Những cuốn sách giúp các bạn nhỏ tăng cường IQ lẫn EQ

Giúp bé học kỹ năng sống cùng bộ sách thiếu nhi nổi tiếng của Hungary

Nằm trong series truyện thiếu nhi Bogyó És Babóca nổi tiếng của Hungary do nữ tác giả Bartos Erika viết lời và vẽ minh họa, 3 tập Berry & Dolly xoay quanh những câu chuyện hằng ngày của đôi bạn thân - cậu bé ốc sên Berry và cô bé cánh cam Dolly. Niềm vui, khó khăn hay xung đột trong những năm mẫu giáo được tác giả trình bày bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi để các em nhỏ có thể đọc hiểu, tăng trí tưởng tượng và tương tác qua những hình ảnh sinh động, đầy màu sắc.

3 tập Berry & Dolly NXB

Series truyện còn nhắc đến nhiều vấn đề khó nói với trẻ nhỏ như sự đố kỵ, sợ hãi, sự ăn năn, mất mát..., thông qua đó truyền tải những bài học về kỹ năng sống, về cách giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh.



Ươm mầm tình yêu thiên nhiên từ Khu rừng trong chai

Khu rừng trong chai (Huỳnh Trọng Khang) kể về hành trình phiêu lưu của cậu nhóc An An từ khi cậu được trao cho một hạt giống lạ. Mang theo giấc mơ về cây đậu thần khổng lồ, An An gieo hạt vào một cái chai thủy tinh. Trong thế giới bao bọc khép kín, hạt giống lặng lẽ nảy mầm, lớn lên, sinh sôi nảy nở tạo nên cả một khu rừng…

Gần cả thế kỷ trôi qua, khu rừng trong chai dần rơi vào quên lãng, màu xanh của cây cỏ cũng dần mất đi, trái đất chìm trong biển nước ngập mặn, liệu con người sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào?

Dạo bước tới Khu rừng trong chai cùng An An, độc giả không chỉ có thể khám phá vẻ đẹp muôn màu, mà còn là sức sống mãnh liệt của tự nhiên, dù bị giam hãm, lãng quên hay hủy hoại đến thế nào vẫn kiên cường gieo mầm hy vọng cho hành tinh xanh mãi.



Luyện tiếng Anh với tác phẩm song ngữ từ họa sĩ người Bỉ

Tiếp nối thành công của bộ truyện thiếu nhi Tommy Cá sấu nhỏ, ở lần trở lại này, họa sĩ Eddy Coubeaux đem đến cho các bé thiếu nhi những câu chuyện thú vị từ người bạn mới là Thỏ Nhí Ham Học Hỏi, từ: Bạn Bướm tinh nghịch - kể về trải nghiệm vui nhộn khi Thỏ Nhí muốn vẽ bạn Bướm lém lỉnh, Chuyến bay kỳ diệu - kể lại chuyến bay lạ lùng nhưng tràn đầy hứng khởi của Thỏ Nhí và Nghé Nhỏ, Chiếc bánh khổng lồ - mang đến bầu không khí sôi động khi tái hiện quá trình làm chiếc bánh siêu to khổng lồ của Nghé Nhỏ, Khỉ Con, Mèo Mướp, Rùa Con, Gấu Nâu và Thỏ Nhí.

Bộ sách song ngữ mang đến những câu chuyện thú vị từ Thỏ Nhí Ham Học Hỏi NXB

Hướng dẫn bé tăng sự tập trung khi làm quen với thiền

Khi thiền đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp đời sống của con người hạnh phúc và mạnh khỏe hơn thì đối với trẻ em, thiền cũng có thể giúp trẻ giải tỏa căng thẳng, gia tăng sự tập trung và phát triển thể chất lẫn tâm hồn một cách toàn diện. Góp phần mang thiền đến gần hơn với trẻ nhỏ, Ga thiền và Ngồi cùng tôi bạn nhé sẽ giúp trẻ làm quen, tận hưởng những lợi ích lớn lao từ việc thiền định.

Thiền cũng có thể giúp trẻ giải tỏa căng thẳng, gia tăng sự tập trung và phát triển thể chất lẫn tâm hồn một cách toàn diện NXB

Ngồi cùng tôi bạn nhé hướng dẫn trẻ 7 bước đầu tiên để thực tập thiền căn bản, từ tư thế ngồi, hơi thở, ánh mắt,… làm thế nào cho đúng, cách để suy nghĩ đến rồi đi… Với lối viết dễ hiểu, chân thực, gần gũi, quyển sách không chỉ dành cho thiếu nhi mà ngay cả người lớn cũng có thể bắt đầu tập thiền theo những hướng dẫn này.

Ga thiền, nơi trẻ có thể học cách quan sát những toa tàu cũng chính là quan sát những suy nghĩ bận rộn, những cảm giác khó chịu và thất vọng của bản thân mình. Chỉ cần vẫy tay chào tạm biệt với tâm trí đang nhảy nhót bằng cách có mặt với hơi thở và cơ thể, trẻ có thể tìm lại sự bình an bên trong.