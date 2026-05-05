Kate Moss, Emily Blunt và Cara Delevingne dẫn đầu dàn sao nước Anh tại Met Gala 2026

Dàn sao nước Anh tỏa sáng rực rỡ tại Met Gala

Ở tuổi 52, Kate Moss gây choáng ngợp khi khoe vóc dáng thon gọn trong chiếc váy ren đen xuyên thấu táo bạo, gần như phô bày toàn bộ nội y bên trong. Thiết kế gợi cảm được cô hoàn thiện bằng đôi hoa tai ngọc lục bảo dáng chùm, tạo điểm nhấn lấp lánh đầy cuốn hút.

Trong khi đó, nữ diễn viên của bộ phim đang càn quét toàn cầu The Devil Wears Prada - Emily Blunt, xuất hiện trên thảm đỏ cùng bạn diễn Stanley Tucci. Ở tuổi 43, cô ghi điểm với phong cách thanh lịch trong bộ trang phục gồm áo bán xuyên thấu đính tua rua và ngọc trai, kết hợp quần dài và giày cao gót Jimmy Choo.

Người mẫu Cara Delevingne (33 tuổi), tiếp tục khẳng định phong cách táo bạo khi diện trang phục xuyên thấu không nội y, ôm sát cơ thể mảnh mai. Chiếc váy nổi bật với phần lưng đính cườm tinh xảo và tà dài mềm mại. Cô tạo kiểu tóc gợn sóng cổ điển và kết hợp cùng trang sức De Beers.

Rosie Huntington-Whiteley (39 tuổi), cũng không kém phần quyến rũ trong bộ váy nâu đậm với phần thân trên đính đá màu hổ phách.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Rosie Huntington-Whiteley lựa chọn trang sức Tiffany & Co. gồm vòng cổ kim cương hơn 10 carat và hoa tai hơn 6 carat, tôn lên vẻ đẹp sang trọng Ảnh: PA Wire

Nữ diễn viên gốc Anh Naomi Watts (57 tuổi), mang đến điểm nhấn màu sắc với chiếc váy quây đen được trang trí hoa nổi bật. Họa tiết rực rỡ trải dài phía sau trang phục và được tạo hình đồng điệu trên mái tóc vàng của cô.

Ca sĩ Charli XCX chọn thiết kế váy quây ôm sát tôn đường cong đồng hồ cát. Phần thân trên được điểm xuyết hoa vải tinh tế. Cô tiết chế phụ kiện, không đeo vòng cổ để làm nổi bật trang phục, chỉ sử dụng hoa tai kim cương và nhẫn cocktail.

Ca sĩ Sam Smith gây ấn tượng với áo choàng opera đen đính đá cầu kỳ, viền lông nhân tạo. Chủ nhân bản hit Stay With Me hoàn thiện diện mạo bằng mũ lông, găng tay xuyên thấu cùng trang sức kim cương, tạo nên tổng thể nổi bật và giàu tính trình diễn.

Lila Moss - con gái 23 tuổi của siêu mẫu Kate Moss, trình diễn một chiếc váy lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco Ảnh: Variety

Suki Waterhouse - vị hôn thê của nam diễn viên Robert Pattinson xuất hiện với vẻ ngoài thanh thoát trong bộ trang phục màu hồng nhạt lấy cảm hứng từ Hy Lạp Ảnh: WWD

Ngôi sao của Game Of Thrones - Gwendoline Christie có màn trình diễn kỳ quặc và phá vỡ mọi quy tắc thời trang. Nữ diễn viên đội chiếc mũ lông đà điểu nổi bật và đeo mặt nạ in hình chính khuôn mặt mình Ảnh: PA Wire

Met Gala, tên đầy đủ là Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit, được tổ chức vào thứ hai đầu tiên của tháng 5 hằng năm. Sự kiện năm nay mang chủ đề "Costume Art", với quy định trang phục "Fashion Is Art", khuyến khích các ngôi sao khám phá cách cơ thể con người trở thành "tấm toan" cho sáng tạo thời trang.

Dẫn dắt Met Gala năm nay là dàn đồng chủ tịch quyền lực gồm Beyoncé, Nicole Kidman và Venus Williams, phối hợp cùng Anna Wintour - cựu tổng biên tập Vogue Mỹ, người đã gắn bó và định hình sự kiện trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó, vợ chồng tỉ phú Jeff Bezos cũng tham gia với vai trò đồng chủ tịch danh dự, đánh dấu sự kiện mang tính lịch sử với dàn host quyền lực.