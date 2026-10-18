    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Nhàn đàm

    Những cánh chim nhỏ của phố

    Dương My Anh
    Dương My Anh
    Có lẽ giữa đô thị ngày càng đông đúc, sầm uất thì những loài vật của thiên nhiên ngày càng thưa vắng và chúng ta nhận thấy bên mình chỉ còn vài bạn nhỏ: chim sẻ, sóc xù, cu cườm, sáo đá…

    Trong đó chim sẻ là thân thuộc và đông đảo. Chim sẻ bé nhỏ, mộc mạc, bộ lông màu nâu đất, không có dù một sợi rực rỡ, không biết hót, chỉ chí chóe như chuột nhắt cắn nhau trong đống rơm. Vậy mà ở bên ta từ mái nhà, hàng cây, vòm lá, góc phố lúc nào chúng cũng líu ríu "trò chuyện" kiểu cãi lộn không bao giờ dứt làm cho phố phường linh động cảm thức cuộc sống hơn.

    Mùa nắng, chúng nép mình dưới những tán cây. Mùa mưa, chúng chuyền cành tìm chỗ trú. Thu về, khi những cơn gió bắt đầu lay động hàng cây với phiến lá vàng, chúng vẫn ríu ran trên mái phố xào xạc. Đông xuống cùng sương lạnh, bọn sẻ lặng im trên hàng cây, chờ tia nắng hiếm hoi hé rạng để nhảy xuống hè phố co ro… Dù phố phường có thay đổi, những hàng cây thưa dần, những mái nhà xưa lùi vào dĩ vãng, lũ chim sẻ vẫn ở lại làm một góc đời cũ kỹ cho con người bớt hiu quạnh.

    Nhớ ngày xưa, khi làng quê còn nhiều mái tranh hoặc sau này những mái ngói phủ rêu qua mùa mưa, bọn sẻ thường làm tổ bên chái nhà, trong ống tre, khe ngói của những hàng hiên cũ. Cùng với gà vịt, chó mèo, sẻ như một thành viên bình dị của con người. Chúng cùng bầy gia cầm ăn với nhau đầy thân thiết hay đảo qua chén cơm thừa của mèo, chó nhặt đôi hạt cơm thừa… tự nhiên như nắng như gió. Bây giờ những mái nhà xưa thưa dần, đô thị hiện lên với các tòa nhà hiện đại, phố phường chỉ là bê tông, kính lấp loáng. Chim sẻ vẫn tự tìm cho mình khoảng trời nhỏ tồn tại: một hộc cây, một bờ cỏ, một góc mái hiên hay bụi cây ven đường.

    Không ai biết chim sẻ xoay xở thế nào giữa phố phường khô cằn và đơn điệu để kiếm miếng ăn. Người ta thấy chúng lúi húi trên tán bàng nhấm nháp những con sâu nhỏ, lang thang trong sân nhà tìm hạt cơm mứa. Đôi khi chúng tới những lùm cây sân thượng để ngó nghiêng những quả ớt hiểm chín đỏ hay lúi húi trên thảm cỏ nhặt hạt cỏ. Có khi bay đi mãi tận đâu chẳng ai biết, chỉ ngậm ngùi hiểu rằng dù là loài bé nhỏ đôi ba nghiêng tay cơm, gạo cũng đủ ăn vậy mà chúng cứ tất tả mãi trên dòng đời sôi động.

    Lạ thay và cả may mắn, người phố đã hiểu và chia sẻ với những đàn chim tự nhiên. Bà cụ mỗi sáng để nắm cơm nguội dưới sân mời lũ chim đến ăn. Ở công viên, quảng trường nơi có nhiều cây xanh người dân thành phố thường đem thóc, gạo, cơm, bánh mì khô rải cho chim sẻ, chim câu. Đi tập thể dục sáng hay chiều, người ta đều đem thức ăn cho bầy chim nhỏ làm cho nơi đó luôn ríu ran sinh động.

    Thành phố tôi sống người ta gọi đùa là "thành phố chim sẻ" vì đi đâu cũng nghe tiếng lách chách của chúng, chúng quấn quýt với con người như gà con bởi biết bàn tay kia chỉ đem niềm vui cho chúng qua hạt thóc, nắm cơm chứ không làm chúng sợ hãi. Con người yêu thiên nhiên, thương loài vật thì chắc chắn loài chim sẻ vô tri cũng hiểu được sự ân cần ấy để mà tin tưởng. Một loài chim bé nhỏ sống ngay giữa phố thị vẫn giữ được sự tự do của mình. Nó gần gũi nhưng không hoàn toàn thuộc về con người. Sẻ nhận những hạt gạo từ bàn tay nhân hậu, nhưng vẫn giữ lại trong đôi mắt đen tròn hạt cườm một khoảng trời riêng mênh mông.

    Để một sớm mai, từ trên tàng cây đàn chim ùa xuống ríu ríu, ta thấy ngày mới dịu dàng hơn. Trong buổi hoàng hôn, nhìn cánh chim nhỏ hòa vào ráng chiều, ta hiểu rằng thiên nhiên khắc nghiệt đến đâu cũng đã gửi lại, để lại cho chúng ta một món quà giản dị: những cánh chim sẻ bé nhỏ, thủy chung với phố và tâm hồn con người. 

    Tin liên quan

    Nhàn đàm: Một đủ đầy khác

    Nhàn đàm: Một đủ đầy khác

    Trước khi chúng tôi rời ngôi nhà, mảnh vườn nhỏ bên sông Đồng Nai để trở về thành phố, thì chủ nhà tranh thủ ra vườn chặt một buồng chuối chín cây, hái vài quả bưởi cho vào bao và đẩy vào cốp xe làm quà.

    Nhàn đàm: Ngồi ngõ trông trăng

    Nhàn đàm: Mùa thu chín

    Khám phá thêm chủ đề

    cánh chim nhỏ phố đô thị

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận