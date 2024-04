Ngày 13.4, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang tam giữ hình sự 3 người (chưa thể cung cấp danh tính) để phục vụ công tác điều tra đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin.

Những chiếc va li chứa đầy heroin trong căn hộ ở trung tâm TP.HCM

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an TP.HCM phát hiện một nhóm người nước ngoài móc nối với người ở Việt Nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ TP.HCM đi Đài Loan, Trung Quốc.

Kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn quận 1, Công an TP.HCM phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Tại căn phòng bên trong căn hộ, công an phát hiện nhiều va li có chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm hiện trường, giám định chủng loại, số lượng ma túy.

Đồng thời, công an khẩn trương truy xét mở rộng nguồn gốc số ma túy và những người có liên quan. Công an cũng triệu tập 1 người Việt Nam đã đặt phòng cho 2 người nước ngoài nói trên để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội.

Công an TP.HCM phát hiện 184 bánh heroin trong căn hộ ở trung tâm CACC

Tại cơ quan công an, 2 người nước ngoài khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15.3 rồi di chuyển về TP.HCM để lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin. Số ma túy này sẽ được vận chuyển về Đài Loan, Trung Quốc tiêu thụ.

Sau khi nhận ma túy từ một người (chưa rõ) tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 người nước ngoài cất giấu số ma túy này tại căn hộ cho thuê.

Thời gian này, 2 người nước ngoài đặt mua các loại máy móc nhằm mục đích nghiền số ma túy trên thành bột, sau đó đổ vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 3 người nói trên để tiếp tục đấu tranh làm rõ vị trí, vai trò, hành vi phạm tội. Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các địa phương có liên quan khẩn trương truy xét, mở rộng bắt giữ những người có liên quan.