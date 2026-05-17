Hàng chục cánh diều khổng lồ hình tôm cua phủ kín bầu trời Cà Mau

Khoảng 40 cánh diều nghệ thuật hình tôm, cua, cá voi và cờ Tổ quốc đồng loạt tung bay tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển mở màn Tuần lễ thả diều nghệ thuật 2026 ở Cà Mau, thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng.
Chiều tối 16.5, Tỉnh Đoàn Cà Mau khai mạc Tuần lễ thả diều nghệ thuật năm 2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu ngay trung tâm tỉnh.
Hoạt động diễn ra từ ngày 16 - 22.5, trong khung giờ từ 17 giờ 30 - 20 giờ 30 hằng ngày, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Quốc tế Thiếu nhi 1.6.
Theo ban tổ chức, hoạt động thả diều không chỉ tạo nên bầu trời rực rỡ sắc màu giữa trung tâm Cà Mau mà còn gửi gắm nhiều kỳ vọng, niềm tin dành cho thế hệ thiếu nhi địa phương.
