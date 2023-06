Những công nghệ lỗi thời vẫn đang được sử dụng

Dưới đây là một số công nghệ lỗi thời mà mọi người vẫn sử dụng ngày nay mà nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều lý do.



Máy nhắn tin

Những người có thể đã xem các chương trình truyền hình về y khoa như "House MD" sẽ quen thuộc với hình thức và cách thức hoạt động của máy nhắn tin. Được chế tạo lần đầu vào những năm 1950, máy nhắn tin là thiết bị liên lạc một chiều không dây đã trở nên phổ biến vào những năm 1980 nhờ khả năng nhận tin nhắn gần như mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi cách xa điện thoại cố định.

Một máy nhắn tin của dịch vụ điện thoại vệ tinh Iridium được giới thiệu vào năm 1998 AFP

Mặc dù smartphone đã khiến thiết bị này đi vào quên lãng nhưng các dịch vụ khẩn cấp, bác sĩ và nhân viên an ninh vẫn sử dụng chúng trên toàn thế giới do thời lượng pin và độ bền mang lại.

Đĩa mềm

Nhiều thế hệ trẻ có thể không biết đến loại hình lưu trữ này. Đĩa mềm được xem là một trong những cách tốt nhất để lưu dữ liệu vào những năm từ 1970 đến đầu những năm 2020 ở một số quốc gia.

Đĩa mềm vẫn được sử dụng bởi Hải quân Mỹ và Anh UNPLASH

Tuy kích thước phần mềm ngày càng tăng vượt quá dung lượng của đĩa mềm (1,44 MB), nó vẫn được sử dụng để kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ từ những năm 1960. Chính phủ Mỹ dựa vào lượng lớn đĩa mềm để sử dụng cho việc phóng vũ khí hạt nhân.

Máy fax

Máy fax là thiết bị cho phép người dùng gửi ảnh của một tờ giấy đến bất kỳ đâu trên thế giới miễn là người nhận có máy fax riêng. Phổ biến vào những năm 1960, công nghệ này cuối cùng đã trở nên lỗi thời do sự kết hợp giữa email nhận nội dung và máy in dùng để in các nội dung này. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện và công ty trên toàn thế giới vẫn sử dụng máy fax vì nhiều lý do.

Máy fax vẫn được sử dụng ở một số nơi AFP

Một trong những nguyên nhân là vì công nghệ cũ này có khả năng chống lại các mối lo ngại về hack và bảo mật. Do sử dụng ít, những thiết bị này gần như không còn trở thành đối tượng của các kẻ tấn công.

Windows XP

Hệ điều hành này thu hút sự chú ý khi nó được phát hành vào năm 2001 vì những cải tiến mang lại so với tiền nhiệm Windows 2000/Me. Nó dễ sử dụng, có hiệu suất nhanh và ổn định.

Ông Bill Gates giới thiệu Windows XP vào ngày 25.10.2001 AFP

Tưởng chừng như Windows XP đã biến mất từ lâu nhưng thực tế cho thấy, Hải quân Mỹ và Anh đã đồng ý trả cho Microsoft số tiền hàng triệu USD để tiếp tục sử dụng Windows XP khi hệ điều hành này đã rất lỗi thời. Điều này là vì các ứng dụng chuyên môn hóa trong việc vận hành nhiều tàu hàng hải và tàu ngầm dựa vào hệ điều hành này.

Tẩu châm thuốc

Nhiều người dùng ô tô có thể quen thuộc với ổ cắm điện phụ 12 volt dùng để cắm bất kỳ phụ kiện ô tô nào, chẳng hạn như giúp mở rộng cổng USB, vỉ nướng di động hay bơm lốp di động. Nhưng vì sao nó được gọi là "tẩu sạc" thì có thể nhiều người không biết.

Chân cắm 12 volt từng được sử dụng để gắn tẩu châm thuốc WIKIMEDIA

Vào cuối những năm 1950, ổ cắm điện này từng chứa bật lửa để dùng làm nguồn nhiệt châm thuốc khi bật lửa hoặc hộp diêm không có hoặc không sử dụng được. Trong khi chiếc bật lửa đã trở nên lỗi thời, công nghệ ổ cắm điện phụ vẫn được mọi người sử dụng cho các mục đích khác như đã nói ở trên.