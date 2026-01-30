Những cơ sở y tế nào tại TP.HCM sẽ được kiểm tra trong năm 2026?

Sở Y tế TP.HCM vừa thông tin về kế hoạch kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế năm 2026 trên địa bàn.

Theo đó, năm 2026, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Y tế và Thanh tra TP.HCM sẽ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế tại TP.HCM.

Bộ Y tế kiểm tra 2 bệnh viện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm thường xuyên và kinh phí đầu tư của các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2024 - 2025 tại các địa phương, trong đó có TP.HCM.

Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật và hướng dẫn thực hiện. Thanh tra việc cấp phép, cấp đăng ký; công tác hậu kiểm và các nội dung khác thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với hoạt động hành nghề khám chữa bệnh, mỹ phẩm và dược phẩm. Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 - 2025. Đối tượng thanh tra là Bộ Y tế và một số đơn vị, cá nhân trực thuộc có liên quan trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động hành nghề khám chữa bệnh, mỹ phẩm và dược phẩm.

Công an TP.HCM kiểm tra một cơ sở hút mỡ bụng không phép ẢNH: THANH TUYỀN

Còn Bộ Y tế sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh tại Sở Y tế TP.HCM và một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện An Sinh và Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện các quy định về công bố và lưu hành thiết bị y tế tại Sở Y tế TP.HCM. Kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá thiết bị y tế tại Sở Y tế TP.HCM và 3 doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, Bộ Y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm. Nội dung kiểm tra bao gồm cơ sở pháp lý hoạt động; việc tuân thủ điều kiện sản xuất; kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm đối với cơ sở sản xuất; hoạt động mua bán, xuất xưởng thành phẩm đối với cơ sở kinh doanh; xử lý thuốc giả, thu hồi thuốc và giải quyết khiếu nại.

Các cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở khám chữa bệnh không phép tại TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Sở Y tế kiểm tra 2.786 cơ sở, chưa kể đột xuất

Riêng Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai kiểm tra theo kế hoạch với 44 chuyên đề trong lĩnh vực quản lý. Tổng cộng có 2.786 cơ sở được kiểm tra (chưa bao gồm các cơ sở kiểm tra đột xuất).

Thiết bị và vật tư y tế trong một cơ sở khám chữa bệnh không phép ẢNH: DUY TÍNH

Ngoài kế hoạch định kỳ, Sở Y tế thực hiện kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND TP.HCM và các cơ quan cấp trên khi có đơn thư, thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo từ người dân, cơ quan báo chí; qua đường dây nóng "vẽ bệnh, moi tiền" của Sở Y tế, tổng đài 1022, email và hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sở Y tế TP.HCM cũng phối hợp kiểm tra với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn đối với các hành vi hành nghề không phép, trái phép; "vẽ bệnh, moi tiền"; kinh doanh, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube…

3 phòng khám đa khoa sẽ được Thanh tra TP.HCM kiểm tra Thanh tra TP.HCM sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh giai đoạn 2024 - 2025 đối với 3 phòng khám đa khoa. Đó là Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hoàn Cầu; Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Thiên Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); Phòng khám đa khoa Đại Lộ Bình Dương. Đồng thời, Thanh tra TP.HCM thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa thuộc Sở Y tế.



