Những cặp đôi phim giờ vàng yêu nhau trên màn ảnh và ngoài đời thật

Từ Việt Anh - Quỳnh Nga, Đình Tú - Ngọc Huyền đến Tô Dũng - Minh Thu, mỗi cặp đôi có một hành trình khác nhau, nhưng điểm chung là chuyện tình của họ đều nhận được sự chú ý đặc biệt bởi đã không còn ranh giới giữa màn ảnh và đời thực.



Cái kết ngọt ngào của những cặp đôi

Trong số đó, Việt Anh và Quỳnh Nga là cặp đôi mất nhiều thời gian nhất để đi từ tin đồn đến xác nhận. Hai diễn viên gây chú ý khi cùng xuất hiện trong phim Sinh tử, phát sóng trên VTV vào cuối năm 2019. Trong phim, Việt Anh đảm nhận vai Mai Hồng Vũ, một doanh nhân nhiều thủ đoạn, còn Quỳnh Nga vào vai Quỳnh Trinh, chủ một nhà hàng và có quan hệ đặc biệt với nhiều nhân vật quyền lực.

Việt Anh - Quỳnh Nga trong phim Sinh tử. Họ là cặp đôi vừa công khai tình cảm ngoài đời thật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Dù không được xây dựng như một cặp tình nhân lãng mạn điển hình nhưng giữa họ cũng có những màn tương tác ngọt ngào. Những lần xuất hiện chung trong phim đã đưa Việt Anh và Quỳnh Nga đến gần nhau hơn trong công việc. Sau Sinh tử, hai diễn viên thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, tụ họp cùng nhóm bạn và xuất hiện trong những chuyến đi chung. Những hình ảnh thân thiết, cách tương tác tự nhiên khiến nghi vấn hẹn hò kéo dài suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán, cả hai luôn khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở tình bạn. Chính sự kín tiếng ấy khiến mỗi lần Việt Anh và Quỳnh Nga xuất hiện cùng địa điểm, mặc trang phục đồng điệu hoặc chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, câu chuyện tình cảm lại trở thành đề tài bàn luận.

Đình Tú và Ngọc Huyền cũng yêu nhau trên màn ảnh và cặp đôi có cái kết bằng hôn nhân ở ngoài dời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Đến tối 15.7.2026, cặp diễn viên cùng đăng tải video ghi lại chuyến đi tại Nga với những cử chỉ tình cảm. Việt Anh sau đó xác nhận anh và Quỳnh Nga đã chính thức yêu nhau khoảng một năm, cho rằng đây là thời điểm phù hợp để công khai mối quan hệ. Nam diễn viên nhìn nhận hai người đã đi qua một chặng đường dài từ bạn bè, thấu hiểu và đồng hành trước khi chuyển sang tình yêu.

Nếu Việt Anh - Quỳnh Nga mất nhiều năm để bước ra khỏi "vùng tin đồn", Đình Tú và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền lại có cái kết trọn vẹn hơn khi đã chính thức trở thành vợ chồng. Hai diễn viên lần đầu cùng tham gia Đừng nói khi yêu, lên sóng VTV3 đầu năm 2023. Trong phim, Đình Tú vào vai Quy, còn Ngọc Huyền đảm nhận nhân vật Thảo. Họ không được xây dựng thành một đôi nhưng quá trình làm việc chung được xem là cơ duyên giúp hai người quen biết và phát triển tình cảm. Từ đầu năm 2024, nghi vấn hẹn hò bắt đầu xuất hiện khi khán giả nhận ra họ thường có mặt trong những chuyến đi và sự kiện giống nhau.

Dù vậy, Đình Tú và Ngọc Huyền gần như không để lộ ảnh chụp chung, thậm chí nhiều lần né tránh hoặc phủ nhận chuyện tình cảm. Chỉ đến ngày 19.6.2025, Đình Tú mới công khai hình ảnh cầu hôn Ngọc Huyền tại Nhật Bản cùng lời xác nhận không còn giấu chuyện yêu đương. Ba ngày sau, cặp đôi chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Họ tổ chức lễ cưới tại Hà Nội vào tháng 11.2025. Sau Đừng nói khi yêu, cả hai tiếp tục cùng xuất hiện trong Cha tôi, người ở lại. Đến Ngược đường ngược nắng, phát sóng năm 2026, họ lần đầu thực sự vào vai một đôi yêu nhau trên màn ảnh sau khi đã kết hôn ngoài đời. Trong phim, Mai và Trung khởi đầu bằng những hiểu lầm, va chạm rồi dần nảy sinh tình cảm. Đây cũng là lần hợp tác thứ ba của Đình Tú và Ngọc Huyền trên màn ảnh.

Tô Dũng và Minh Thu là cặp yêu nhau ngoài đời trước khi đóng tình nhân trên màn ảnh trong phim Mùa hè năm ấy ẢNH: VFC CUNG CẤP

Chia sẻ về chuyện đóng cảnh yêu đương với Đình Tú, Ngọc Huyền cho biết cảm thấy ngượng khi đóng cảnh yêu đương với chồng bởi cả hai đã quá hiểu nhau. Đình Tú cũng nhìn nhận việc cùng vợ làm phim là một kỷ niệm đẹp, nhưng mỗi người vẫn phải giữ sự chuyên nghiệp, tách bạch nhân vật khỏi quan hệ ngoài đời.

Tô Dũng và Minh Thu lại có hành trình gần như ngược chiều. Họ không nảy sinh tình cảm khi đóng vai người yêu, mà đã gắn bó ngoài đời trước khi lần đầu được đóng cặp trên màn ảnh. Minh Thu xác nhận hẹn hò Tô Dũng từ đầu năm 2024. Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng, vì vậy chuyện tình được xây dựng trên sự đồng cảm, chia sẻ và thận trọng. Nữ diễn viên từng bày tỏ cô trân trọng mối quan hệ hiện tại nhưng chưa vội đặt ra kế hoạch kết hôn lần hai.

Đến Mùa hè năm ấy, đang phát sóng trên VTV3, Tô Dũng và Minh Thu lần đầu vào vai một đôi yêu nhau. Họ đảm nhận vai Khánh và Phương ở giai đoạn trưởng thành, hai người bạn thanh mai trúc mã dần nhận ra tình cảm dành cho nhau sau những biến cố của tuổi trẻ.

Họ là một cặp "tình thật bước lên phim". Tuy nhiên, sự kết hợp của cặp đôi vẫn gây chú ý bởi cảm xúc tự nhiên và độ ăn ý đã được bồi đắp từ đời sống. Hai diễn viên cho rằng sự thấu hiểu giúp họ phối hợp thuận lợi, nhưng cũng tạo áp lực phải diễn sao cho khán giả nhìn thấy nhân vật thay vì chỉ thấy một cặp tình nhân ngoài đời đang xuất hiện trước máy quay.

Ba cặp đôi với hành trình tình yêu khác nhau nhưng ở họ có điểm chung là yêu nhau trên màn ảnh và cả ngoài đời. Việt Anh - Quỳnh Nga chọn công khai khi tình yêu đã đủ chín. Đình Tú - Ngọc Huyền đi từ bạn diễn đến vợ chồng rồi tiếp tục đóng cặp. Tô Dũng - Minh Thu mang tình yêu có sẵn vào một câu chuyện thanh xuân trên truyền hình.