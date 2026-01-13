Nam diễn viên 'Ở nhà một mình' bị bắt quả tang mua dâm

Daniel Stern vừa bị khui hành vi đáng xấu hổ ẢNH: AFP

Trang TMZ đưa tin Daniel Stern bị cảnh sát lập biên bản xử phạt tại một khách sạn ở Camarillo, bang California (Mỹ) vào ngày 10.12 (giờ địa phương) khi đang cố gắng liên hệ mua dâm. Nam diễn viên phim Ở nhà một mình không bị bắt giữ. Tại bang California, hành vi mua dâm được xếp vào tội nhẹ (misdemeanor). Nếu bị kết án, người vi phạm có thể đối mặt với tối đa 6 tháng tù hoặc phạt tiền lên đến 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng).

Sau vụ việc, truyền thông liên hệ với Daniel Stern song không nhận được phản hồi từ ông. Trước đó ít tháng, ông gặp vấn đề về sức khỏe và được đưa khẩn cấp đến bệnh viện ở khu vực Ventura, gần Los Angeles, California vào tháng 10.2025. Không lâu sau, người đại diện của Stern cho biết ông đã được xuất viện, sức khỏe ổn định.

Những năm qua, nghệ sĩ này ít đóng phim, lui về với cuộc sống kín tiếng. Ông rời cuộc sống nhộn nhịp ở Hollywood để đến một trang trại ở khu vực Ventura, California nhằm tập trung thời gian cho đam mê điêu khắc, hòa mình vào cuộc sống trồng trọt, chăn nuôi gia súc.

Chỉ mới tháng trước, nghệ sĩ U.70 còn gây chú ý khi tiết lộ độc quyền với People rằng chủ sở hữu ngôi nhà trong phim Ở nhà một mình đã yêu cầu ông tạo ra một tác phẩm điêu khắc để lưu giữ một cảnh quay mang tính biểu tượng của mình trong phim. Tác phẩm sẽ là bức tượng tự họa đầu tiên trong sự nghiệp điêu khắc của ông.

Daniel Stern nổi tiếng với vai diễn trong phim Ở nhà một mình ẢNH: DISNEY+

Daniel Stern (trái) và bạn diễn Joe Pesci trong một cảnh phim quen thuộc của tác phẩm kinh điển ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Daniel Stern sinh năm 1957, hoạt động với vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch tại Mỹ. Nghệ sĩ này được khán giả toàn cầu biết đến nhiều nhất qua vai Marv Murchins - một trong hai tên cướp trong bộ phim Ở nhà một mình (Home Alone) ra mắt năm 1990. Chúng đột nhập vào ngôi nhà của cậu bé Kevin McCallister (do Macaulay Culkin thủ vai) trong lúc cậu phải ở một mình vào dịp Giáng sinh, từ đó hai bên rơi vào cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần hài hước. Hơn 35 năm trôi qua, Home Alone vẫn luôn được nhắc đến là một trong những bộ phim hay nhất về Giáng sinh và liên tục được chiếu lại trong mùa lễ hội. Sau thành công vang dội của phần đầu, Stern cũng trở lại trong Home Alone 2: Lost in New York (1992).

Ngoài hai tác phẩm nổi tiếng này, Daniel Stern còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Breaking Away, Diner, Blue Thunder, Very Bad Things…

Về đời tư, ông kết hôn với nữ diễn viên Laure Mattos vào năm 1980 và có ba người con.