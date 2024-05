Những công nghệ cảnh báo trẻ em có thể bị bỏ quên trên xe buýt

Xe buýt chuyên chở học sinh là một trong những phương tiện phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, buộc phải đáp ứng nhiều yêu cầu về khả năng giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em khi lên/xuống xe thông qua cả công nghệ lẫn hoạt động trực tiếp của con người.

Nhiều quốc gia đã ứng dụng hệ thống giám sát, an ninh vào xe buýt đưa đón học sinh Chụp màn hình

Tại Thái Lan, hệ thống Smart School Bus đã được ứng dụng nhằm định vị xe, trang bị thêm thiết bị giám sát học sinh có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Những công cụ này sẽ ghi nhận, cảnh báo nhiều thông tin liên quan đến lộ trình di chuyển của xe buýt đưa đón học sinh như tốc độ, điều kiện môi trường trên xe cũng như sự có mặt của trẻ em. Điều này nhằm giúp cập nhật thông tin và hạn chế tới mức tối thiểu rủi ro để quên trẻ trên xe.

Mọi thông tin do hệ thống này ghi nhận sẽ được gửi trực tiếp tới phụ huynh thông qua ứng dụng cài trên thiết bị thông minh. Khi con trẻ xuống khỏi xe, hay về gần tới nhà, thậm chí ngay cả khi về tới nhà, thông báo đều được gửi tới phụ huynh để họ nắm được tình hình.

Nhà trường cũng sẽ nhận được cảnh báo khi hệ thống phát hiện có chuyển động trên xe đã dừng (được xác định qua bộ định vị). Những người chịu trách nhiệm có thể gọi điện trực tiếp đến xe có trẻ bị bỏ quên để nói chuyện với các em trong thời gian chờ người tới hỗ trợ.

Ở Trung Quốc, hệ thống thông minh đã có mặt trên một số xe buýt trường học từ năm 2012 để giám sát số học sinh có trên xe, gửi thông tin đến phụ huynh lẫn giáo viên thông báo vị trí của xe. Dữ liệu này được cập nhật theo thời gian thực. 4 năm sau đó, hệ thống được cập nhật một số công nghệ mới, gửi cả hình ảnh cho phụ huynh theo thời gian thực để họ biết con mình có đang an toàn trên đường di chuyển tới trường hay về nhà bằng xe buýt hay không.

Mỹ, Hàn Quốc đều lắp hệ thống cảnh báo buộc tài xế phải xuống cuối xe để tắt Chụp màn hình

Hàn Quốc cũng áp dụng hệ thống cảnh báo trẻ ngủ quên trên xe buýt trường học từ khoảng cuối năm 2018. Hệ thống này hoạt động theo nguyên tắc nhận biết động cơ tắt hoặc khóa rút ra khỏi ổ thì trong vòng 3 phút, tài xế phải di chuyển xuống phía cuối xe để bấm nút xác nhận không còn trẻ bị quên. Nếu quá thời gian này mà chưa bấm nút, hệ thống sẽ phát chuông cảnh báo với âm thanh lớn.

Tương tự, Mỹ cũng buộc các xe chở học sinh lắp hệ thống cảnh báo an toàn theo hình thức chuông báo động ở cuối xe giống với Hàn Quốc. Hệ thống này nối với động cơ nên khi xe tắt máy, tài xế phải di chuyển xuống cuối để tắt thiết bị, nếu không chuông sẽ phát báo động. Thiết kế này bắt buộc người lái xe phải di chuyển qua mọi hàng ghế trên xe để phát hiện liệu có học sinh ngủ quên hay không.

UAE lắp hệ thống cảnh báo sử dụng camera và cảm biến chuyển động để phát hiện trẻ ngủ quên trên xe từ năm 2015.

Việc lắp camera hay hệ thống an ninh kiểm tra trẻ bị bỏ quên diễn ra sau một số trường hợp đáng tiếc xảy ra tại một vài quốc gia. Ở Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng khi trẻ nhỏ bị bỏ quên trên xe. Ngày 29.5, tại Thái Bình đã xảy ra trường hợp khiến một trẻ nhỏ 5 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe buýt trong hơn 10 tiếng. Tối 29.5, thông tin từ Công an TP.Thái Bình cho biết, công an thành phố đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người trong vụ trẻ mầm non tử vong khi bị bỏ quên trên xe chở đến trường xảy ra trên địa bàn vào chiều cùng ngày.