Đoàn góp phần to lớn vào xây dựng nông thôn mới: Công trình làm Hà Nội đẹp hơn

Tuyến đường "5 có, 3 không"

Tại xã Tiên Dương (H.Đông Anh), Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng và khánh thành tuyến đường thanh niên tự quản "5 có, 3 không" theo chuẩn văn minh đô thị. Trước đây, ở khu vực này thanh niên thường tụ tập gây mất an ninh trật tự. Rác bị treo lủng lẳng ở các gốc cây và vứt bừa bãi ra môi trường. Những biển quảng cáo rao vặt được dán khắp nơi: trên tường nhà, cột điện, nơi công cộng. Vì vậy, Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng thành tuyến đường thanh niên tự quản "5 có, 3 không". "5 có" gồm: có đội hình tình nguyện của thanh niên; có cây xanh; có điện chiếu sáng; có camera giám sát; có ý thức văn minh đô thị. "3 không" gồm: không vi phạm an toàn giao thông; không vi phạm trật tự văn minh đô thị, trật tự công cộng; không mất vệ sinh môi trường.

Khánh thành tuyến đường “5 có, 3 không” của thanh niên H.Đông Anh NVCC

Chia sẻ về tuyến đường này, anh Trương Đình Nam, Bí thư Đoàn xã Tiên Dương, cho biết: "Ở trên tuyến đường, chúng tôi lắp hệ thống camera an ninh giám sát để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, chúng tôi đặt các thùng rác công cộng, để người dân không xả rác bừa bãi".

Khi công trình khánh thành đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Mai (xã Tiên Dương) cho biết rất ấn tượng với công trình này. Bà phấn khởi nói: "Tôi thấy công trình rất ý nghĩa, giúp giữ gìn vệ sinh công cộng và an ninh trật tự trên địa bàn".

Đánh giá về công trình của tuổi trẻ trong xã, bà Lê Vân Anh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tiên Dương, cho rằng tuyến đường thanh niên tự quản đã lan tỏa rất tốt để góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị của địa phương. "Tuyến đường thực hiện tiêu chí "5 có, 3 không" nhằm xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo hạ tầng để giúp H.Đông Anh sớm phát triển thành quận", bà Vân Anh nói.

Tạo không gian xanh cho thủ đô

Tại Q.Đống Đa, đoàn viên, thanh niên triển khai thực hiện 35 công trình tranh tường tại các ngõ, phố, cổng trường học, đưa ra thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ trẻ em, xây dựng đô thị văn minh, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh...

Thanh niên nhặt rác làm sạch đẹp vườn hoa nơi công cộng của Hà Nội NVCC

Tại P.Phương Canh (Q.Nam Từ Liêm), đoàn viên, thanh niên cũng đồng loạt "thay áo mới" cho các con đường bằng việc vẽ tranh bích họa, thực hiện công trình "Đường cờ thanh niên", vệ sinh môi trường khu dân cư... Cũng trên địa bàn Q.Nam Từ Liêm, Quận đoàn đã thực hiện nhiều phần việc, công trình ý nghĩa như công trình "Đường cây thanh niên" trên địa bàn P.Mỹ Đình 1, dài hơn 200 m, tổng diện tích gần 500 m², trồng 10 cây bàng Đài Loan, hơn 2.000 cây hoa, cỏ xanh các loại trên diện tích 120 m², tổng giá trị công trình hơn 50 triệu đồng. Đây không chỉ là điểm nhấn về cảnh quan, công trình còn mang lại giá trị về môi trường sinh thái...

Tại Q.Bắc Từ Liêm, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tập trung giải quyết vấn đề của thanh niên, của địa phương đang được các cấp bộ Đoàn - Hội của quận triển khai. Đặc biệt, phong trào được phát động ở các trường học trên địa bàn để giáo dục ý thức cho học sinh. Anh Nguyễn Đức Ngọc, Bí thư Quận đoàn, cho biết trong tháng 3 và 4, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội khối trường thuộc quận, triển khai công trình măng non "Nhà phân loại rác" và "Nhà vệ sinh thân thiện"; lắp đặt hệ thống phân loại rác và trang trí, thiết bị nhà vệ sinh thân thiện tại các trường học.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn xây dựng công trình thanh niên "Thư viện xanh" tại các trường học và nhà văn hóa tổ dân phố; thực hiện công trình thanh niên "Vườn hoa thanh niên", lắp đặt thiết bị vui chơi, thể dục, thể thao cho thanh thiếu nhi. "Những công trình, hoạt động này thể hiện trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên và vì tương lai của thế hệ trẻ", anh Ngọc khẳng định.

Chia sẻ về những công trình của tuổi trẻ thủ đô, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN TP.Hà Nội, cho biết trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ thủ đô đã tích cực triển khai các mô hình xây dựng đô thị văn minh, giúp Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp; để thủ đô thực sự trở thành thành phố "văn hiến - văn minh - hiện đại".