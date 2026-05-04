Tỉ phú Jeff Bezos chi 10 triệu USD để 'lấy lòng' Anna Wintour tại Met Gala 2026?

Page Six đưa tin hôm 3.5, cặp đôi quyền lực đã chi tới 10 triệu USD để có cơ hội tham dự và giao lưu cùng cựu Tổng biên tập Vogue Mỹ - Anna Wintour, cũng như hàng loạt ngôi sao đình đám như Beyoncé, Nicole Kidman và Venus Williams.

Jeff Bezos và Lauren Sanchez sẽ xuất hiện tại Met Gala với vai trò đồng chủ tịch danh dự Ảnh: Reuters

Tham vọng gia nhập giới thời trang của vợ chồng Jeff Bezos

Nguồn tin của Page Six cho biết động thái trên giúp Jeff Bezos và Lauren Sanchez ghi điểm cực lớn với Anna Wintour. Bà là người đứng sau Met Gala từ năm 1995 và sử dụng sự kiện này để gây quỹ cho Viện Trang phục thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

William Norwich - cựu biên tập viên của Vogue, nhận định với Page Six rằng cặp đôi Bezos đang là hình mẫu tiêu biểu cho "giấc mơ Mỹ" về địa vị, tài sản và phong cách sống. Ông cho rằng họ thể hiện rõ nét lối tiêu dùng xa hoa, đồng thời sở hữu "sự chấp thuận của Anna Wintour", yếu tố có sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang.

Met Gala năm nay mang chủ đề "Costume Art" và tên của Jeff Bezos cùng Lauren Sanchez đã được in trên thiệp mời chính thức. Tuy nhiên, một số người trong giới thời trang cho rằng yếu tố "có qua có lại" trong sự kiện này ngày càng rõ rệt sẽ khiến Met Gala dần rời xa mục tiêu thiện nguyện ban đầu để trở thành sân khấu của giới nổi tiếng.

Cặp đôi quyền lực được cho là chi hàng triệu USD để tham dự sự kiện thời trang đình đám do Anna Wintour "cầm trịch" Ảnh: Reuters

Một khách mời thường xuyên tham dự sự kiện bày tỏ sự thất vọng, cho rằng giờ đây người ta có thể "mua" sự ưu ái từ Anna Wintour và Met Gala.

Năm 2025, Met Gala đã quyên góp được 31 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử 77 năm của sự kiện.

Tại buổi tiệc năm nay, Jeff Bezos và Lauren Sanchez sẽ ngồi cùng Kris Jenner - người bạn thân thiết đã được mời tham dự lễ cưới của họ tại Venice (Ý). Lauren Sanchez trước đó từng gây chú ý khi xuất hiện trên trang bìa kỹ thuật số của Vogue trong lễ cưới với nhà sáng lập Amazon, động thái được cho là tiếp tục giúp cô tiếp cận với Anna Wintour.

Đầu năm 2026, Anna Wintour đã rời vị trí tổng biên tập Vogue Mỹ, nhường lại vai trò cho Chloe Malle. Tuy nhiên, bà vẫn giữ hai chức vụ quan trọng là Giám đốc Nội dung của Condé Nast và Giám đốc Biên tập Toàn cầu của Vogue.

Trước đó, vào tối 28.4, Jeff Bezos và vợ cũng tham dự quốc yến tại Nhà Trắng nhằm vinh danh Vua Charles III và Vương hậu Camilla. Lauren Sanchez diện váy đen cổ sâu và được cho là đeo trang sức ngọc lục bảo trọng lượng lên tới 200 carat.

Một số ý kiến cho rằng Met Gala của Anna Wintour đang dần mang tính phô trương hơn là thiện nguyện, khi chỉ cần chi số tiền lớn là có thể đạt được sự ưu ái và vị thế tại đây Ảnh: Reuters

Trong một chia sẻ gần đây với The New York Times, Lauren Sanchez cho biết cô sẵn sàng có thêm con với vị tỉ phú 62 tuổi "ngay ngày mai" nếu có thể. Hiện tại, cả hai có tổng cộng bảy người con từ các mối quan hệ trước và Lauren Sanchez bày tỏ mong muốn mở rộng gia đình hơn nữa.

Lauren Sanchez cũng gọi Jeff Bezos là người bạn thân nhất của mình và cho biết cô có thể chia sẻ mọi điều với ông. Cô nhận xét rằng Jeff Bezos trông rất phong độ, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết và sự gắn bó giữa hai người sau khi đám cưới.