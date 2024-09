Những cuộc truy tìm chớp nhoáng...

Tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ trẻ

Tối 22.9, chị Park Sun-young (quốc tịch Hàn Quốc) cùng chồng gọi taxi đến tham quan chợ đêm Sơn Trà (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Đến khuya cùng ngày, cả hai ra về thì phát hiện để quên điện thoại di động trên taxi. Nhận trình báo từ hai du khách này, tổ tuần tra đêm Công an P.An Hải Tây đang làm nhiệm vụ gần đó đã tổ chức xác minh xe taxi, tìm kiếm và mời du khách về trụ sở công an phường để bàn giao tài sản.

Nhận lại điện thoại trong đêm, chị Park Sun-young vui mừng, viết thư cảm ơn Công an P.An Hải Tây. "Tôi từng đọc nhiều bài báo, mạng xã hội về TP.Đà Nẵng và lực lượng công an ở đây, nhưng khi bị mất tài sản và tận mắt chứng kiến lực lượng công an làm việc rất nhanh chóng, chuyên nghiệp và ngay lập tức trả lại điện thoại khiến tôi rất bất ngờ. Thật sự Đà Nẵng là một thành phố an ninh, an toàn và đáng sống", chị Park Sun-young bày tỏ.

Lực lượng công an các phường tại TP.Đà Nẵng tìm và trả lại tài sản cho các du khách Park Sun-young, Manlapid Edwin Bueno và Trương Thị Trúc Vy (từ trái sang, từ trên xuống) ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, tối 10.9, anh M.M (quốc tịch Nhật Bản) đến Công an P.An Hải Tây trình báo về việc gọi xe công nghệ chở đến khách sạn (đường Ngô Quyền) nhưng để quên túi xách có điện thoại, tiền mặt và giấy tờ. Công an phường khẩn trương xác minh, sau hơn 2 tiếng đồng hồ đã tìm được ô tô dịch vụ đang đỗ ở P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn), trong xe vẫn còn túi xách của du khách với đầy đủ tài sản để quên.

Nhận lại tài sản, du khách Nhật Bản rất bất ngờ, viết thư bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an tận tình giúp đỡ.

Ngoài ra, tối 2.8, nữ du khách Trương Thị Trúc Vy (37 tuổi) cùng chồng quốc tịch Hàn Quốc trong lúc tham quan, vui chơi tại cầu Rồng đã đánh rơi túi xách bên trong có 10 triệu đồng, 10.000 won và 40 USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Công an P.An Hải Tây đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, trích xuất camera và truy vết, sau 3 ngày đã tìm được và bàn giao đầy đủ tài sản trong sự bất ngờ của du khách.

Hỗ trợ du khách nhanh nhất có thể

Cũng tại khu vực cầu Rồng, tối 31.8, du khách quốc tịch Mỹ Manlapid Edwin Bueno bị rơi điện thoại. Du khách này đã nhờ Công an P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà) hỗ trợ. Qua xác minh, công an phường đã liên hệ người nhặt được, tiến hành trao trả lại điện thoại cho du khách này.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, cầu Rồng và khu vực Q.Sơn Trà là địa bàn du lịch trọng điểm. Từ năm 2020, quận và Sở Du lịch đã triển khai quy chế phối kết hợp, thường xuyên trao đổi các vấn đề phát sinh để kịp thời xử lý.

Riêng vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, du khách tham quan, vui chơi giải trí, tìm lại tài sản, Q.Sơn Trà và Sở Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp lực lượng công an, các ngành liên quan, với tinh thần quán triệt là khẩn trương, nhanh chóng hết sức có thể bởi thời gian du khách lưu trú tại TP.Đà Nẵng không dài, cần hỗ trợ tối đa để du khách đến TP.Đà Nẵng cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi, hiếu khách.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, thay mặt ngành du lịch TP cảm ơn các địa phương và chiến sĩ công an trẻ, cùng người dân đã kịp thời giúp đỡ du khách tìm được tư trang thất lạc. Những "sứ giả du lịch" này đã góp phần xây dựng TP.Đà Nẵng không chỉ là địa điểm du lịch lý tưởng mà còn là điểm đến an ninh, yên bình.