Những cái chết liên tiếp trên tàu sân bay Mỹ USS George Washington

USS George Washington, tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz của Mỹ, đã cập cảng Newport News (bang Virginia) từ năm 2017 để tiếp liệu và trải qua giai đoạn đại tu phức tạp. Trong suốt thời gian hoạt động, mỗi tàu sân bay Mỹ đều phải trải qua công đoạn tương tự, nhằm thay thế nhiên liệu hạt nhân trên tàu và bổ sung, điều chỉnh để phù hợp cho những sứ mệnh tương lai.

Từ năm ngoái đến tháng 4 năm nay, 7 thuỷ thủ của tàu đã tử vong. Bốn trường hợp được xác nhận hoặc nhiều khả năng tự sát, trong đó 3 vụ xảy ra trong hơn 1 tuần vào tháng 4 vừa qua.

Sau khi Đài CBS News đưa tin về những cái chết trên, một người phát ngôn của Hải quân Mỹ xác nhận với báo The Hill rằng có thêm 3 vụ tự sát trước năm 2021, lần lượt vào tháng 11.2019, tháng 7.2020 và tháng 10.2020.

Theo một số báo đài Mỹ, bao gồm Navy Times và NBC News, các thuỷ thủ chia sẻ về tình hình trên tàu. Một người nói rằng mình cũng đã thử tự sát vì không chịu đựng nổi điều kiện làm việc.

Hải quân Mỹ thừa nhận con tàu có vấn đề và đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân tử vong của các thuỷ thủ.





Báo The Hill dẫn lời bà Chrystal Verrengia-Bushnell, Phó chủ tịch 22 Until None, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ quân nhân và cựu binh, cho biết đã nghe những câu chuyện liên quan đến hàng không mẫu hạm này.

Theo đó, các thuỷ thủ và thân nhân của họ kể về tình trạng làm việc vô cùng khắc nghiệt trên tàu. Một số không muốn tìm kiếm sự hỗ trợ vì sợ chỉ huy phát hiện.

“Con tàu đang xảy ra tình trạng mất lòng tin nghiêm trọng”, bà Verrengia-Bushnell cho biết. Nhiều người gửi email và hỏi: “liệu có ai có thể nghe tôi nói chuyện mà chỉ huy của tôi sẽ không hay biết?”.

Nghị sĩ Elaine Luria, người đại diện khu vực con tàu đang cập cảng, đã viết thư cho Đô đốc Michael Gilday, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ với nội dung chất vấn tình hình làm việc trên tàu.

Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân đằng sau những cái chết trên, nhưng chỉ huy hàng không mẫu hạm đề nghị sự hỗ trợ từ Đội can thiệp nhanh về tình trạng tâm lý đặc biệt. Đây là đơn vị giúp hỗ trợ tâm lý sau một sự kiện đau thương, chẳng hạn như mất mát đồng đội.