Những cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất ở Hollywood

Britney Spears & Jason Alexander: 55 giờ

Danh ca Britney Spears vượt qua truyền thống để bước vào lễ đường với trang phục đầy nổi loạn: đội mũ lưỡi trai và quần jeans vào tháng 1.2004 để làm lễ kết hôn với người bạn thời thơ ấu Alexander tại Nhà nguyện đám cưới Little White ở Las Vegas.

Chỉ 55 giờ sau, “Công chúa nhạc pop” từ bỏ chồng mình, nộp đơn hủy hôn mang nội dung: “Nguyên đơn Spears đã thiếu hiểu biết về hành động của mình đến mức không thể đồng ý cho cuộc hôn nhân”.

Vào tháng 6.2022, Britney Spears nhận được lệnh tòa án cấm không cho Alexander tiếp cận cô sau khi anh ta đột nhập vào địa điểm tổ chức đám cưới chỉ vài giờ trước khi Spears và Sam Asghari kết hôn. Vào tháng 8.2022, Alexander bị kết tội xâm phạm nghiêm trọng và hành hung vợ cũ, theo thông cáo báo chí từ văn phòng Biện lý Quận Ventura, California. Alexander bị kết án tù 128 ngày, theo Rolling Stone và Billboard.

Nicolas Cage & Erika Koike: 4 ngày

Nicolas Cage và Erika Koike lần đầu tiên được phát hiện bên nhau vào tháng 4.2018 khi đi nghỉ ở Puerto Rico. Họ bị các tay săn ảnh chụp vào tháng 5.2018 khi đi ăn tối ở Los Angeles. Cả hai duy trì mối quan hệ kín tiếng và kết hôn ở Las Vegas vào ngày 23.3.2019. Mặc dù nộp đơn đăng ký kết hôn và giấy đăng ký kết hôn vào cùng ngày, Cage vẫn nộp đơn xin hủy hôn với nghệ sĩ trang điểm chỉ sau 4 ngày chung sống. Một thẩm phán ở Nevada đã chấp nhận yêu cầu ly hôn của Cage vào ngày 31.5, theo hồ sơ tòa án mà TMZ có được.

Cage tuyên bố rằng cả hai đều vui vào thời điểm chia tay, nói rằng anh “thiếu hiểu biết về hành động của mình khi kết hôn với Koike đến mức không thể đồng ý cuộc hôn nhân”.

“Tôi thực sự không muốn nói về điều đó. Tôi khá buồn về chuyện này cũng như cách mọi thứ diễn ra”, Nicolas Cage nói với tờNew York Times vào tháng 8.2019.

Pamela Anderson & Jon Peters: 12 ngày

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại biệt thự Playboy vào giữa những năm 1980 và bắt đầu hẹn hò sau cuộc gặp gỡ đó. Năm 2020, Anderson xác nhận đám cưới bí mật vào tháng 1 của cô với nhà sản xuất phim trên Instagram. Vào ngày 1.2.2020, Anderson thông báo chia tay trên tờ The Hollywood Reporterchỉ 12 ngày sau khi cô và Peters kết hôn.

“Cuộc đời là một hành trình và tình yêu là một quá trình. Với suy nghĩ về chân lý phổ quát đó, chúng tôi đã cùng nhau quyết định tạm dừng việc chính thức hóa giấy đăng ký kết hôn và đặt niềm tin vào quá trình này. Cảm ơn các bạn đã tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi”, nữ diễn viên nói.

Một nguồn tin trước đó đã nói với People vào tháng 2.2020 rằng Anderson quyết định hủy hôn vì cô “chỉ cần lùi lại một bước”. Nguồn tin cho biết thêm: “Mặc dù quen nhau hơn 30 năm nhưng họ chưa từng chung sống với nhau. Sống với ai đó, bạn thực sự phải hiểu họ. Pam là một người lãng mạn, nhưng cô ấy cũng rất độc lập... Mọi việc diễn ra hơi nhanh nên cả hai đều đồng ý hoãn lại”.

Eddie Murphy & Tracey Edmonds: 2 tuần

Đám cưới ở thiên đường nhanh chóng trở thành tuần trăng mật dưới địa ngục của Murphy và Edmonds. Sau buổi lễ bên bờ biển của họ ở Polynesia thuộc Pháp vào ngày 1.1.2008, những khách dự tiệc cưới nán lại trên đảo có thể nghe thấy Murphy hét vào mặt Edmonds trước mặt họ.

May mắn thay cho cặp đôi mới cưới, buổi lễ không ràng buộc về mặt pháp lý và kế hoạch cho một buổi lễ dân sự ở Mỹ đã bị hủy bỏ khi cặp đôi kết thúc cuộc hôn nhân sau 2 tuần.

"Sau nhiều cân nhắc và thảo luận, chúng tôi cùng nhau quyết định rằng chúng tôi sẽ từ bỏ việc tổ chức một lễ cưới hợp pháp vì không cần thiết phải xác định thêm mối quan hệ của chúng tôi. Mặc dù sự kết hợp mang tính biểu tượng gần đây ở Bora Bora là đại diện cho tình yêu sâu sắc, tình bạn và sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho nhau về mặt tinh thần, nhưng chúng tôi đã quyết định vẫn là bạn bè”, Murphy và Edmonds nói với People.

Drew Barrymore & Jeremy Thomas: 19 ngày

Sáu tuần sau khi bắt đầu hẹn hò, Barrymore và chủ quán bar ở Los Angeles Thomas đã kết hôn vào ngày 20.3.1994.

“Thông thường mọi người sống với nhau trước rồi mới kết hôn. Tôi đoán chúng tôi đang làm theo cách lỗi thời”, Barrymore nói với People sau đám cưới của họ.

