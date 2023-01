Những cuộc 'hoán đổi' thú vị và cả tranh cãi ồn ào

Thanh Thảo, Hồng Nhung... gây tranh cãi dữ dội

Thanh Thảo đang là ca sĩ tạo nên nhiều “sóng gió” với những màn cover hit của đàn em. Thanh Thảo từng cover (hát lại) bản hit của nữ ca sĩ Hiền Hồ - Gặp nhưng không ở lại với phong cách mà cô theo đuổi qua nhiều thập niên và nhận về những phản ứng trái chiều. Đông đảo khán giả nhận xét cách hát của Thanh Thảo không còn phù hợp với bài hát Gặp nhưng không ở lại. “Nếu như ở phiên bản của Hiền Hồ, khán giả muốn “gặp rồi ở lại” nhưng ở phiên bản của Thanh Thảo thì họ chỉ muốn gặp một lần rồi đi luôn” - khán giả Minh Huy bình luận. Đa số khán giả cho rằng bài hát sử dụng autotune quá đà và càng nghe càng thấy mệt. Không dừng lại ở đó, mới đây, Thanh Thảo tiếp tục cho ra mắt MV cover bản hit đình đám của Tăng Duy Tân - Bên trên tầng lầu. Cô vừa cover ca khúc này, vừa hóa trang đúng y như nhân vật nữ sinh 15 tuổi Wednesday nổi tiếng trong loạt phim của Netflix. Nhiều khán giả cho rằng ca sĩ Thanh Thảo làm lố khi hóa trang nhân vật Wednesday và hát trên nền nhạc remix với tạo hình, vũ đạo không phù hợp, đồng thời cách mix nhạc cũ kỹ, “phá nát” tác phẩm gốc. Bên cạnh phần vũ đạo khá lạc lõng, giọng hát của cô trong bài này cũng đã bị chỉnh autotune quá đà đến mức méo mó thấy rõ. Tất cả đã tạo nên một tổng thể khó có thể khen là hay.

Waiting for you của ca sĩ Mono đang được xem là ca khúc có nhiều phiên bản cover nhất trong năm qua. Là “siêu hit” làm bật tên tuổi của gương mặt mới làng nhạc Việt, ca khúc phủ sóng mạng xã hội và được nhiều ngôi sao nổi tiếng hát lại. Mới đây nhất, trong một chương trình, Hồng Nhung đã gây chú ý khi hát ca khúc này theo phong cách… diva. Waiting for you phiên bản Hồng Nhung kịch tính hơn so với bản gốc. Hồng Nhung trưng trổ giọng hát nội lực, thế nhưng với nhiều khán giả trẻ, cách đãi chữ của Hồng Nhung bị nhận xét “hay nhưng chưa hợp thời”. Ngay khi video Hồng Nhung trình diễn Waiting for you được đăng tải lên các nền tảng mạng, dân tình đã bàn tán xôn xao về phiên bản này. Nhiều ý kiến cho rằng Waiting for you thực sự không hợp với cách xử lý của Hồng Nhung, thậm chí cho rằng diva có thù với… vần “ơ” khi luôn đãi vần “ơ” ở cuối mỗi câu hát, mang lại cho người nghe cảm giác… khó tả.

Là một “tiền bối” của làng nhạc Việt, Phương Thanh ít khi cover nhạc của đàn em, thế nhưng nữ ca sĩ đã cho ra mắt phiên bản mới từ bản hit của Mono - Waiting for you. Với bản cover này Phương Thanh khéo léo trưng trổ giọng hát khàn vừa nội lực vừa đặc trưng của mình, đồng thời mang đến phiên bản mới đầy ấn tượng đậm chất rock. Rất khác với giai điệu gốc, Phương Thanh đã mang đến một cách hát “gằn giọng” khiến khán giả thấy thú vị dù một số người cho rằng “nghe hơi mệt” và cách xử lý của Phương Thanh vẫn còn khá “trật đường ray” so với thị hiếu khán giả trẻ. Nữ ca sĩ còn khẳng định: “Phiên bản nào của các bạn trẻ mà tôi cover thì đều mang chất rock của Phương Thanh vào. Đó là chất riêng!”.

