Tuổi trẻ Tây Ninh thắp nến tri ân, số hóa ký ức anh hùng liệt sĩ

Cùng thời điểm, 19 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh Tây Ninh đồng loạt diễn ra lễ dâng hương, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Lễ thắp nến tri ân cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Vong, tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Tham dự buổi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ có thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn; thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh; anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh và gần 500 đoàn viên, thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy (bìa phải) và thiếu tướng Ngô Hoài Thu (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Tây Ninh thăm gia đình chính sách tại tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh (phường Long An), các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương và thắp nến lên từng phần mộ, tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ấm áp những phần việc tri ân nơi biên giới

Trong chuỗi hoạt động hướng về ngày 27.7 và hiện thực hóa đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 – 2030", sáng cùng ngày (26.7), nhiều đoàn công tác đã đến các địa bàn biên giới như xã Tân Biên, phường Bình Minh để thực hiện hàng loạt công trình, phần việc an sinh xã hội.

Khánh thành tuyến đường kiểu mẫu – sáng – xanh – sạch đẹp - an ninh an toàn ẢNH: B.B

Đoàn công tác đã khánh thành công trình "Tuyến đường kiểu mẫu – sáng – xanh – sạch đẹp - an ninh an toàn"; thăm và động viên "Đội hình thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ"; trao tặng ngôi nhà nhân ái và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân. Đặc biệt, mô hình "Người con hiếu thảo" tiếp tục lan tỏa ấm áp khi các bạn trẻ đến thăm, thắp nến và cùng tổ chức "Bữa cơm sum vầy" tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Dịp này, Tỉnh đoàn Tây Ninh đã trao tặng 3 công trình thanh niên "Tuyến đường kiểu mẫu", mỗi công trình trị giá 100 triệu đồng, cho Đoàn thanh niên các xã Long Chữ, Trà Vong, Vĩnh Hưng và trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách. Tổng giá trị nguồn lực an sinh xã hội và công trình thanh niên được trao tặng trong đợt này hơn 920 triệu đồng.

Số hóa ký ức "Thời hoa lửa"

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh cho biết, đợt cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa" năm nay ghi dấu ấn đậm nét của công nghệ và tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Tây Ninh đã ra quân dọn dẹp, chỉnh trang 100% nghĩa trang, đền thờ, nhà bia ghi danh liệt sĩ; thay mới hơn 30.000 đóa hoa sen trên các phần mộ và tiến hành số hóa các "địa chỉ đỏ".

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Bộ Công an và Tỉnh đoàn Tây Ninh thăm di tích cách mạng ẢNH: B.B

Đáng chú ý, hơn 39.000 bài viết, câu chuyện lịch sử chân thực từ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, cựu chiến binh đã được cập nhật, đăng tải trên Cổng thông tin "Câu chuyện thời hoa lửa", tạo nên kho tư liệu số sống động phục vụ giáo dục truyền thống.

Bên cạnh đó, thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tuổi trẻ Tây Ninh đã thành lập các đội hình tình nguyện, tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm ADN liệt sĩ và hỗ trợ, tiếp đón thân nhân liệt sĩ tại các nghĩa trang.

Tính chung trong đêm 26.7, tại 19 nghĩa trang liệt sĩ cùng các nhà bia, đền thờ liệt sĩ trên toàn địa bàn tỉnh Tây Ninh, hơn 35.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã cùng hội tụ, thắp sáng những ngọn nến tri ân, viết tiếp bản hùng ca "Uống nước nhớ nguồn" của tuổi trẻ nơi miền đất thép.