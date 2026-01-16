Cánh diều 2025 ghi nhận nỗ lực xuất sắc của diễn viên Tuấn Trần

Trên sân khấu lễ trao giải Cánh diều 2025, nam diễn viên Tuấn Trần xuất hiện gây thu hút khi phải dùng 2 nạng và có người dìu đỡ lên sân khấu nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim Mang mẹ đi bỏ. Trước đó, trong quá trình làm phim Hộ linh tráng sĩ tại Ninh Bình anh đã gặp chấn thương - đứt dây chằng.

Tuấn Trần và lựa chọn không vắng mặt ở Cánh diều

Theo chia sẻ, việc bị chấn thương khiến nam diễn viên di chuyển khá khó khăn, song anh vẫn cố gắng có mặt tại lễ trao giải để nhận giải thưởng bởi từ lâu đã rất "ngưỡng mộ" giải thưởng Cánh diều. Anh cũng xem đây là một trong những danh hiệu nghề nghiệp quan trọng của mình trong lĩnh vực điện ảnh.

Cánh diều 2025 là một kỷ niệm đáng nhớ với nam diễn viên Tuấn Trần ẢNH: QUẢNG HÀ

Mang mẹ đi bỏ và dấu ấn tâm lý - gia đình tại Cánh diều 2025

Mang mẹ đi bỏ là tác phẩm điện ảnh do đạo diễn Mo Hong-jin thực hiện, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Tuấn Trần, Jung Il-woo, Juliet Bảo Ngọc, Quốc Khánh, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ và Vinh Râu. Phim do Công ty Cổ phần Giải trí Sidus and Teu - Motive Pictures sản xuất, thuộc thể loại gia đình - tâm lý, thời lượng 112 phút 52 giây, sử dụng tiếng Việt và tiếng Hàn, có phụ đề tiếng Anh.

Tác phẩm kể về nhân vật Hoan, một thanh niên mưu sinh bằng nghề cắt tóc vỉa hè, đồng thời chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Nhân vật mẹ, do Hồng Đào đảm nhận, có những biểu hiện hành vi như một đứa trẻ, khiến cuộc sống của Hoan bị cuốn vào vòng xoáy trách nhiệm gia đình và những giới hạn cá nhân. Cao trào của phim xoay quanh quyết định của Hoan khi đưa mẹ sang Hàn Quốc cho người anh trai mà anh chưa từng gặp mặt, từ đó mở ra chuỗi xung đột tâm lý và các lựa chọn mang tính bước ngoặt.

Niềm vui của nam diễn viên khi được nhận giải thưởng danh giá ẢNH: FBNV

Năm nay, Tuấn Trần có hai dự án điện ảnh tham gia tranh giải Cánh diều là Làm giàu với ma 2 và Mang mẹ đi bỏ. Việc anh được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc được giới chuyên môn đánh giá là sự ghi nhận cho quá trình lao động liên tục và sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn của Tuấn Trần trong thời gian gần đây.

Giải thưởng Cánh diều 2025 tiếp tục được xem là hệ thống giải nghề nghiệp có vai trò tổng kết một năm hoạt động của điện ảnh Việt Nam. Trường hợp của Tuấn Trần và Mang mẹ đi bỏ cho thấy xu hướng các tác phẩm chú trọng yếu tố tâm lý - gia đình đang nhận được sự quan tâm của hội đồng chuyên môn, đồng thời phản ánh sự dịch chuyển trong cách đánh giá và ghi nhận diễn xuất tại các giải thưởng điện ảnh trong nước.