Theo kế hoạch, ngày 13.2, lực lượng quân đội, công an toàn quốc sẽ tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ năm 2025. Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết đây là thông lệ vào mỗi dịp đầu xuân.

Chất lượng tuyển quân ngày càng nâng cao

Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, ban hành nhiều chế độ, chính sách động viên công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND) và Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển quân năm 2025 ngay trong quý 3/2024, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đại tá Toản cho hay, đến nay, nguồn tuyển quân đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu được giao, đảm bảo cả 2 chỉ tiêu tuyển quân đối với nam và nữ, chất lượng công dân được tuyển chọn nhìn chung cao hơn những năm trước. Trong đó, công dân có trình độ đại học đạt tỷ lệ 10,7% so với tổng chỉ tiêu, cao đẳng đạt tỷ lệ 7,4%.

"Đây là số liệu rất đáng mừng, phản ánh chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tiếp tục được nâng lên. Điều này cũng khẳng định chủ trương, chính sách xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là hoàn toàn đúng đắn, vừa phù hợp nguyện vọng của nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Điều này còn cho thấy thế hệ thanh niên hiện nay nhận thức đầy đủ hơn, thể hiện trách nhiệm ngày càng cao hơn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đại tá Toản nói.

Những cơ chế, cơ hội cho công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân

Nhiều cơ hội cho công dân tham gia huấn luyện

Về nội dung huấn luyện, các công dân sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND.

Cạnh đó, công dân được học tập, sinh hoạt ngoại khóa như: giáo dục truyền thống, thực hành các tình huống báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến… nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về công an các đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ ANTT theo quy định.

Ngoài ra, từ năm 2023, Bộ Công an đã triển khai đề án dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 - 2030. Đề án quy định các cơ sở đào tạo nghề trong lực lượng tạo điều kiện, bố trí chỗ ở, hỗ trợ chi phí đào tạo cho hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND sau khi xuất ngũ, đảm bảo chi phí đào tạo trong CAND thấp hơn các cơ sở đào tạo nghề ngoài xã hội; công an các đơn vị, địa phương xây dựng cơ chế phối hợp, tạo "đầu ra" đảm bảo gắn kết giữa đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm, tạo cơ hội cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ.

"Tôi tin tưởng rằng, môi trường công tác, chiến đấu, kỷ cương, kỷ luật của lực lượng CAND sẽ giúp các tân binh thêm ý chí hơn, nghị lực hơn trong cuộc sống, hiểu biết hơn về pháp luật, thêm kính trọng, gắn bó với nhân dân, có sức khỏe tốt hơn và bồi đắp thêm tình yêu với Tổ quốc, với Đảng và lực lượng CAND", Chánh văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh.