Những bộ trang phục gây tranh cãi, bị chê 'rẻ tiền' tại Met Gala 2026

Với dress code "Fashion Is Art", sự kiện năm nay kêu gọi dàn khách mời hạng A khám phá cách các nhà thiết kế sử dụng cơ thể con người như một "tấm toan sống" cho sáng tạo. Và thực tế, nhiều nghệ sĩ đã đẩy tinh thần này vượt giới hạn.

Dàn sao nữ đua nhau hở bạo

Các tên tuổi như Irina Shayk, Gigi Hadid, Kylie Jenner và Cara Delevingne trở thành tâm điểm khi mang đến những màn thể hiện gợi cảm, với không ít thiết kế gần như "mặc như không mặc".

Irina Shayk diện thiết kế táo bạo của Alexander Wang với áo ngực làm từ trang sức, khoe cơ bụng săn chắc Ảnh: Just Jared

Irina Shayk, 40 tuổi, xuất hiện tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan trong thiết kế riêng của Alexander Wang. Bộ trang phục gây chú ý với phần áo ngực được tạo thành từ trang sức, để lộ phần thân trên một cách táo bạo.

Gigi Hadid gây thất vọng trong váy xuyên thấu "tuềnh toàng" của Miu Miu, phô diễn nội y một cách đầy chủ ý Ảnh: WireImage

Trong khi đó, Gigi Hadid lựa chọn chiếc váy ánh bạc xuyên thấu hoàn toàn của Miu Miu. Thiết kế được xử lý khéo léo bằng các chi tiết trang trí đặt ở "vị trí chiến lược" nhằm giữ lại sự kín đáo tối thiểu, song vẫn phô bày nội y bên trong.

Kylie Jenner gây chú ý với bộ váy cầu kỳ của Schiaparelli, gồm phần corset ôm sát cơ thể tông nude và chân váy satin đính đá màu kem được buộc nửa chừng. Phía sau trang phục mang phong cách "chưa hoàn thiện", kết hợp kiểu tóc buông xõa cùng khuyên tai và vòng cổ ngọc trai bản lớn.

So với những lần xuất hiện bùng nổ trước đây, lần này Kylie Jenner bị đánh giá kém thu hút trong thiết kế corset ôm sát của Schiaparelli cùng kiểu tóc xoăn dài Ảnh: Reuters

Ca sĩ Tyla cũng là một trong những gương mặt gây chú ý khi diện thiết kế với phần thân trên được cấu thành hoàn toàn từ trang sức. Trong khi đó, influencer người Pháp Lena Mahfouf, (28 tuổi) chọn phong cách táo bạo với chi tiết mô phỏng hai bàn tay che ngực, kết hợp váy xanh baby ôm sát cơ thể.

Dù lựa chọn thiết kế cầu kỳ kết từ trang sức, nhưng outfit của Tyla không được lòng giới phê bình bởi bộ trang phục đã "nuốt" mất vóc dáng vốn đã nhỏ bé của cô Ảnh: Invision

Dù mang tinh thần thử nghiệm cao, nhiều trang phục tại sự kiện lại không nhận được sự đồng tình từ công chúng. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng bình luận rằng các thiết kế trông "rẻ tiền", trong khi người khác nhận xét Met Gala năm nay giống như "dạ hội trung học nhàm chán". Một số ý kiến còn đặt câu hỏi liệu phong cách hở bạo có đang trở thành xu hướng mới.

Chiếc đầm dạ hội của Joey King bị nhận xét mang đậm cảm giác prom trung học, thiếu đi vẻ tinh tế và sự sang trọng thường thấy trên thảm đỏ Ảnh: timesargus

Bạn gái của Leonardo DiCaprio - người mẫu Vittoria Ceretti khoe vòng eo săn chắc trong bộ cánh xuyên thấu tối giản Ảnh: harpersbazaar

Triển lãm năm nay tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan sẽ kết hợp các thiết kế lịch sử và đương đại từ Viện Trang phục, được chia thành ba chủ đề chính gồm Cơ thể cổ điển và khỏa thân, Cơ thể lão hóa và mang thai, cùng Cơ thể dưới góc nhìn giải phẫu học.

Sự kiện được tài trợ chính bởi nhà sáng lập Amazon - tỉ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez, đồng thời giữ vai trò đồng chủ tịch danh dự.

Lena Mahfouf táo bạo với thiết kế mô phỏng đôi bàn tay che ngực, kết hợp váy ôm sát tông xanh nhạt Ảnh: Reuters

Chia sẻ tại họp báo, giám tuyển Andrew Bolton cho biết tên gọi "Costume Art" phản ánh lịch sử của Viện Trang phục, đồng thời nhấn mạnh thời trang đạt đến vị thế nghệ thuật chính nhờ mối liên hệ mật thiết với cơ thể con người.

Triển lãm còn có sự đồng hành của nhà mốt Pháp Yves Saint Laurent. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng công bố ủy ban chủ trì với sự góp mặt của Anthony Vaccarello, Zoe Kravitz cùng nhiều nghệ sĩ như Sabrina Carpenter, Doja Cat, Angela Bassett, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Sam Smith và Teyana Taylor.

Triển lãm "Costume Art" sẽ mở cửa từ ngày 10.5.2026 đến 10.1.2027, sau khi Met Gala diễn ra vào ngày 4.5 (giờ địa phương).