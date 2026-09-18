Những câu chuyện 'hiền tài' gây chú ý trên màn ảnh

Cuộc thi phim ngắn Hiền tài hôm nay là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026), khuyến khích các tác giả khai thác những câu chuyện về lịch sử, giáo dục, văn hóa và đời sống đương đại bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Sau hơn ba tháng phát động, ban tổ chức nhận được hơn 200 tác phẩm. Qua vòng sơ khảo, 23 phim được chọn vào chung khảo gồm 17 phim tài liệu, 4 phim truyện ngắn và 2 phim hoạt hình.

Những lát cắt về hiền tài hôm nay

Các tác phẩm dự thi đến từ nhiều nhóm tác giả, từ sinh viên, nhà làm phim độc lập đến những đơn vị sản xuất chuyên nghiệp. Đề tài cũng khá đa dạng, xoay quanh giáo dục, người thầy, chân dung trí thức, lịch sử, khoa học, văn hóa, di sản, nghệ thuật truyền thống và những lựa chọn của người trẻ trong đời sống hiện đại.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi Ảnh: BTC

Lễ trao giải diễn ra tối 17.9 tại rạp Ngọc Khánh, Viện Phim Việt Nam Ảnh: BTC

Trong số các phim vào chung khảo, nhiều tác phẩm khai thác nhân vật và câu chuyện có thật. Chuyện một nữ trí thức Hà Nội, Tô Hiến Thành - Gương sáng trong lòng dân tộc tiếp cận nhân vật từ những đóng góp cụ thể, trong khi Tia sáng sân khấu, Bóng đào giữa mùa lam khai thác mối liên hệ giữa người trẻ với văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Hai phim hoạt hình Poocbaga và Sắc màu của núi mang đến cách thể hiện khác biệt bằng hình ảnh và tạo hình.

Công tác chấm giải được thực hiện qua hai vòng với hai hội đồng giám khảo. Nhận xét về các phim, NSND Nguyễn Khải Hưng cho rằng nhiều tác phẩm thể hiện sự trân trọng truyền thống, tinh thần tôn sư trọng đạo. Theo ông, bên cạnh ý nghĩa của câu chuyện, một tác phẩm muốn tạo dấu ấn cần bám sát tiêu chí cuộc thi và có cách sáng tạo riêng.

Đạo diễn Phan Đăng Di nhận xét nhiều phim đã vượt qua cách tiếp cận mô phạm thường thấy ở những đề tài về tri thức và giáo dục nhờ lựa chọn được nhân vật có câu chuyện tạo cảm hứng. Ông cho rằng, dù một số phim còn hạn chế về kỹ thuật, tinh thần cống hiến và dấn thân của nhân vật vẫn được chuyển tải.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức trao 13 giải thưởng với tổng giá trị 240 triệu đồng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích, cùng giải Ý tưởng sáng tạo và Phim được yêu thích nhất.

Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, số lượng tác phẩm gửi về cho thấy sự tham gia của nhiều nhóm tác giả, từ những người làm phim chuyên nghiệp đến sinh viên và người trẻ yêu điện ảnh.