Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định

Nam Long
Nam Long
17/02/2026 16:15 GMT+7

Năm nay hoa của rất nhiều hộ dân ở Làng mai vàng Phước Định (Vĩnh Long) không nở đúng mùng 1 tết vì nhiều lý do, song không ít hộ có "kỹ thuật riêng" khiến mai nở đúng ngày.

Từ xa xưa, màu vàng của hoa mai được xem là màu tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Nên nhiều nhà dân đều muốn sở hữu cho riêng mình những cây mai vàng sao cho ngày mùng 1 tết hoa nở rộ nhằm đem lại may mắn cho gia chủ.

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 1.

Một góc vườn mai nở hoa vàng rực của ông Minh sáng mùng 1 tết

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 2.

Ông Minh cho biết nhờ kỹ thuật riêng mà những cây mai của ông ra hoa đúng dịp tết

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 3.

Ông Minh chỉ vào gốc mai vàng có giá hơn 350 triệu của mình

ảnh: nam long

Tuy nhiên, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay rất nhiều hộ dân ở Làng mai vàng Phước Định (xã An Bình, Vĩnh Long - trước đây là xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) không được vui vì mai vàng không nở đúng mùng 1 tết. Nguyên nhân được cho là thiếu kỹ thuật chăm sóc và có thể do năm nhuận...

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 4.

Mai vàng của gia đình ông Minh đa phần là mai vàng cổ 5 cánh, được uống tự nhiên, không tháp, ghép

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 5.

Những "lão mai" vàng lâu năm xù phần da phía ngoài, giúp tăng giá trị của cây lên nhiều lần

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 6.

Bộ đế cây mai được xem như phần quan trọng nhất của cây

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 7.

Những bông hoa mai mọc từ rễ cây

ảnh: nam long

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tiêu Hùng Minh (ngụ ấp Phước Định 2, xã An Bình, Vĩnh Long), nguyên Phó trưởng Ban đại diện Làng mai vàng Phước Định, có hơn 40 năm với "nghề" mai vàng, cho biết năm nay do có tháng nhuận nên trước tết khoảng 1 tháng mai đã nở rộ 1 đợt, vì thế đến tết này không ra hoa nữa. Những nhà muốn ra hoa đúng dịp tết phải có kỹ thuật riêng.

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 8.

Làng mai vàng Phước Định tết năm nay phủ 1 màu xanh không mong muốn...

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 9.

Con đường phía đối diện, những gốc mai cũng chí lốm đốm sắc vàng

ảnh: nam long

"Mấy năm nay bà con ở đây không bán được mai, do ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai nên nhiều nhà không có tiền mua phân, thuốc về chăm bón mai. Đó là 1 phần, còn phần nữa là năm nhuận, hoa nở rộ trước tết rồi, muốn hoa nở đúng tết phải lặt hết bông ngay và chăm sóc đúng kỹ thuật thì hoa mới nở đúng tết như những cây mai nhà tôi", ông Minh nói.

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 10.

Vườn mai hiếm hoi ở Làng mai Phước Định nở hoa vàng rực ngày mùng 1 tết

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 11.

Những cây mai vàng có đường kính 3 - 5 m, nhưng nhìn trên cao trông như những khóm cúc mâm xôi

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 12.

Vườn mai nở vàng rực níu chân người đi qua

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 13.

Những cây mai vàng tượng trưng cho sự may mắn của gia chủ

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 14.

Những bông mai vàng 5 cánh nhau khoe sắc dưới nắng xuân

ảnh: nam long

Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định- Ảnh 15.

Những cây mai hiếm hoi trong vườn bung nở hoa đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ảnh: nam long

Làng mai vàng Phước Định có trên 200 hộ trồng, với khoảng 800 gốc mai cổ thụ từ trên 100 tuổi; 19.200 gốc từ 50 - 100 năm tuổi và hơn 30.000 gốc mai tiểu dưới trên 30 năm tuổi, còn mai dưới 30 năm tuổi nhiều vô số. Nhờ nghề trồng mai vàng nhiều hộ dân ở đây vươn lên khá, giàu. Làng mai vàng Phước Định được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận là làng nghề truyền thống vào tháng 7.2009.

Tin liên quan

Mai vàng cổ thụ độc bản Việt Nam nhận kỷ lục châu Á có gì đặc biệt?

Mai vàng cổ thụ độc bản Việt Nam nhận kỷ lục châu Á có gì đặc biệt?

Theo tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), kỷ lục châu Á mới của Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa trao cho 1 tổ chức tại TP.HCM và 2 cá nhân ở An Giang, Đồng Nai. Trong đó, 'Mai lão kỳ nam' - cây mai vàng cổ thụ của nghệ nhân Nguyễn Thanh Sử đạt giá trị độc bản châu Á.

Khám phá thêm chủ đề

Mai Vàng Vĩnh Long Làng mai vàng Phước Định Mai nở Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận