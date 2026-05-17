Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hàng chục cánh diều khổng lồ hình tôm cua phủ kín bầu trời Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
17/05/2026 06:00 GMT+7

Khoảng 40 cánh diều nghệ thuật hình tôm, cua, cá voi và cờ Tổ quốc đồng loạt tung bay tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển mở màn Tuần lễ thả diều nghệ thuật 2026 ở Cà Mau, thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng.

Chiều tối 16.5, Tỉnh Đoàn Cà Mau khai mạc Tuần lễ thả diều nghệ thuật năm 2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu ngay trung tâm tỉnh.

Hoạt động diễn ra từ ngày 16 - 22.5, trong khung giờ từ 17 giờ 30 - 20 giờ 30 hằng ngày, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 1.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển ở phường An Xuyên là nơi tổ chức hoạt động thả diều nghệ thuật, được khai mạc chiều 16.5. Đây là hoạt động nằm trong Tuần lễ thả diều nghệ thuật, diễn ra từ ngày 16-22.5, do Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp Liên đoàn Diều thể thao tỉnh Lâm Đồng tổ chức

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 2.

Theo ban tổ chức, Tuần lễ thả diều nghệ thuật không chỉ mang đến không gian vui chơi cho thiếu nhi sau thời gian học tập mà còn giúp các em tiếp cận, cảm nhận vẻ đẹp sáng tạo và giá trị văn hóa của nghệ thuật diều dân gian

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 3.

Cánh diều mang hình cờ Tổ quốc tung bay đã để lại nhiều ấn tượng với người xem

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 4.

Khoảng 40 con diều kích thước lớn được thả đồng loạt lên bầu trời, tạo nên một khung cảnh vô cùng sống động. Để có được màn trình diễn mãn nhãn này, các nghệ nhân đến từ Lâm Đồng đã phải có mặt từ sớm, khéo léo điều khiển diều theo đội hình và linh hoạt xử lý theo hướng gió thay đổi liên tục

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 5.

Trước giờ khai mạc, các nghệ nhân điều khiển diều theo đội hình, bắt đầu thả diều trong điều kiện gió thay đổi

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 6.

Điểm nhấn của sự kiện là những cánh diều mô phỏng tôm, cua – hai sản vật đặc trưng, biểu tượng của vùng đất Cà Mau

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 7.

Niềm vui của các em nhỏ khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những nhân vật hoạt hình yêu thích "bay lượn" trên không trung.

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 8.

Cánh diều lớn nhất trong dịp này có diện tích lên đến hơn 15 mét vuông. Theo Ban tổ chức, các con diều sẽ được thả đồng loạt ở độ cao tối đa khoảng 50 m vào mỗi buổi chiều từ 15 giờ 30

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 9.

Một con diều hình cua ngộ nghĩnh được nhiều du khách thích thú chụp ảnh

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 10.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, với nhiều thế hệ, cánh diều không chỉ là trò chơi tuổi nhỏ mà còn gợi nhớ những buổi chiều đầy gió, nơi trẻ con vô tư chạy giữa khoảng đồng rộng lớn, gửi theo cánh diều những ước mơ hồn nhiên và ký ức khó quên của tuổi thơ

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 11.

Người dân, du khách tập trung tại quảng trường, dùng máy ảnh, điện thoại chụp lại những khoảnh khắc đẹp. Nhiều người còn đem theo các con diều nhỏ để thả tại quảng trường

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 12.

Người dân, du khách tập trung tại quảng trường, dùng máy ảnh, điện thoại chụp lại những khoảnh khắc đẹp. Nhiều người còn đem theo các con diều nhỏ để thả tại quảng trường

ẢNH: G.B

Cánh diều tôm cua khổng lồ phủ kín bầu trời Cà Mau, hút nghìn người thưởng lãm - Ảnh 13.

"Tuần lễ thả diều nghệ thuật” không chỉ tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi địa phương sau những giờ học căng thẳng, giữ gìn nét đẹp văn hóa dân gian, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh con người và du lịch Cà Mau

ẢNH: G.B

Theo ban tổ chức, hoạt động thả diều không chỉ tạo nên bầu trời rực rỡ sắc màu giữa trung tâm Cà Mau mà còn gửi gắm nhiều kỳ vọng, niềm tin dành cho thế hệ thiếu nhi địa phương.

Tin liên quan

Bãi thả diều khổng lồ ở Vĩnh Long thu hút hàng trăm người mỗi chiều

Bãi thả diều khổng lồ ở Vĩnh Long thu hút hàng trăm người mỗi chiều

Bãi thả diều khổng lồ ở Vĩnh Long đang thu hút đông người đến xem, chụp ảnh và ngắm hoàng hôn mỗi chiều.

Khám phá thêm chủ đề

Thả diều Cánh diều cà mau thả diều nghệ thuật tôm cua
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận