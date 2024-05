Những bộ cánh nóng bỏng của Jennifer Lopez tại Met Gala

Tại mùa Met Gala 2023 với chủ đề tôn vinh huyền thoại thiết kế Karl Lagerfeld, Jennifer Lopez một lần nữa tỏa sáng với thiết kế gợi cảm từ Ralph Lauren. Giọng ca This Is Me... Now tiếp tục khoe body nóng bỏng qua trang phục có phần trên cut-out gợi cảm với chất liệu nhung đen nhấn hoa ở cổ và chân váy lụa hồng mềm mại kết hợp với mũ lưới quý tộc.