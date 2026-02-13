Những cuốn sách nổi bật được giới thiệu ở Đường sách tết 2026

Phối cảnh một góc Lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM. Lễ hội hướng đến việc khai xuân bằng tri thức và mở đầu năm mới bằng tư duy mới ẢNH: BTC

Lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15.2 đến 22.2 (28 tháng chạp đến mùng 6 tết), trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại TP.HCM suốt hơn một thập niên qua.

Một trong những điểm nhấn tại lễ hội là khu vực trưng bày sách xưa quý hiếm với chủ đề Dó vương hương chữ. Tại đây, bạn đọc được chiêm ngưỡng những ấn bản in trên giấy dó lụa truyền thống từ trước năm 1945, tiêu biểu là cuốn Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du xuất bản năm 1942. Đây là tác phẩm mang tính biểu tượng khi sở hữu 11 phụ bản tranh khắc gỗ nguyên bản của các danh họa Đông Dương như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, và Trần Văn Cẩn. Bên cạnh đó là tập thơ Lửa Thiêng (1940) của Huy Cận và Xuân thu nhã tập (1942).

Sự giao thoa giữa tri thức và nghệ thuật chế tác thủ công được thể hiện rõ nét qua khu trưng bày nghệ thuật đóng sách thủ công cao cấp. Đáng chú ý là ấn bản Quê hương của Nguyễn Tuân (in lần đầu năm 1940) được chế tác độc bản, bọc da dê cao cấp, khảm da thủ công mosaic và nhũ mạ vàng thật 24K ở gáy sách. Hay cuốn Kim Vân Kiều (bản dịch Việt - Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh) được đóng theo lối Passé Carton tinh xảo, may cổ áo nhiều màu chỉ và thực hiện thủy ấn họa trên tờ gác…

Linh vật Bính Ngọ vươn mình được sử dụng trong lễ hội ẢNH: BTC

Mảng sách của các tác giả nổi tiếng đương đại có sự góp mặt của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với 50 cuốn Chúc một ngày tốt lành có kèm chữ ký dành tặng khách tham quan. Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng (U.100) sẽ trực tiếp ký tặng độc giả nhân dịp ra mắt phiên bản bìa cứng của tác phẩm Gánh gánh… Gồng gồng… Độc giả yêu thơ cũng có cơ hội gặp gỡ tác giả Phong Việt nhân dịp ra mắt cuốn sách mới mang tên Chúng ta sống để trở về.

Bên cạnh đó, các tác phẩm về danh nhân và lịch sử cũng được đầu tư công phu về hình thức với loạt tác phẩm tiêu biểu được trưng bày: Uncle Ho: The name that illuminates Viet Nam's beauty về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh tiểu sử bằng hình, Tôi kể (Trần Đại Thắng)…

Không gian lễ hội thêm phần đa dạng với các ấn phẩm khai thác văn hóa vùng miền và giải trí hiện đại: Việt Nam Phiêu lưu ký - Đồng bằng sông Cửu Long (Du Bút), Truyện tranh cải biên Lục Vân Tiên (Nguyễn Hoàng Ân), Saigon the Lifestyle and the Food (Ngọc Trần)…

Ngoài ra, nhiều cuốn sách thiếu nhi như Em đi chợ tết, Cây nêu ngày tết… cũng được giới thiệu, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho những độc giả nhỏ tuổi.