Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ủng hộ người bán dạo, khách Vĩnh Long trúng độc đắc 30 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
03/03/2026 05:45 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3, một người phụ nữ ở Vĩnh Long trúng độc đắc 15 tờ trị giá 30 tỉ đồng.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 15 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 15 tờ có dãy số 578627 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3 trúng độc đắc 30 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam: Khách Vĩnh Long trúng độc đắc 30 tỉ, nhận chuyển khoản tiết kiệm - Ảnh 1.

Anh Lưu Quốc Duy đổi thưởng 15 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 15 tờ vé số may mắn là người phụ nữ ở H.Duyên Hải, Trà Vinh (cũ). Người này mua ủng hộ người bán dạo 15 tờ, bất ngờ trúng độc đắc. Vị khách đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Bà ấy nói trước mắt sẽ gửi tiền trúng số vào ngân hàng để tiết kiệm sau đó sử dụng với các mục đích khác", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Mới đây, anh Phú Vinh (40 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đến tận nhà đổi thưởng 14 tờ vé số trúng 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) xổ số miền Nam cho 3 khách.

Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Bình Phước ngày 28 tháng 2, đều có dãy số may mắn 681039. Đại lý cho biết chủ sở hữu của 14 tờ vé độc đắc này là 3 người gồm 1 nữ và 2 nam. Người phụ nữ trúng 4 tờ trị giá 8 tỉ đồng và 2 người nam mỗi người trúng độc đắc 5 tờ.

Tin liên quan

Trúng độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam: Công nhân đổi đời, xây nhà mới

Trúng độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam: Công nhân đổi đời, xây nhà mới

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2, một đại lý vé số ở Tây Ninh liền đổi thưởng 6 tờ trúng độc đắc cho khách trị giá 12 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam: Hàng loạt vé trúng đài Trà Vinh, đại lý chờ người lãnh tiền

Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 2: Bất ngờ xuất hiện dãy số trúng 2 giải

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3 xổ số ngày 2 tháng 3 xổ số miền Nam 2 tháng 3 kết quả xsmn hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận