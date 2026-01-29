Những câu chuyện thú vị về báo xuân

Triển lãm trưng bày tuyển chọn trên 50 bìa báo xuân độc đáo xưa và nay, từ bìa Nam Phong 1918 đến bìa báo xuân mới nhất 2026, khẳng định sức sống bền bỉ và sự tiến hóa không ngừng của nền báo chí VN trên hành trình bảo tồn giá trị văn hóa cốt lõi và hội nhập thời đại kỷ nguyên mới. Triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng 20 giai phẩm báo xuân Bính Ngọ của các báo T.Ư và TP.HCM.

Bìa Nam Phong tạp chí số Xuân Mậu Ngọ 1918, được xem là ấn phẩm báo xuân đầu tiên của VN ẢNH: QUỲNH TRÂN

Các độc giả và khách mời còn được tham gia buổi giao lưu với nhà nghiên cứu Trần Đình Ba, Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM; nhà báo Lê Hữu Tuấn, Phó tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc; nhà báo - tác giả Trung Nghĩa - Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM (2023-2024); Á hậu quốc tế 2015 Phạm Hồng Thúy Vân - Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM (2023-2024).

Giai phẩm xuân đầu tiên của Báo Thanh Niên năm 1986 giới thiệu tại triển lãm

Ông Trần Đình Ba cho biết: "Theo lời nhà cổ ngoạn Vương Hồng Sển trong cuốn Thú chơi sách, thì tờ Nam Phong tạp chí xuân 1918 được xem là thủy tổ của báo xuân. Đây là tờ báo đầu tiên ra số chuyên về xuân, tết như một món quà đầu năm ý nghĩa dành cho độc giả, với các bài thơ, phú, đối, tiểu thuyết... của Mân Châu Nguyễn Mạnh Bổng, Tản Đà, Nguyễn Bá Trác... Tuy nhiên, trước đó khi báo chí quốc ngữ mới ra đời, trên những tờ báo thế kỷ 19, theo tài liệu có được đã xuất hiện nhiều tờ có viết bài liên quan xuân, tết dù chỉ rời rạc".

Các khách mời nhìn nhận thiết kế bìa báo xuân dạo trước 1945 đa phần là vẽ minh họa, hình ảnh liên quan con giáp, đào mai, phong cảnh... rất sống động, có hồn, màu sắc bắt mắt. Nhìn các tờ báo xuân xưa như Tổng xã báo, Dân báo, Phong hóa, Ngày nay, Tân văn... đều thấy không khí tết ngập tràn.

Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa hướng dẫn khách mời và độc giả đang tham quan khu trưng bày bìa báo xuân Thanh Niên ẢNH: QUỲNH TRÂN

Phó tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc Lê Hữu Tuấn ghi nhận và đánh giá rất cao công tác số hóa báo xuân tại một số tòa soạn hiện nay, trong đó có Báo Thanh Niên. "Chúng ta biết ơn công nghệ vì nhờ có nó mà các tờ báo xuân xưa cũ được sống lại, giúp độc giả hiểu thêm về việc làm báo xuân và "khẩu vị" của người đọc từng thời kỳ", ông nói.

Là người lên ý tưởng rồi cùng phối hợp với Đường sách TP.HCM và NXB Tổng hợp TP.HCM thực hiện triển lãm Báo xuân tiến bước thời đại số, Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa tâm sự: "Tôi vui vì số lượng người tham quan đến với triển lãm rất đông, chứng tỏ sức hút của báo xuân rất lớn. Ngày nay, báo xuân không chỉ để đọc đơn thuần mà còn để nhìn, ngắm, xem, lưu trữ và đặc biệt là… sưu tầm, như là một cách gìn giữ văn hóa và góp phần lan tỏa văn hóa đọc".