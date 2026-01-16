Giải Cánh diều 2025: Trong dự đoán nhưng vẫn đầy hấp dẫn

Lễ trao giải Cánh diều 2025 được tổ chức tại rạp Đại Nam (phố Huế, Hà Nội) quy tụ đông đảo giới làm nghề điện ảnh, truyền hình và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Sự kiện tiếp tục được xem là một trong những điểm hẹn nghề nghiệp quan trọng, phản ánh bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Việt Nam trong một năm nhiều chuyển động cả về sáng tạo lẫn thị trường.



Lễ trao giải Cánh diều 2025 - điểm hẹn các thế hệ điện ảnh Việt

Ngay từ sớm, không gian tổ chức lễ trao giải trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và các gương mặt hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình. Dàn sao điện ảnh được đánh giá là quy tụ khá đầy đủ các thế hệ, từ những nghệ sĩ gạo cội đến các gương mặt trẻ đang tạo dấu ấn trong năm qua. Không khí thảm đỏ diễn ra sôi nổi nhưng vẫn giữ được tính chuyên nghiệp, đúng tinh thần của một giải thưởng nghề nghiệp.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, lễ trao giải Cánh diều 2025 không chỉ là dịp vinh danh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc, mà còn là cơ hội để những người làm nghề gặp gỡ, trao đổi và nhìn lại bức tranh tổng thể của điện ảnh Việt Nam trong một năm hoạt động. Sự hiện diện đông đủ của các gương mặt điện ảnh cho thấy sức hút cũng như uy tín bền vững của giải thưởng này trong đời sống điện ảnh nước nhà.

Lễ trao giải Cánh diều từ lâu được xem là nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ điện ảnh Việt ẢNH: QUẢNG HÀ

Lễ trao giải Cánh diều năm nay tiếp tục được xem là một dấu mốc quan trọng, góp phần ghi nhận nỗ lực sáng tạo và khuyến khích sự phát triển chuyên nghiệp của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh nhiều chuyển động mới. Tham dự buổi lễ có PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; tiến sĩ Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh; PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nghệ sĩ Quyền Linh - Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cùng nhiều đại diện các cơ quan chuyên môn, đơn vị sản xuất và đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên nhiều thế hệ.

Các nghệ sĩ cùng thành viên Hội Điện ảnh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm chào mừng thành công của lễ trao giải Cánh diều ẢNH: QUẢNG HÀ

Giải thưởng gọi tên nhiều tác phẩm xuất sắc

Ở hạng mục Phim ngắn, Cánh diều vàng được trao cho tác phẩm Mầm nhớ (đạo diễn Bùi Đức Anh); Cánh diều bạc thuộc về Mắt nhắm mắt mở (Lý Chí Vĩ) và Tận hưởng những gian truân (Trần Nhựt Long).

Ở thể loại Phim tài liệu, Cánh diều vàng là 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị (Đào Duy Từ, NSƯT Nguyễn Vinh Khoa); các Cánh diều bạc gồm Tiếng nói của lương tri; Nguyễn Hồng Nhị - Nhớ bầu trời năm ấy; Đông Sơn miền ký ức; giải Đạo diễn xuất sắc được trao cho Phạm Thùy Linh với phim Tiếng nói của lương tri.

Với Phim khoa học, Cánh diều vàng thuộc về Sếu có về phương Nam (Đỗ Đại Tín); Cánh diều bạc gồm Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội; Sự sống ở Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ở mảng Phim hoạt hình, Cánh diều vàng được trao cho Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội; các Cánh diều bạc gồm Chú bé loắt choắt; Trở về; Trạng Quỳnh nhí - Truyền thuyết Kim Ngưu.

Với Phim truyện truyền hình, Cánh diều vàng thuộc về Không thời gian; Cánh diều bạc gồm Hoa sữa về trong gió và Độc đạo; giải Đạo diễn xuất sắc trao cho NSƯT Nguyễn Danh Dũng; Nam diễn viên chính xuất sắc là Nguyễn Mạnh Trường (Không thời gian); Nữ diễn viên chính xuất sắc là NSƯT Thanh Quý (Hoa sữa về trong gió).

Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh, Cánh diều vàng không bất ngờ những vẫn đầy thú vị đã được trao cho Mưa đỏ (đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền); các Cánh diều bạc gồm Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối; Tử chiến trên không; Chị dâu; giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về NSƯT Đặng Thái Huyền; Nam diễn viên chính xuất sắc là Tuấn Trần (Mang mẹ đi bỏ); Nữ diễn viên chính xuất sắc là Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ) và Việt Hương (Chị dâu)…

PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, diễn viên Thúy Hà, đạo diễn Việt Hương cùng các nghệ sĩ tại thảm đỏ lễ trao giải Cánh diều 2025 ẢNH: QUẢNG HÀ