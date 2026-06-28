Những chiếc hộp biến hình mang về doanh thu 100 tỉ đồng

Tối ưu hiệu quả cho những chiếc hộp giấy

9 giờ sáng một ngày giữa tháng 6, chúng tôi có mặt ở kho hàng của Công ty CP giải pháp đóng gói Magix trên địa bàn P.Tân Thới Hiệp (TP.HCM). Anh Đỗ Hữu Tân, Chủ tịch HĐQT công ty, trong bộ trang phục giản dị dẫn chúng tôi len qua chiếc xe tải đang bốc hàng đậu ngay cổng vào.

Anh Đỗ Hữu Tân giới thiệu với phóng viên về các sản phẩm bao bì ẢNH: DUY ANH

Kho hàng rộng chừng 500 m2 này là 1 trong 3 cơ sở của công ty tại TP.HCM, và còn 1 kho ở Hà Nội, chất đầy những sản phẩm bao bì giấy carton, một trong những dòng sản phẩm mới. Anh Tân đưa cho chúng tôi một chiếc, giới thiệu: Một chiếc bì thư thông thường cần phải có nhiều lớp bảo vệ thì cái phong bì carton này không cần thêm bất kỳ thứ gì khác. Đặc biệt, chỉ bằng vài ba động tác, người dùng có thể biến chiếc phong bì xẹp lép trên tay thành một chiếc hộp hình chữ nhật vuông vắn, đẹp mắt. "Với mẫu bao bì này, người dùng có thể tạo thành một chiếc hộp để gói 1 cuốn sách, hay 10 cuốn sách cũng không cần thêm bất kỳ vật liệu chèn nào. Ưu điểm nữa là việc đóng gói rất nhanh chóng và tiện lợi bằng công nghệ phun keo đặc biệt. Điều này nhằm tối ưu hóa hiệu quả, thời gian đóng gói, tiết kiệm chi phí", anh Tân giới thiệu.

Anh Đỗ Hữu Tân giới thiệu với phóng viên về các sản phẩm bao bì ẢNH: DUY ANH

Tròn 10 năm lăn lộn với lĩnh vực bao bì, chàng sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM ngày nào giờ đã thành một ông chủ với nhiều kinh nghiệm và khát vọng. Anh Tân nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp, tháng 7.2016 dự án Magix chính thức chạy với 8 mã sản phẩm, đến giờ sau 10 năm, số mã hàng đã tăng lên 800. "Đổi mới sáng tạo không chỉ là nhu cầu tự thân của chúng tôi mà còn là yêu cầu của thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử (ecom). Nếu bao bì truyền thống là những sản phẩm phục vụ cho các nhà máy sản xuất lớn, có quy cách hẳn hoi thì bao bì ecom hoàn toàn ngược lại, đúng nghĩa là một "ma trận". Nó không có tiêu chuẩn hay kích cỡ nào cả, có nhiều gói hàng nhỏ hơn cái nắm tay, có thứ lại không có hình thù cụ thể… Đây là thách thức lớn nhưng nó cũng cơ hội để Magix không ngừng sáng tạo", anh Tân chia sẻ.

Anh Tân với các mô hình trò chơi lắp ráp bằng giấy carton ẢNH: DUY ANH

Đưa chiếc bao bì cùng với vài thao tác, anh Tân cho biết bao bì này ứng dụng công nghệ phun keo và chỉ cần dùng một tay để dán niêm phong chiếc hộp. Tương tự, chỉ cần một động tác xé theo hướng dẫn là mở toàn bộ gói hàng. Keo phun cũng được nghiên cứu kỹ để chống được không khí nồm ẩm của miền Bắc. Trên bao bì có mã QR để các doanh nghiệp lớn có thể kiểm soát đơn hàng cũng như lượng tồn kho… "Bao bì ecom gắn liền với giới trẻ nên luôn cần đổi mới. Khi đã đạt đến giới hạn tối ưu thì chúng tôi sẽ nghiên cứu để chuyển đổi sang những hình thức mới và bao bì kiểu phong bì là một dạng như vậy. Magix luôn dành 20 - 30% lợi nhuận đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Nhờ vậy mà Magix hiện nay có thể tự tin để làm ra những sản phẩm mang tính dự báo và dẫn dắt thị trường", doanh nhân trẻ quê Bến Tre tự tin nói.

