Những cây mai 'may mắn' ở Làng mai vàng Phước Định

Từ xa xưa, màu vàng của hoa mai được xem là màu tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Nên nhiều nhà dân đều muốn sở hữu cho riêng mình những cây mai vàng sao cho ngày mùng 1 tết hoa nở rộ nhằm đem lại may mắn cho gia chủ.



Một góc vườn mai nở hoa vàng rực của ông Minh sáng mùng 1 tết ảnh: nam long

Ông Minh cho biết nhờ kỹ thuật riêng mà những cây mai của ông ra hoa đúng dịp tết ảnh: nam long

Ông Minh chỉ vào gốc mai vàng có giá hơn 350 triệu của mình ảnh: nam long

Tuy nhiên, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay rất nhiều hộ dân ở Làng mai vàng Phước Định (xã An Bình, Vĩnh Long - trước đây là xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) không được vui vì mai vàng không nở đúng mùng 1 tết. Nguyên nhân được cho là thiếu kỹ thuật chăm sóc và có thể do năm nhuận...

Mai vàng của gia đình ông Minh đa phần là mai vàng cổ 5 cánh, được uống tự nhiên, không tháp, ghép ảnh: nam long

Những "lão mai" vàng lâu năm xù phần da phía ngoài, giúp tăng giá trị của cây lên nhiều lần ảnh: nam long

Bộ đế cây mai được xem như phần quan trọng nhất của cây ảnh: nam long

Những bông hoa mai mọc từ rễ cây ảnh: nam long

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tiêu Hùng Minh (ngụ ấp Phước Định 2, xã An Bình, Vĩnh Long), nguyên Phó trưởng Ban đại diện Làng mai vàng Phước Định, có hơn 40 năm với "nghề" mai vàng, cho biết năm nay do có tháng nhuận nên trước tết khoảng 1 tháng mai đã nở rộ 1 đợt, vì thế đến tết này không ra hoa nữa. Những nhà muốn ra hoa đúng dịp tết phải có kỹ thuật riêng.

Làng mai vàng Phước Định tết năm nay phủ 1 màu xanh không mong muốn... ảnh: nam long

Con đường phía đối diện, những gốc mai cũng chí lốm đốm sắc vàng ảnh: nam long

"Mấy năm nay bà con ở đây không bán được mai, do ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai nên nhiều nhà không có tiền mua phân, thuốc về chăm bón mai. Đó là 1 phần, còn phần nữa là năm nhuận, hoa nở rộ trước tết rồi, muốn hoa nở đúng tết phải lặt hết bông ngay và chăm sóc đúng kỹ thuật thì hoa mới nở đúng tết như những cây mai nhà tôi", ông Minh nói.

Vườn mai hiếm hoi ở Làng mai Phước Định nở hoa vàng rực ngày mùng 1 tết ảnh: nam long

Những cây mai vàng có đường kính 3 - 5 m, nhưng nhìn trên cao trông như những khóm cúc mâm xôi ảnh: nam long

Vườn mai nở vàng rực níu chân người đi qua ảnh: nam long

Những cây mai vàng tượng trưng cho sự may mắn của gia chủ ảnh: nam long

Những bông mai vàng 5 cánh nhau khoe sắc dưới nắng xuân ảnh: nam long

Những cây mai hiếm hoi trong vườn bung nở hoa đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ảnh: nam long

Làng mai vàng Phước Định có trên 200 hộ trồng, với khoảng 800 gốc mai cổ thụ từ trên 100 tuổi; 19.200 gốc từ 50 - 100 năm tuổi và hơn 30.000 gốc mai tiểu dưới trên 30 năm tuổi, còn mai dưới 30 năm tuổi nhiều vô số. Nhờ nghề trồng mai vàng nhiều hộ dân ở đây vươn lên khá, giàu. Làng mai vàng Phước Định được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận là làng nghề truyền thống vào tháng 7.2009.