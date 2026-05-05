Met Gala 2026: Ai là 'nữ hoàng', ai là 'thảm họa' thảm đỏ?

Tối 4.5 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ), dàn sao khắp thế giới có dịp tỏa sáng rực rỡ tại
Met Gala 2026.
Ở tuổi 52, Kate Moss gây choáng ngợp khi khoe vóc dáng thon gọn trong chiếc váy ren đen xuyên thấu táo bạo, gần như phô bày toàn bộ nội y bên trong. Thiết kế gợi cảm được cô hoàn thiện bằng đôi hoa tai ngọc lục bảo dáng chùm, tạo điểm nhấn lấp lánh đầy cuốn hút
Beyoncé xuất hiện đầy quyền lực với bộ trang sức Chopard tinh xảo, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu về âm nhạc và thời trang. Nữ ca sĩ vừa khép lại hành trình lưu diễn Renaissance World Tour với doanh thu ấn tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh
Nữ diễn viên của bộ phim đang càn quét toàn cầu
The Devil Wears Prada - Emily Blunt, xuất hiện trên thảm đỏ cùng bạn diễn Stanley Tucci. Ở tuổi 43, cô ghi điểm với phong cách thanh lịch trong bộ trang phục gồm áo bán xuyên thấu đính tua rua và ngọc trai, kết hợp quần dài và giày cao gót Jimmy Choo
Emma Chamberlain mang đến hình ảnh hiện đại, phá cách khi kết hợp thiết kế Mugler với trang sức Chopard và giày Stuart Weitzman. Ngôi sao Gen Z tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng trong ngành thời trang khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn và hợp tác cùng nhiều thương hiệu cao cấp. Ngoài vai trò influencer, Emma còn phát triển podcast và thương hiệu riêng
Người mẫu Cara Delevingne (33 tuổi), tiếp tục khẳng định phong cách táo bạo khi diện trang phục xuyên thấu không nội y, ôm sát cơ thể mảnh mai. Chiếc váy nổi bật với phần lưng đính cườm tinh xảo và tà dài mềm mại. Cô tạo kiểu tóc gợn sóng cổ điển và kết hợp cùng trang sức De Beers
Sabrina Carpenter tỏa sáng trong thiết kế Dior kết hợp trang sức Chopard, ghi dấu ấn với vẻ đẹp trẻ trung nhưng vẫn đầy tinh tế. Nữ ca sĩ - diễn viên đang có bước tiến mạnh mẽ trong âm nhạc khi các ca khúc mới liên tục đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, cô cũng mở rộng hoạt động biểu diễn toàn cầu, thu hút lượng fan ngày càng lớn
Rosie Huntington-Whiteley (39 tuổi), cũng không kém phần quyến rũ trong bộ váy nâu đậm với phần thân trên đính đá màu hổ phách. Nữ diễn viên kiêm người mẫu này lựa chọn trang sức Tiffany & Co. gồm vòng cổ kim cương hơn 10 carat và hoa tai hơn 6 carat, tôn lên vẻ đẹp sang trọng
Nữ rapper Cardi B tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng thảm đỏ" khi xuất hiện trong bộ trang phục ren xuyên thấu với cấu trúc tay bồng cực đại từ nhà mốt Marc Jacobs. Sự kết hợp giữa họa tiết hoa ren cổ điển và phom dáng avant-garde giúp cô trở thành tâm điểm của mọi ống kính
Nữ diễn viên gốc Anh Naomi Watts (57 tuổi), mang đến điểm nhấn màu sắc với chiếc váy quây đen được trang trí hoa nổi bật. Họa tiết rực rỡ trải dài phía sau trang phục và được tạo hình đồng điệu trên mái tóc vàng của cô
Hugh Jackman lịch lãm trong bộ suit Giorgio Armani, điểm xuyết bằng trâm cài Briony Raymond và đồng hồ Piaget, xuất hiện cùng bạn gái Sutton Foster diện trang sức Fred Leighton cổ điển. Nam diễn viên vừa trở lại màn ảnh với các dự án điện ảnh mới
Ca sĩ Charli XCX chọn thiết kế váy quây ôm sát tôn đường cong đồng hồ cát. Phần thân trên được điểm xuyết hoa vải tinh tế. Cô tiết chế phụ kiện, không đeo vòng cổ để làm nổi bật trang phục, chỉ sử dụng hoa tai kim cương và nhẫn cocktail
Lila Moss - con gái 23 tuổi của siêu mẫu Kate Moss, trình diễn một chiếc váy lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco
Suki Waterhouse - vị hôn thê của nam diễn viên Robert Pattinson xuất hiện với vẻ ngoài thanh thoát trong bộ trang phục màu hồng nhạt lấy cảm hứng từ Hy Lạp
Ngôi sao của
Game Of Thrones - Gwendoline Christie có màn trình diễn kỳ quặc và phá vỡ mọi quy tắc thời trang. Nữ diễn viên đội chiếc mũ lông đà điểu nổi bật và đeo mặt nạ in hình chính khuôn mặt mình
Met Gala, tên đầy đủ là Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit, được tổ chức vào thứ hai đầu tiên của tháng 5 hằng năm. Sự kiện năm nay mang chủ đề "Costume Art", với quy định trang phục "Fashion Is Art", khuyến khích các ngôi sao khám phá cách cơ thể con người trở thành "tấm toan" cho sáng tạo thời trang.
Sam Smith nổi bật với áo choàng đính đá và phong cách trình diễn đậm chất cá nhân
Dẫn dắt Met Gala năm nay là dàn đồng chủ tịch quyền lực gồm Beyoncé, Nicole Kidman và Venus Williams, phối hợp cùng Anna Wintour - cựu tổng biên tập
Vogue Mỹ, người đã gắn bó và định hình sự kiện trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó, vợ chồng tỉ phú Jeff Bezos cũng tham gia với vai trò đồng chủ tịch danh dự, đánh dấu sự kiện mang tính lịch sử với dàn host quyền lực.