Ca sĩ trẻ được khen sáng tạo khi cover

Mới đây, một loạt ca sĩ trẻ đã tung ra những bản cover các bản hit từng nổi đình nổi đám trên Làn Sóng Xanh trong những năm 1998 - 2010 và đã nhận về những lời khen ngợi cho sự sáng tạo khi mang đến nhiều màu sắc mới, thú vị trong cảm nhận của khán giả.





Đức Phúc mang đến xúc cảm mới về Một thời đã xa từng là hit của Phương Thanh. Theo nhà sản xuất - nhạc sĩ Khắc Hưng: “Vì mọi người đã quá ấn tượng với Một thời đã xa qua giọng hát đầy nội lực của chị Phương Thanh nên Hưng và Phúc muốn tạo ra một sự khác biệt với dàn nhạc giao hưởng”. Ca sĩ thế hệ gen Z Wren Evans gây ngạc nhiên khi cover ca khúc Vùng trời bình yên từng nổi tiếng với giọng ca của Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc. “Thay vì cố gắng hát cho cao trào, lên những nốt thật cao như phiên bản gốc, Wren và nhóm nhạc sĩ DTAP đã quyết định thể hiện khác đi, làm cho ca khúc nhẹ nhàng và hiện đại hơn theo cách của mình. Chắc anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ rất sốc khi nghe bài này!”, Wren Evans chia sẻ.

Nhạc sĩ - nhà sản xuất Nguyễn Hải Phong khi làm mới ca khúc Xe đạp ơi của Phương Thảo - Ngọc Lễ, thông qua hai giọng ca trẻ Juky San - Hoàng Duyên với thể loại trap đầy táo bạo, đã chia sẻ mong muốn “mang được không khí của thời đại mới, của tuổi trẻ trong ca khúc đến với tầng lớp khán giả ngày hôm nay”. Anh cũng nói thêm: “Việc cover một bài hát dù hay hoặc dở, thì cũng là dòng chảy âm nhạc tất yếu, giúp ca khúc thêm sức sống, giúp nhạc Việt thú vị hơn; và ai không hợp thì nên ngưng, đừng cố làm lố...”.

Với một bản ballad như Tuyết rơi mùa hè (Trần Lê Quỳnh), nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho hay có rất nhiều cách để làm mới ca khúc. Thế nhưng, anh và nhạc sĩ NewL đã quyết định chọn thể loại Bossa Nova vì muốn giữ lại sự nhẹ nhàng và nỗi buồn cần thiết của tác phẩm gốc, đồng thời có thể truyền tải được sự hoang hoải và sang trọng trong chất giọng của Văn Mai Hương. Em về tinh khôi (sáng tác Quốc Bảo) được biết đến là hit của Trần Thu Hà, vừa có phiên bản lofi với tiếng hát của 3 ca sĩ trẻ Hoàng Dũng, Amee và Grey D. Bản phối của Em về tinh khôi do 2 nhà sản xuất nổi tiếng thực hiện: Nguyễn Thanh Bình (người đứng sau thành công trong những sản phẩm của Bích Phương) và TDK (Trần Dũng Khánh). Cả hai chọn cách hòa âm theo màu lofi, vừa mang hơi thở thời đại, vừa giữ được sự nhẹ nhàng, dễ chịu vốn có của bản tình ca bất hủ này. Hoàng Dũng, Amee và Grey D cũng thật hòa quyện với nhau, cùng tạo ra một sản phẩm phù hợp để thư giãn.

Ca sĩ Amee chia sẻ: “Cảm giác được hát một ca khúc có tuổi đời còn lớn hơn tuổi đời của mình khá là lạ và phấn khích. Tôi tin rằng không chỉ các ca sĩ trẻ hiện nay mà về sau sẽ còn nhiều người làm mới lại các bài hát bất hủ theo cách ở thời đại của họ nữa. Có như thế thì khán giả của những thế hệ sau mới có cơ hội thấy được giá trị của những bài hát xưa cũ và những bài hát ấy mới sống mãi với thời gian”.