Tên lửa của tỉ phú Jeff Bezos đưa vệ tinh lên quỹ đạo thất bại

Tên lửa New Glenn được phóng vào khoảng 7 giờ 25 sáng 19.4 theo giờ miền đông Mỹ (18 giờ 25, giờ Việt Nam) từ Cape Canaveral (bang Florida), và tầng đẩy hạ cánh khoảng 10 phút sau khi phóng, theo Reuters.

Tên lửa New Glenn được phóng từ Cape Canaveral (bang Florida, Mỹ) ngày 19.4

Tên lửa New Glenn mang theo vệ tinh BlueBird 7 của AST SpaceMobile lên quỹ đạo trái đất tầm thấp (LEO). Trong một tuyên bố, AST cho biết BlueBird 7 đã được tầng trên của tên lửa đưa vào quỹ đạo thấp hơn so với kế hoạch.

"Mặc dù vệ tinh đã tách khỏi tên lửa và được cấp nguồn, nhưng độ cao hiện tại quá thấp để duy trì hoạt động bằng hệ thống động cơ đẩy trên vệ tinh, và nó sẽ bị cho rơi khỏi quỹ đạo", AST cho biết.

Vệ tinh này được thiết kế để kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh, là một phần trong nỗ lực xây dựng mạng viễn thông di động từ không gian, tương tự các dự án của Amazon hoặc hệ thống Starlink của SpaceX.

Tên lửa New Glenn của Blue Origin mang theo vệ tinh của AST SpaceMobile chờ được phóng ngày 18.4

ẢNH: REUTERS

Vụ phóng này là chương mới nhất trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa tỉ phú Jeff Bezos và tỉ phú Elon Musk thông qua các công ty Blue Origin và SpaceX.

Sứ mệnh hôm 19.4 là lần phóng thứ ba của New Glenn. Đây được xem là cột mốc rất quan trọng để chứng minh rằng tên lửa hạng nặng cao bằng tòa nhà 29 tầng này có khả năng tái sử dụng đáng tin cậy tầng đẩy của tên lửa và có thể cạnh tranh với tên lửa Falcon 9 của SpaceX.

Tầng đẩy của tên lửa từng bay trong sứ mệnh thứ hai vào tháng 11.2025 và được thu hồi thành công, tạo tiền đề cho lần thử nghiệm quan trọng này.

Sau một loạt trì hoãn trong tháng này, sứ mệnh diễn ra trong bối cảnh hoạt động không gian đang gia tăng mạnh, bao gồm chuyến bay quanh mặt trăng thành công của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) với chương trình Artemis 2, đã đưa con người bay xa khỏi trái đất hơn bất kỳ chuyến bay nào trước đó.

Blue Origin từng cho biết rằng họ sẽ phát triển một biến thể lớn hơn và mạnh hơn của tên lửa New Glenn, được gọi là New Glenn 9x4.

Tên lửa New Glenn được thiết kế để phục vụ phân khúc cao cấp của thị trường phóng vệ tinh thương mại, với chóp mũi có đường kính 7 mét, cho phép nó mang hàng hóa có kích thước lớn hơn, bao gồm nhiều vệ tinh trong một sứ mệnh duy nhất.