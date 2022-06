Những công trình 'làm nghèo' đất nước: Trường mầm non tiền tỉ xây xong bỏ hoang

Công an TP.HCM kết luận bị can Nguyễn Thị Phương Nam, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh An Sương đã chỉ đạo cấp dưới giải ngân, gây thiệt hại hơn 60 tỉ đồng do hợp đồng vay vốn của doanh nghiệp không đủ điều kiện.