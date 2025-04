Những dấu ấn khó phai với ngành điện

Ngành điện miền Nam 50 tuổi, tôi đã gắn bó với ngành cũng được hơn 30 năm tại Điện lực Lấp Vò - Công ty Điện lực Đồng Tháp (thuộc EVNSPC) nơi tôi công tác. Gọi là "ngô nhà thứ hai" bởi thứ bảy, chủ nhật nào tôi cũng tranh thủ vào cơ quan vài tiếng để củng cố hồ sơ, sổ sách và đôi khi vô chỉ để... ngắm chỗ làm cho đỡ nhớ. Nói ra thật khó tin, nhưng tôi tự nhận mình là một trong số người có tình yêu nghề mãnh liệt. Thậm chí, tuần nào có việc riêng không vô cơ quan được lại cảm thấy rất khó chịu, như thiếu một cái gì đó.

Thời gian không ngừng trôi, công việc nối tiếp công việc, những biến đổi qua năm tháng, người còn tiếp tục với bao bộn bề công việc, kẻ đi xa để lại bao kỷ niệm không dễ nào nguôi. Tuy vậy, có 3 cột mốc hay nói đúng hơn là 3 dấu ấn khắc đậm trong tâm trí tôi và cả bao đồng nghiệp ở Điện lực Lấp Vò, khó có thể phai mờ.

Dấu ấn thứ nhất, vào năm 1999 - 2000, Trạm biến điện 110KV Thạnh Hưng được xây dựng và khánh thành đưa vào sử dụng, giải quyết tình trạng "khát điện" cho huyện Lấp Vò, một phần huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) và một phần huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Khi chưa có trạm 110KV Thạnh Hưng, chất lượng điện năng ở Lấp Vò rất tệ, điện áp sụt nhiều do được truyền tải xa từ Sa Đéc về (lưới 3P - 15KV - 01 mạch), thường xuyên cắt giảm phụ tải để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, tổn thất điện rất cao. Song song với trạm 110KV Thạnh Hưng đưa vào vận hành, lưới điện trung thế khu vực huyện Lấp Vò được cải tạo, nâng cấp lên 3P-22KV; các trạm biến áp phân phối cũng được đầu tư thay mới hoặc nâng cấp điện áp vận hành cho đồng bộ với lưới điện.

Tập thể Điện lực Lấp Vò (thuộc Điện lực Đồng Tháp) ẢNH: TGCC

Ngày đóng điện trạm 110KV Thạnh Hưng, không chỉ các cấp lãnh đạo điện lực, lãnh đạo chính quyền địa phương, bà con hân hoan vui mừng, chào đón giây phút lịch sử ấy, mà ngay cả chúng tôi - những người góp một phần công sức của mình trong xây dựng, vận hành và phát triển trạm - cũng cảm thấy bồi hồi, vui sướng.

Dấu ấn thứ hai là vào năm 2005, mạng Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) chính thức tham gia vào cuộc đua cạnh tranh khốc liệt trong thị trường viễn thông Việt Nam, bên cạnh các "ông lớn" như Vinaphone, Mobiphone, Viettel… "Thương trường như chiến trường", EVN Telecom chỉ vận hành được 7 năm, đến cuối năm 2011, EVN Telecom chính thức ngừng hoạt động và chuyển giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). 7 năm không ngắn, cũng không đủ dài cho một thương hiệu, song thương hiệu EVN Telecom ngày ấy khó phai mờ trong ký ức.

Dấu ấn thứ ba là vào tháng 9 đến tháng 12 năm 2007, Điện lực Lấp Vò xóa gần 100 điện kế tổng trong toàn huyện (trừ các điện kế tổng thuộc xã Bình Thành quản lý), với gần 20.000 điện kế được gắn và bán điện trực tiếp đến các hộ sử dụng. Đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Chi nhánh Điện lực Lấp Vò và sự quyết tâm, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm của anh Nguyễn Trọng Dụng (anh Chín Dụng) - Trưởng chi nhánh Điện lực Lấp Vò khi ấy!

Còn nhớ, tháng 9.2027, chúng tôi nhận lệnh của cấp trên rằng phải xóa xong điện kế tổng trong địa bàn huyện Lấp Vò trong năm này. Đó là chủ trương trong khi thời gian quá ngắn, chỉ còn có 4 tháng. Chúng tôi hơi lo lắng, không ít người dao động. Thế rồi, anh Chín Dụng cho họp Chi bộ, họp toàn thể Chi nhánh, bàn cách thực hiện và ra lệnh quyết tâm thực hiện cho bằng được kế hoạch xóa điện kế tổng trong toàn huyện.

Tất nhiên, tôi là một trong số những anh em tham gia trong nhóm xóa điện kế tổng năm ấy. Chúng tôi vào cuộc với tâm thế khẩn trương, nhịp nhàng, đồng bộ. Ban ngày tỏa đi khảo sát lắp điện kế tại các địa phương theo phân công, tối về lập bản vẽ, lập chiết tính lắp đặt, không có ngày nghỉ cuối tuần. Có hôm ban ngày đi khảo sát, chiều tối đi các xã để lắp ráp điện kế vào hộp composite, bấm chì… rồi khuya về làm nghiệm thu, quyết toán các điện kế gắn hôm trước. Có hôm đi công ty nhận vật tư xóa tổng, tối về đi ráp điện kế, bấm chì (ròng rã 4 tháng trời, tôi giảm gần chục ký)…

Cứ như vậy, nhịp làm việc căng như dây đàn, suốt 4 tháng. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói cả đơn vị mừng vui như hội. Cực khổ nhưng vui, và lẽ người vui nhất là anh Chín Dụng - người lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi, có nhiệt huyết với nghề, quyết tâm cao và dám chịu trách nhiệm trước quyết định không dễ thực hiện này. Chính anh truyền cho chúng tôi nhiệt huyết ấy. Và nay anh đã rời xa chúng tôi mãi mãi. Qua những dòng ký ức này, xin xem như nén nhang thắp trước hương hồn anh và tôi muốn nói với anh rằng: "Anh Chín Dụng mãi là người lãnh đạo mà tôi luôn kính trọng".

Năm tháng trôi qua, thời gian có thể bào mòn mọi sự vật, xóa mờ bao ký ức. Nhưng với tôi, 3 dấu ấn kể trên mãi mãi không dễ xóa nhòa. Nhìn lại quá khứ, vun đắp hiện tại và nghĩ về tương lai. Tôi và các bạn có quyền ngẩng cao đầu và tự hào mình là công nhân ngành điện Việt Nam - ngành điện miền Nam nói chung, tôi càng tự hào hơn, khi được là thành viên của ngôi nhà chung Điện lực Lấp Vò mến yêu nói riêng. Điện lực Lấp Vò đoàn kết - tự tin - thông minh - sáng tạo!