Tuy nhiên, sự lãng mạn “kỳ quặc” này không dẫn đến hạnh phúc trong hôn nhân. Cặp đôi chia tay chỉ 19 ngày sau khi kết hôn. Cuộc ly hôn của họ được hoàn tất vào năm 1995. Barrymore gọi Thomas là “quỷ dữ” một cách táo tợn trong cuộc phỏng vấn trên tờ Rolling Stonexuất bản vào tháng 6.1995.

Pam Anderson & Rick Salomon: 2 tháng

Anderson tìm ra cách để lấp đầy 90 phút nghỉ giải lao giữa các buổi biểu diễn ảo thuật ở Las Vegas của cô vào năm 2007 bằng việc kết hôn với Salomon. Thật không may cho Anderson bốc đồng, phải mất hơn 90 phút để xử lý việc hủy hôn hai tháng sau đó, với việc cả hai bên đều viện dẫn “gian lận” trong đơn nộp lên Tòa án Tối cao.





Sau đó, họ hàn gắn lại mối quan hệ, kết hôn vào tháng 1.2014. Sáu tháng sau khi nói “Tôi đồng ý”, một lần nữa, Anderson đệ đơn ly hôn lần thứ hai nhưng lại yêu cầu thẩm phán bác đơn của cô vào tháng 8.2014. Một tháng sau, cô nói với People: “Đó là một cuộc hôn nhân thực sự”.

Cô lại đệ đơn ly hôn vào tháng 2.2015 với lý do có những khác biệt không thể hòa giải, theo tài liệu của tòa án mà People có được.

Kim Kardashian & Kris Humphries: 72 ngày

Kardashian và Humphries kết hôn vào ngày 20.8.2011 tại một khu đất tư nhân. Vào ngày 31.10, chỉ ba tuần sau kênh E! phát sóng chương trình đặc biệt Kim's Fairytale Wedding kéo dài 4 tiếng. Ngôi sao của Keeping Up with the Kardashians đã đệ đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 72 ngày của mình với lý do có những khác biệt không thể hòa giải.

“Tôi từng hy vọng cuộc hôn nhân này là mãi mãi nhưng đôi khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Chúng tôi vẫn là bạn bè và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất”, Kardashian nói.

Tuy nhiên, Humphries chưa sẵn sàng để kết thúc mọi thứ. “Tôi yêu vợ mình và vô cùng đau khổ khi biết cô ấy đệ đơn ly hôn”, anh nói với People. “Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để cuộc hôn nhân không đổ vỡ”.

Nhưng cựu ngôi sao NBA đã thay lòng đổi dạ vì một tháng sau khi Kardashian đệ đơn ly hôn, Humphries đáp lại bằng đơn của chính mình vào ngày 30.11.2011, xin hủy hôn với lý do “bị lừa đảo”. Một người bạn của Kardashian cho biết cô ấy ủng hộ đơn kiện của Humphries, nói với People: “Kim luôn muốn hủy bỏ, nhưng các luật sư đã phản đối điều đó, vì vậy cô ấy rất vui khi cả hai bên đều đồng ý”.

Lisa Marie Presley & Nicolas Cage: 3 tháng

Là một người hâm mộ suốt đời Elvis Presley nhưng vẫn không đủ để đảm bảo rằng cuộc hôn nhân của Nicolas Cage với con gái của Elvis vào tháng 8.2002 sẽ thành công. Ba tháng sau khi tổ chức hôn lễ kín tiếng tại Hawaii nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của huyền thoại âm nhạc, nam diễn viên đệ đơn ly hôn con gái của thần tượng.

“Tôi rất buồn về điều này, nhưng lẽ ra chúng tôi không nên kết hôn ngay từ đầu”, Marie Presley giải thích trong một tuyên bố.

Bradley Cooper & Jennifer Esposito: 4 tháng

Sau khi hẹn hò được một năm, Cooper và Esposito lặng lẽ kết hôn vào tháng 12.2006 . Bốn tháng sau, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn với Người đàn ông quyến rũ nhất và nói với People: “Đó là điều nên làm. Bạn phải tiếp tục. Cuộc sống là vậy”.

Jennifer Lopez & Cris Judd: 8 tháng

Trên đà thành công của đĩa đơn ăn khách Love Don't Cost a Thing, Jennifer Lopez đã chi đậm cho đám cưới vào ngày 29.9.2001 với biên đạo múa Judd.

Cô dâu mặc trang phục thời trang cao cấp của Valentino và trang trí 10.000 hoa hồng cho đám cưới xa hoa ở California. Nhưng sự kết hợp xa hoa đó chỉ kéo dài 8 tháng, cuối cùng cặp đôi xác nhận chia tay vào tháng 6.2002. Hai người đã đạt được thỏa thuận giải quyết tài chính vào tháng 7 cùng năm.

Liam Hemsworth & Miley Cyrus: 8 tháng

Cặp đôi chính thức tan rã vào cuối tháng 12.2018. Vào đầu tháng 8.2019, đại diện của cặp đôi đã xác nhận với báo giới rằng nam diễn viên Úc và Cyrus đã ly thân. Hemsworth viện dẫn “những khác biệt không thể hòa giải” trong đơn ly hôn của anh.

“Sự chia rẽ này không gây sốc cho những người thực sự ở bên họ hằng ngày. Mọi người đều nghĩ họ là cặp đôi hoàn hảo nhưng họ gặp rất nhiều vấn đề, không đồng quan điểm khi nói đến nhiều điều cơ bản tạo nên một mối quan hệ. Điều đó không có gì ngạc nhiên”, một nguồn tin nói với People.

Sau khi đạt được thỏa thuận, vào ngày 28.1.2020, Cyrus và Hemsworth đã hoàn tất thủ tục ly hôn.