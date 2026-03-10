Vợ mới tỉ phú Jeff Bezos từng mê mẩn cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton?

Theo đơn kiện của huấn luyện viên yoga Alanna Zabel - người từng là bạn cũ của Lauren Sánchez, nữ nhà báo này từng thừa nhận có tình cảm đặc biệt với Bill Clinton sau khi gặp cựu tổng thống vào năm 2009. Alanna Zabel cho biết từ đó cô đã gọi bạn mình bằng biệt danh "Monica", ám chỉ đến Monica Lewinsky - thực tập sinh tại Nhà Trắng từng vướng vào bê bối tình cảm với ông Bill Clinton.

Bạn cũ tiết lộ đời tư trong vụ kiện bản quyền

Trong hồ sơ kiện tụng, Alanna Zabel viết rằng trong các cuộc trao đổi, cô thỉnh thoảng sử dụng biệt danh này để nhắc tới Lauren Sánchez. Theo Alanna Zabel, bạn mình dường như khá thích thú với cách gọi đó.

Lauren Sánchez đã quen biết cựu Tổng thống Bill Clinton từ năm 2009 Ảnh: Extra

Chia sẻ với Page Six, Alanna Zabel nói rằng Lauren Sánchez từng nhận xét ông Bill Clinton "quyến rũ và cuốn hút", đồng thời rất mong muốn có cơ hội gặp gỡ và phỏng vấn cựu tổng thống.

Năm 2010, Lauren Sánchez thực sự đã phỏng vấn ông Bill Clinton trong chương trình truyền hình Extra. Thời điểm đó, nhiều khán giả nhận ra những màn trao đổi khá thân mật giữa hai người.

Lauren Sánchez từng được bạn bè gọi bằng biệt danh "Monica", ám chỉ Monica Lewinsky - nhân vật từng gây chấn động chính trường Mỹ vì bê bối tình ái với Bill Clinton Ảnh: Pagesix

Những chi tiết đời tư nói trên được Alanna Zabel đưa vào đơn kiện nộp tại tòa án liên bang ở bang California (Mỹ). Bị đơn trong vụ việc gồm Lauren Sánchez, nhà xuất bản The Collective Book Studio và đơn vị phát hành Simon & Schuster.

Alanna Zabel cáo buộc cuốn sách thiếu nhi The Fly Who Flew to Space xuất bản năm 2024 của Lauren Sánchez sao chép nhiều yếu tố quan trọng từ cuốn Dharma Kitty Goes to Mars của cô, phát hành trước đó 1 năm.

Alanna Zabel khởi kiện Lauren Sánchez với cáo buộc bà xã của tỉ phú Jeff Bezos đã đánh cắp ý tưởng cuốn sách của cô Ảnh: Instagram alannazabel

Theo đơn kiện, nhiều năm trước hai người từng bàn bạc ý tưởng cùng viết một cuốn sách thiếu nhi. Ý tưởng được khơi nguồn từ câu chuyện Lauren Sánchez kể về chuyến bay trực thăng khi một con ruồi bám vào kính chắn gió suốt hành trình. Vì biết Alanna Zabel đã viết nhiều sách cho trẻ em, cả hai đã nghĩ tới việc phát triển câu chuyện này thành một tác phẩm.

Alanna Zabel nói với báo chí rằng cô "cảm thấy tổn thương khi chứng kiến một người bạn cũ đã lấy đi niềm đam mê của mình rồi coi đó là ý tưởng của riêng họ". Phát biểu này cũng nhắc đến cuộc hôn nhân năm 2025 giữa Lauren Sánchez và tỉ phú Jeff Bezos.

Alanna Zabel cho biết tình bạn giữa hai người đã chấm dứt từ năm 2009, sau khi cô vô tình làm lu mờ Lauren Sánchez trên sàn nhảy trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của người bạn.

Trong đơn kiện, Alanna Zabel cáo buộc Lauren Sánchez đã lấy các tình tiết cốt truyện, cấu trúc câu chuyện và chủ đề từ cuốn sách của mình.

Huấn luyện viên yoga này cũng cho rằng Lauren Sánchez có thể cảm thấy tự ti khi so sánh với vợ cũ của Jeff Bezos - nhà văn MacKenzie Scott. MacKenzie Scott là tác giả các tiểu thuyết The Testing of Luther Albright (2005) và Traps (2013).

Alanna Zabel hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền chưa được công bố, với cáo buộc vi phạm bản quyền.

Cuốn sách The Fly Who Flew to Space của Lauren Sánchez xoay quanh Flynn - chú ruồi mang ước mơ trở thành phi hành gia và tìm đường lên tàu vũ trụ Ảnh: Pagesix

Các luật sư của Lauren Sánchez cho rằng đơn kiện không có cơ sở. Trong hồ sơ nộp tòa tháng 8.2025, họ lập luận rằng hai cuốn sách chỉ giống nhau ở điểm đều là truyện thiếu nhi về chuyến du hành không gian bất ngờ.

Luật sư nhấn mạnh rằng nguyên đơn không thể sở hữu độc quyền ý tưởng về một nhân vật tình cờ có chuyến đi vào vũ trụ. Theo họ, các cáo buộc liên quan đến sự ghen tị hay động cơ cá nhân của Lauren Sánchez là không liên quan đến việc xác định vi phạm bản quyền.

Đại diện của Lauren Sánchez từ chối bình luận thêm về những cáo buộc chưa được tòa án chứng minh. Vụ kiện hiện vẫn đang được xem xét tại California (Mỹ).

Trước đó, Alanna Zabel từng gây chú ý khi xảy ra mâu thuẫn với ca sĩ Adam Levine - giọng ca chính của ban nhạc Maroon 5 - người từng theo học yoga do cô hướng dẫn. Alanna Zabel sau đó công khai cáo buộc nam ca sĩ đối xử tệ bạc với mình.