Trung Quốc phát triển công nghệ pin nước hiệu quả hơn pin lithium-ion

Theo BGR, các nhà nghiên cứu khẳng định loại pin mới an toàn hơn pin lithium-ion. Nhóm đã chia sẻ những phát hiện của họ trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Energy vào cuối tháng 4, với một trong những khám phá quan trọng nhất về loại pin mới là chúng có mật độ năng lượng cao hơn nhiều.



Giới công nghệ vẫn đang tìm kiếm công nghệ pin thay thế cho pin lithium-ion REUTERS

Mật độ năng lượng của pin liên quan trực tiếp đến lượng năng lượng mà nó có thể chứa được so với kích thước và trọng lượng của nó. Pin lithium-ion có khả năng giữ năng lượng rất tốt với mật độ năng lượng cao, vì vậy chúng trở thành loại pin chính hiện nay. Tuy nhiên, loại pin mới dựa vào nước mà các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển thậm chí còn có khả năng trữ năng lượng tốt hơn so với pin tiêu chuẩn.

Thông thường, sự an toàn của pin nước cao hơn nhiều do mật độ năng lượng thấp hơn vì chúng có khoảng điện áp hẹp hơn để có thể hoạt động. Giờ đây, bằng cách thêm bromua vào dung dịch điện phân được sử dụng trong pin nước, các nhà nghiên cứu đã tăng đáng kể năng lượng pin có thể chứa mà không loại bỏ bất kỳ sự an toàn nào từ loại pin này. Gói chất điện phân mới này đã cải thiện đáng kể mật độ năng lượng của pin nước mới, khiến nó có thể giữ được năng lượng gấp đôi so với pin nước tiêu chuẩn trước đó.

Nhóm nghiên cứu hy vọng việc tạo ra pin nước mới với khả năng hoạt động hiệu quả và an toàn hơn so với pin lithium-ion sẽ làm tăng tỷ lệ áp dụng công nghệ này.