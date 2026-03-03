Ủng hộ người bán dạo, khách Vĩnh Long trúng độc đắc 30 tỉ xổ số miền Nam

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 15 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 15 tờ có dãy số 578627 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3 trúng độc đắc 30 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Anh Lưu Quốc Duy đổi thưởng 15 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 15 tờ vé số may mắn là người phụ nữ ở H.Duyên Hải, Trà Vinh (cũ). Người này mua ủng hộ người bán dạo 15 tờ, bất ngờ trúng độc đắc. Vị khách đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Bà ấy nói trước mắt sẽ gửi tiền trúng số vào ngân hàng để tiết kiệm sau đó sử dụng với các mục đích khác", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Mới đây, anh Phú Vinh (40 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đến tận nhà đổi thưởng 14 tờ vé số trúng 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) xổ số miền Nam cho 3 khách.

Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Bình Phước ngày 28 tháng 2, đều có dãy số may mắn 681039. Đại lý cho biết chủ sở hữu của 14 tờ vé độc đắc này là 3 người gồm 1 nữ và 2 nam. Người phụ nữ trúng 4 tờ trị giá 8 tỉ đồng và 2 người nam mỗi người trúng độc đắc 5 tờ.