Đồ chơi lắp ráp bằng giấy, cánh cửa mới vươn ra thế giới

Dù đã đạt được những thành công bước đầu nhưng nhìn lại 10 năm khởi nghiệp, anh Đỗ Hữu Tân cũng trải qua không ít khó khăn, vất vả. Sau một thời gian đi làm thuê sau khi ra trường, tháng 7.2016, anh Tân và cộng sự chính thức khởi nghiệp với Công ty CP giải pháp đóng gói Magix, giai đoạn mà thương mại điện tử bắt đầu phát triển mạnh ở VN. Gọi vốn được 1 tỉ đồng từ chương trình SpeedUp (Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 của Sở KH-CN TP.HCM), chàng thanh niên trẻ bắt tay vào công việc với đầy khát vọng và đam mê. Dù vậy trong 2 - 3 năm đầu công ty cũng phải vật lộn để tồn tại. Không nản lòng, anh Tân kiên trì đi theo con đường đã chọn. Công ty từng bước phát triển. Đến năm 2025, công ty đạt doanh thu trên 70 tỉ đồng và anh đã lên kế hoạch năm 2026 sẽ đạt doanh số 100 tỉ đồng.

Anh Đỗ Hữu Tân với các mô hình trò chơi lắp ráp bằng giấy carton ẢNH: DUY ANH

"Thời sinh viên, tôi thiết kế chiếc hộp đựng áo sơ mi, nhưng sau vài ba nếp gấp có thể biến chiếc hộp thành móc treo áo. Tôi mang sản phẩm tham gia một cuộc thi khởi nghiệp và giành giải thưởng. Đó là một sản phẩm có tính sáng tạo, có tính marketing nhưng lại không phải là sản phẩm có tính thương mại vì nó không phải là thứ thị trường cần. Từ thực tiễn đó tôi rút ra kinh nghiệm, chọn sản phẩm gì, dịch vụ gì để khởi nghiệp cũng phải trả lời được câu hỏi: thị trường cần gì?", anh Tân chia sẻ.

Cũng nhờ tư duy đó, Đỗ Hữu Tân đã nhận ra một phân khúc thị trường đầy tiềm năng, đó là đồ chơi mô hình lắp ráp từ giấy carton. Hiện tại, trên thị trường có những sản phẩm lắp ráp bằng gỗ và nhựa xốp nhưng giá thành rất cao và ít thân thiện môi trường. Chính vì vậy, từ năm 2023 anh Tân bắt đầu nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ chơi lắp ráp bằng giấy. "Để ra một sản phẩm chuẩn chỉnh bằng giấy carton 100% phức tạp hơn suy nghĩ ban đầu của tôi rất nhiều. Trong 2 năm đầu, Magix chỉ cho ra đời 8 sản phẩm. Nhưng đến 2025 công ty đã phát triển thêm 45 sản phẩm và mục tiêu năm nay là 100 sản phẩm", anh Tân phấn khởi kể về dự án mới.

Anh Đỗ Hữu Tân giành giải thưởng trong các cuộc thi khởi nghiệp ẢNH: NVCC

Nhờ tận dụng tối đa sự hỗ trợ của KH-CN nên hiện nay dự án mới "chạy" khá nhanh từ khâu thiết kế, marketing, kế toán, quản trị… "Đồ chơi lắp ráp không chỉ là trò chơi đơn thuần mà còn là dụng cụ học tập để khai thác tư duy sáng tạo của trẻ. Nó cũng là sản phẩm mang tính gắn kết gia đình khi cả bố mẹ cũng có thể cùng tham gia với con cái. Nó còn là công cụ để kéo trẻ em rời xa các thiết bị di động, là sản phẩm có tính giáo dục khi nhiều trường học hiện mua về để làm dụng cụ giảng dạy, là mô hình tập cho trẻ tô màu… ", anh Tân nói và cho biết công ty đang gắn thêm vào các mô hình trò chơi này những giá trị văn hóa, lịch sử VN. Cụ thể như cho ra mắt bộ sưu tập các danh thắng, di tích lịch sử nổi tiếng của TP.HCM, Hà Nội, Huế, Hội An… Không dừng lại ở đó, Magix sẽ phát triển chúng thành các sản phẩm mang tính toàn cầu bằng cách cho ra đời bộ sưu tập các kỳ quan thế giới. Đây là bước đi hướng đến việc xuất khẩu đồ chơi Việt.

Anh Tân giành giải thưởng trong cuộc thi khởi nghiệp ẢNH: NVCC

Chàng thanh niên khởi nghiệp bằng những ý tưởng sáng tạo ngày nào giờ đã thành một doanh nhân trẻ đầy tự tin với hoài bão vươn ra thế giới. Các chương trình khởi nghiệp mà anh tham gia vừa là nguồn cổ vũ tinh thần và cả hỗ trợ vật chất để giấc mơ ngày nào nay đã thành sự thật.