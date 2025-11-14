Tên lửa của tỉ phú Jeff Bezos đáp thành công sau khi phóng vệ tinh

Ngày 13.11, tên lửa đẩy New Glenn của Blue Origin đã phóng 2 phi thuyền của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vào quỹ đạo để tiến đến sao Hỏa, theo AP. Đây mới là chuyến bay thứ hai của New Glenn, tên lửa đẩy mà công ty tỉ phú Jeff Bezos và NASA kỳ vọng sẽ giúp đưa con người và nguồn tiếp tế lên mặt trăng.

Tên lửa cao 91 m được phóng vào buổi chiều (giờ địa phương) từ căn cứ Lực lượng Không gian Cape Canaveral, đưa 2 phi thuyền của NASA lên quỹ đạo sao Hỏa. Vụ phóng bị dời lại 4 ngày so với lịch trình ban đầu do thời tiết và bão mặt trời.

Xem tên lửa đẩy New Glenn hạ cánh thành công

Trong lần phóng này, Blue Origin đã thu hồi thành công tên lửa đẩy để tái sử dụng về sau, tái lập thành tích của công ty SpaceX thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk.

Sau khi tách khỏi phần thân trên và các phi thuyền, tầng đẩy của tên lửa đã đáp xuống một bè nổi trên biển trong tiếng hò reo của các nhân viên Blue Origin. "Trạm kế tiếp, mặt trăng", các nhân viên công ty hét lên sau cú đáp thành công của tên lửa.

Trong vụ phóng đầu tiên hồi tháng 1, tên lửa New Glenn đã đưa một vệ tinh lên quỹ đạo nhưng tầng đẩy không thể đáp xuống bè nổi trên Đại Tây Dương.

Tên lửa New Glenn của Blue Origin được phóng ngày 13.11 từ bang Florida (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Hai phi thuyền song sinh mang tên Escapade của NASA sẽ bay gần trái đất trong một năm và chúng sẽ bay cách nhau 1,5 triệu km. Khi trái đất và sao Hỏa đến vị trí gần như thẳng hàng vào mùa thu tới, hai phi thuyền sẽ tận dụng trọng lực từ trái đất để tiến đến hành tinh đỏ, dự kiến đến nơi vào năm 2027.

Khi đến nơi, phi thuyền sẽ đo đạc bản đồ tầng khí quyển phía trên của sao Hỏa và từ trường phân tán, nghiên cứu cách những phần này tương tác với gió mặt trời. Những quan sát sẽ giúp giải thích làm thế nào sao Hỏa chuyển từ môi trường ẩm ướt và ấm thành khô và bụi. Các nhà khoa học cũng sẽ tìm hiểu cách tốt nhất để bảo vệ phi hành gia chống chịu môi trường phóng xạ khắc nghiệt của sao Hỏa.

Công ty Blue Origin được ông Jeff Bezos thành lập vào năm 2000 và đã có được hợp đồng với NASA để đưa phi hành gia lên mặt trăng. Tuy nhiên, sứ mệnh của Blue Origin sẽ diễn ra sau 2 hành động tương tự của SpaceX với phi thuyền kết hợp tên lửa Starship. Phi thuyền này cao hơn New Glenn 30 m.

NASA đang nhắm đến việc đưa phi hành gia trở lại mặt trăng trước năm 2030 nhằm đua tranh với Trung Quốc. Trước mắt, cơ quan này dự tính đưa phi hành gia bay quanh mặt trăng vào đầu năm 2026 bằng tên lửa SLS.