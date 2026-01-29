Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Những câu chuyện thú vị về báo xuân

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
29/01/2026 05:45 GMT+7

Chào mừng xuân Bính Ngọ 2026, sáng 28.1 tại Đường sách TP.HCM đã khai mạc triển lãm Báo xuân tiến bước thời đại số (diễn ra đến 1.2).

Triển lãm trưng bày tuyển chọn trên 50 bìa báo xuân độc đáo xưa và nay, từ bìa Nam Phong 1918 đến bìa báo xuân mới nhất 2026, khẳng định sức sống bền bỉ và sự tiến hóa không ngừng của nền báo chí VN trên hành trình bảo tồn giá trị văn hóa cốt lõi và hội nhập thời đại kỷ nguyên mới. Triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng 20 giai phẩm báo xuân Bính Ngọ của các báo T.Ư và TP.HCM.

Những câu chuyện thú vị về báo xuân - Ảnh 1.

Bìa Nam Phong tạp chí số Xuân Mậu Ngọ 1918, được xem là ấn phẩm báo xuân đầu tiên của VN

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Các độc giả và khách mời còn được tham gia buổi giao lưu với nhà nghiên cứu Trần Đình Ba, Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM; nhà báo Lê Hữu Tuấn, Phó tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc; nhà báo - tác giả Trung Nghĩa - Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM (2023-2024); Á hậu quốc tế 2015 Phạm Hồng Thúy Vân - Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM (2023-2024).

Những câu chuyện thú vị về báo xuân - Ảnh 2.

Giai phẩm xuân đầu tiên của Báo Thanh Niên năm 1986 giới thiệu tại triển lãm

Ông Trần Đình Ba cho biết: "Theo lời nhà cổ ngoạn Vương Hồng Sển trong cuốn Thú chơi sách, thì tờ Nam Phong tạp chí xuân 1918 được xem là thủy tổ của báo xuân. Đây là tờ báo đầu tiên ra số chuyên về xuân, tết như một món quà đầu năm ý nghĩa dành cho độc giả, với các bài thơ, phú, đối, tiểu thuyết... của Mân Châu Nguyễn Mạnh Bổng, Tản Đà, Nguyễn Bá Trác... Tuy nhiên, trước đó khi báo chí quốc ngữ mới ra đời, trên những tờ báo thế kỷ 19, theo tài liệu có được đã xuất hiện nhiều tờ có viết bài liên quan xuân, tết dù chỉ rời rạc".

Các khách mời nhìn nhận thiết kế bìa báo xuân dạo trước 1945 đa phần là vẽ minh họa, hình ảnh liên quan con giáp, đào mai, phong cảnh... rất sống động, có hồn, màu sắc bắt mắt. Nhìn các tờ báo xuân xưa như Tổng xã báo, Dân báo, Phong hóa, Ngày nay, Tân văn... đều thấy không khí tết ngập tràn.

Những câu chuyện thú vị về báo xuân - Ảnh 3.

Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa hướng dẫn khách mời và độc giả đang tham quan khu trưng bày bìa báo xuân Thanh Niên

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Phó tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc Lê Hữu Tuấn ghi nhận và đánh giá rất cao công tác số hóa báo xuân tại một số tòa soạn hiện nay, trong đó có Báo Thanh Niên. "Chúng ta biết ơn công nghệ vì nhờ có nó mà các tờ báo xuân xưa cũ được sống lại, giúp độc giả hiểu thêm về việc làm báo xuân và "khẩu vị" của người đọc từng thời kỳ", ông nói.

Là người lên ý tưởng rồi cùng phối hợp với Đường sách TP.HCM và NXB Tổng hợp TP.HCM thực hiện triển lãm Báo xuân tiến bước thời đại số, Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa tâm sự: "Tôi vui vì số lượng người tham quan đến với triển lãm rất đông, chứng tỏ sức hút của báo xuân rất lớn. Ngày nay, báo xuân không chỉ để đọc đơn thuần mà còn để nhìn, ngắm, xem, lưu trữ và đặc biệt là… sưu tầm, như là một cách gìn giữ văn hóa và góp phần lan tỏa văn hóa đọc".

Tin liên quan

Muôn sắc bìa báo xuân

Muôn sắc bìa báo xuân

Bìa loại ấn phẩm này hầu hết là tranh vẽ hoặc ảnh chân dung các nữ tài tử, diễn viên. Tranh vẽ luôn thể hiện những gì tượng trưng cho tết như nhành mai vàng, bộ lư đồng và mâm ngũ quả, ngôi chùa cổ với người đi hái lộc...

Khai trương sạp trưng bày - bán báo Xuân gây quỹ từ thiện

Trưng bày 300 ấn phẩm xuân tại Hội báo xuân Bình Định Giáp Thìn 2024

Khám phá thêm chủ đề

NXB Tổng hợp TP. HCM Báo Thanh Niên Nam Phong Báo xuân Triển lãm Đường sách TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận