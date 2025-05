Nhúng bún vào nước mắm để phát hiện hàn the: Mẹo lan truyền có đáng tin?

Bên dưới các bài đăng thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ và hàng ngàn lượt "bấm like". Trong khi nhiều người còn nghi ngờ về tính hiệu quả của phương pháp này thì vẫn có người tin vào cách này và bình luận rằng sẽ làm thử để phân biệt bún chứa hàn the.



Những ngày gần đây, các trang mạng xã hội bất ngờ đưa ra thông tin về cách kiểm tra sợi bún có chứa chất hàn the độc hại bằng cách dùng một chén nước mắm. Cách làm được chia sẻ như sau: "Đổ một lượng nước mắm vào chén sau đó cho vài sợi bún vào chén nước mắm đó rồi trộn đều, quan sát hiện tượng xảy ra. Nếu thấy sợi bún ngấm nước mắm nhanh và bị mềm ra thì chứng tỏ đó là bún sạch. Ngược lại, sợi bún vẫn khá bóng và khô, chỉ ngấm chút nước nhỏ thì chắc chắn bún đó có chứa hóa chất, trong đó có hàn the khiến sợi bún giòn dai, khó thấm nước".Bên dưới các bài đăng thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ và hàng ngàn lượt "bấm like". Trong khi nhiều người còn nghi ngờ về tính hiệu quả của phương pháp này thì vẫn có người tin vào cách này và bình luận rằng sẽ làm thử để phân biệt bún chứa hàn the.

Mẹo kiểm tra bún chứa hàn the bằng nước mắm khiến cộng đồng mạng hoang mang mấy ngày qua Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin gây hoang mang này, TS Vũ Thị Tần - giảng viên Hóa vô cơ ĐH Bách Khoa Hà Nội khẳng định: "Cách phân biệt bún chứa hàn the bằng mẹo nhúng bún vào bát nước mắm là không chính xác và thiếu cơ sở khoa học".

Phân tích thêm về điều này, TS chia sẻ rằng nước mắm có nhiều thành phần phức tạp như chất điều vị, độ mặn, độ đậm đặc khác nhau... nên việc sợi bún khó thấm nước mắm không thể dùng làm dấu hiệu chắc chắn cho việc có hàn the hay không.

TS Tần cho biết cách đáng tin cậy, khoa học hơn là dùng giấy quỳ tím để thử trong sợi bún có chứa chất hàn the hay không. Khi bún có hàn the (một chất kiềm), nếu bạn làm ướt sợi bún rồi cho tiếp xúc với giấy quỳ tím, giấy sẽ đổi màu sang xanh. Hàn the làm tăng độ kiềm, thay đổi pH khiến giấy quỳ tím phản ứng.

Giấy quỳ tím mọi người có thể mua ở các sàn thương mại điện tử, giá khá rẻ chỉ 10.000 - 15.000 đồng hộp cả trăm tờ.

Nhúng bún vào nước mắm để thử bún có chứa hàn the hay không là phương pháp không có cơ sở khoa học Ảnh: Hà Vy

Giấy quỳ tím thường dùng để thử hàn the trong bún hoặc giò chả Ảnh: TS Vũ Thị Tần

Ngoài ra còn có thể dùng giấy nghệ để thử vì giấy nghệ sẽ đổi màu đỏ khi gặp hàn the. Tuy nhiên, giấy quỳ tím phổ biến, giá rẻ và dễ mua hơn nên TS Tần khuyên nên dùng loại này để kiểm tra.



"Tóm lại, mẹo nhúng nước mắm không tin cậy, dễ bị sai do đặc tính nước mắm. Dùng giấy quỳ tím là cách phân biệt chuẩn xác, dễ thực hiện và giá rẻ. Nếu bạn cần kiểm tra bún có an toàn hay không, nên chọn cách khoa học, tránh tin vào các mẹo dân gian chưa có cơ sở rõ ràng", TS Tần nói.