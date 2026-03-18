Bãi thả diều khổng lồ ở Vĩnh Long thu hút hàng trăm người mỗi chiều

Bãi thả diều khổng lồ trên đường Nguyễn Đáng (phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long) mới xuất hiện gần đây nhưng thu hút đông người đến xem mỗi chiều, với những cánh diều đủ hình thù bay kín bầu trời.

Địa điểm thả diều, ngắm hoàng hôn cực ở phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long ảnh: nam long

Bãi thả diều thu hút rất đông người đến xem ảnh: nam long

Ghi nhận của PV Thanh Niên buổi chiều giữa tháng 3.2026, chỉ hơn 16 giờ, bãi thả diều tại khu bãi đất trống này đã đông kín người. Nhiều con diều khổng lồ cũng được thả lên, các chủ quán nước cũng bố trí bàn, ghế để người dân ngồi ăn uống, ngắm diều và ngắm hoàng hôn.

Những con diều khổng lồ trị giá hàng chục triệu đồng bay trên bầu trời ảnh: nam long

Diều khổng lồ hình cá mập, cá voi, gấu... ảnh: nam long

Ông Ngô Minh Quốc (41 tuổi, ngụ Tây Ninh) thành viên câu lạc bộ thả diều cho biết ông thường xuyên tham gia các cuộc thả diều ở nhiều tỉnh thành miền Tây. "Chủ yếu là đam mê, chơi môn này cũng đòi hỏi nhiều yếu tố, nơi này gió ít mới thả cao, còn gió nhiều thế này thì chỉ cần thả thấp là được", anh Quốc nói.

Hai bạn trẻ check-in cạnh những con diều khổng lồ ảnh: nam long

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm tại bãi thả diều khổng lồ ảnh: nam long

Những chú diều khổng lồ hình Baby Three

Theo anh Quốc, những con diều khổng lồ này có giá từ vài triệu đến vài chục triệu tùy kích cỡ và hình dáng. Những nơi có gió nhiều có thể thả thấp để người dân dễ chụp ảnh.

Chị Trần Mỹ Thanh (35 tuổi, ngụ phường Trà Vinh, Vĩnh Long) biết nơi này có thả diều khổng lồ nên chở con đến ngắm và thả diều sau khi tan học. "Có chỗ vui chơi lành mạnh sau giờ học như thế này thật là hay", chị Thanh nói.

Những con diều khổng lồ với nhiều hình thù bắt mắt thu hút các bạn nhỏ ảnh: nam long

Một cậu bé thả diều "mini" cạnh tranh ảnh: nam long

Tương tự, anh Trần Văn Tâm (39 tuổi, ngụ xã Châu Thành, Vĩnh Long) cho biết: "Nghe bạn bè nói ở đây có bãi thả diều chill lắm nên tôi đưa cả gia đình đi ra chơi. Ngồi uống nước, ngắm mấy con diều đủ hình dạng mấy đứa nhỏ rất thích, còn được ngắm hoàng hôn nữa. Đẹp thiệt", anh Tâm chia sẻ.

Người dân đặt bàn buôn bán thức ăn, nước uống tại bãi thả diều này ảnh: nam long

Càng về chiều, lượng người đổ về bãi thả diều ngày càng đông, lực lượng công an phải cử người đến nhắc nhở người dân không được buôn bán và đậu xe trên vỉa hè...

Lực lượng công an có mặt tại bãi thả diều nhắc nhở các hành vi buôn bán và đậu xe trên vỉa hè ảnh: nam long

Chiều 16.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lâm Quốc Thống, Chủ tịch UBND phường Nguyệt Hóa cho biết, địa phương có biết bãi thả diều này, đây là khu đất của người dân, họ cho thả diều. Ông Thống cho biết thêm, chuyện buôn bán đồ ăn thức uống ở khu vực này đã có xin phép phường và lực lượng đô thị thường xuyên có mặt sắp xếp.