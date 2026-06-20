Những cánh diều khổng lồ hút hàng ngàn người đến biển Quy Nhơn

Những ngày cuối tuần, bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn người dân và du khách đổ về tham dự Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn hè 2026.

Khoảng 300 chiếc diều tham gia Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn hè 2026 ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Dọc tuyến đường Xuân Diệu, dòng người liên tục đổ về khu vực bãi biển trung tâm để chiêm ngưỡng màn trình diễn của hàng trăm cánh diều đủ màu sắc. Trên nền trời xanh lộng gió, những cánh diều truyền thống xen lẫn các mẫu diều hiện đại tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hàng ngàn người đổ về bãi biển Quy Nhơn để chiêm ngưỡng những cánh diều khổng lồ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nổi bật tại liên hoan là các loại diều khí động học không xương có chiều dài hàng chục mét, được tạo hình thành cá voi, bạch tuộc, mực hay rùa biển. Những cánh diều khổng lồ tung bay trên không trung tạo nên khung cảnh ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng.

Những chiếc diều khổng lồ, sặc sỡ sắc màu tham gia liên hoan ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ sáng sớm, các nghệ nhân và thành viên các câu lạc bộ diều đã có mặt tại bãi biển để lắp ráp, kiểm tra thiết bị, theo dõi điều kiện gió và bảo đảm an toàn cho các màn trình diễn.

Liên hoan năm nay quy tụ 12 đội diều với hơn 300 cánh diều từ nhiều địa phương tham gia ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không chỉ thu hút trẻ em, sự kiện còn trở thành điểm hẹn cuối tuần của nhiều người dân và du khách. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng giữa không gian biển sôi động và rực rỡ sắc màu.

Xen giữa những cánh diều khổng lồ dài hàng chục mét là những cánh diều nhỏ xinh trong tay trẻ em. Nhiều em được bố mẹ mua diều ngay tại lễ hội rồi hào hứng chạy trên bãi cát đón gió. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng không khí náo nhiệt của ngày hội bên biển.

Những cánh diều khổng lồ mô phỏng các sinh vật biển tung bay trên bầu trời mang đến trải nghiệm thưởng thức thú vị ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Có lẽ với những đứa trẻ ấy, cánh diều không cần quá lớn hay cầu kỳ. Điều các em mong chờ đơn giản chỉ là được nhìn thấy cánh diều của mình bay thật cao giữa bầu trời lộng gió, mang theo những ước mơ hồn nhiên của tuổi thơ.

Ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi, Đắk Lắk) cho biết dịp nghỉ hè năm nay, ông đưa các cháu đến Quy Nhơn tham quan, du lịch. Đúng vào thời điểm diễn ra Liên hoan Diều nghệ thuật, cả gia đình đã dành nhiều thời gian trên bãi biển để theo dõi những màn trình diễn đầy màu sắc và thích thú ngắm nhìn những cánh diều khổng lồ vút bay trên nền trời.

Những chiếc diều tí hon của trẻ em cũng tham gia liên hoan ẢNH: ĐỨC NHẬT

“Hồi nhỏ, chúng tôi cũng thường thả diều nhưng chỉ là những cánh diều nhỏ làm từ giấy báo cũ. Nay được tận mắt chứng kiến những cánh diều dài hàng chục mét bay lượn trên bãi biển như thế này thực sự là một trải nghiệm rất thú vị”, ông Nam chia sẻ.

Du khách thích thú dõi theo những cánh diều bay lượn trên bầu trời ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bạn Kim Anh, sinh viên Trường đại học Quang Trung, cho biết đã lâu mới thấy biển Quy Nhơn đông vui và nhiều hoạt động hấp dẫn như vậy.

"Không khí rất năng động và trẻ trung. Mình cùng các bạn chụp được rất nhiều hình ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm", Kim Anh hào hứng.

Những cánh diều khổng lồ mô phỏng sinh vật biển ẢNH: ĐỨC NHẬT

Địa phương kỳ vọng từng bước xây dựng diều nghệ thuật Quy Nhơn trở thành sản phẩm du lịch thường niên ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khi màn đêm buông xuống, những cánh diều gắn đèn LED tiếp tục thắp sáng bầu trời bên bờ biển Quy Nhơn, tạo nên khung cảnh lung linh và đầy sắc màu, mang đến cho người xem những trải nghiệm độc đáo và ấn tượng.

Ban tổ chức cho biết liên hoan diễn ra từ ngày 19 - 21.6 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của nghệ thuật diều, đồng thời làm phong phú các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương. Sự kiện cũng hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Quy Nhơn như một điểm đến hấp dẫn về du lịch, văn hóa và ẩm thực.

Thông qua liên hoan, địa phương kỳ vọng từng bước xây dựng diều nghệ thuật Quy Nhơn trở thành sản phẩm du lịch thường niên, tạo không gian giao lưu cho các nghệ nhân, câu lạc bộ diều trong và ngoài tỉnh, đồng thời góp phần thu hút du khách và kích cầu du lịch mùa hè.