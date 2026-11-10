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    Những cô gái Tây Ninh mang nước mát, trái cây tiếp sức thao trường

    Bắc Bình
    Bắc Bình
    Đoàn thanh niên và phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức chương trình tiếp sức cho các lực lượng đang chuẩn bị diễn tập bằng nước mát và trái cây trong không khí vui tươi, nhằm động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

    Ngày 10.11, Chương trình "Tiếp lửa thao trường – Vững vàng diễn tập" diễn ra tại Tây Ninh. Sự kiện do Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức nhằm động viên các lực lượng chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

    Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Quân sự Tây Ninh tiếp lửa thao trường - Ảnh 1.

    Các chiến sĩ vui vẻ nhận quà từ chương trình của Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh

    ẢNH: BẮC BÌNH

    Đoàn công tác gồm đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương đã đến Cụm công nghiệp Tân Phú và thao trường Trung đoàn 174 và nhiều địa điểm khác đang chuẩn bị diễn tập.

    Tại mỗi điểm, đoàn thăm hỏi tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những món quà giản dị gồm nước uống, trái cây, bánh và các phần thực phẩm tiếp sức nhưng thể hiện rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia. Từng chai nước mát được trao tận tay chiến sĩ trong nở nụ cười rạng rỡ, vui tươi. 

    Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Quân sự Tây Ninh tiếp lửa thao trường - Ảnh 2.

    Những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa về tinh thần được Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ mang đến thao trường diễn tập

    ẢNH: HOÀI NHÂN

    Chương trình không chỉ động viên về vật chất và tinh thần. Hoạt động còn cho thấy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên và phụ nữ, luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Từ đó, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm được lan tỏa.

    Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Quân sự Tây Ninh tiếp lửa thao trường - Ảnh 3.

    Chương trình mang đến nhiều niềm vui cho chiến sĩ chuẩn bị đợt diễn tập phòng thủ

    ẢNH: BẮC BÌNH

    Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của các tổ chức quần chúng trong Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi trước cuộc diễn tập. Qua đó, góp phần cổ vũ các các lực lượng quyết tâm thực hiện diễn tập an toàn, chất lượng và đạt yêu cầu đề ra.

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    Tây Ninh diễn tập phòng thủ tây ninh thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh

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