Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Những dấu hiệu nhỏ nhưng nguy hiểm với ổ cứng gắn ngoài

Kiến Văn
11/04/2026 17:24 GMT+7

Ổ cứng gắn ngoài có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm nếu được bảo quản tốt, nhưng với sản phẩm giá rẻ, con số có thể ngắn hơn.

Dù là loại nào, người dùng cần chú ý đến những dấu hiệu hỏng hóc trên ổ cứng gắn ngoài, như tiếng ồn lạ, tập tin không thể truy cập hoặc bị hỏng, hiệu suất hoạt động chậm chạp… Khi ổ cứng gắn ngoài gặp sự cố, việc tự sửa chữa thường không khả thi, ngoại trừ một số biện pháp phần mềm tạm thời. Do đó, việc bảo vệ dữ liệu là rất quan trọng.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu hỏng hóc của ổ cứng gắn ngoài

Tiếp tục sử dụng ổ cứng khi có dấu hiệu hỏng hóc có thể dẫn đến mất dữ liệu vĩnh viễn. Chính vì vậy, nắm bắt những thông tin này sẽ giúp người dùng chủ động hơn trong việc đưa ra quyết định trong việc sao lưu dữ liệu.

Nhận diện sớm lỗi ổ cứng gắn ngoài

  • Tiếng ồn lạ: Ổ cứng có nhiều bộ phận chuyển động nên dễ bị hỏng hóc. Nếu nghe thấy tiếng lách cách, tiếng cào xước hay tiếng gõ, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề vật lý. Nguyên nhân có thể do va đập mạnh hoặc độ ẩm quá mức. Hãy luôn xử lý ổ cứng một cách cẩn thận, đặc biệt nếu nó chứa dữ liệu quan trọng.
  • Tập tin bị hỏng hoặc thiếu: Nếu phát hiện nhiều tập tin trên ổ cứng bị hỏng hoặc biến mất, đây có thể là dấu hiệu của sự cố sắp xảy ra. Trước tiên, hãy kiểm tra xem máy tính có bị nhiễm phần mềm độc hại hay không. Nếu không, có thể các sector của ổ cứng đã trở nên không thể đọc được. Các sector lỗi có thể do hao mòn tự nhiên hoặc hư hỏng do va đập.
  • Hiệu suất chậm chạp: Trong trường hợp ổ cứng hoạt động chậm, hãy kiểm tra các nguyên nhân như dung lượng ổ đĩa thấp, phần mềm độc hại hoặc lỗi hệ thống tập tin. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn và đi kèm với tiếng ồn lạ hoặc số lượng tập tin bị hỏng tăng lên, có thể ổ cứng đang gặp sự cố nghiêm trọng.
  • Quá trình truyền tập tin gián đoạn ngẫu nhiên: Đây là một dấu hiệu cho thấy ổ cứng có thể bị lỗi. Lúc này, người dùng nên chuyển dữ liệu sang ổ cứng khác hoặc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây. Nếu gặp khó khăn trong việc khôi phục dữ liệu, hãy tìm đến các chuyên gia phục hồi dữ liệu, tránh tự ý mở ổ cứng để kiểm tra vì điều này có thể gây thêm hư hỏng.

Để bảo vệ dữ liệu, người dùng nên thường xuyên kiểm tra tình trạng ổ cứng và xem xét việc thay thế khi cần thiết. Việc sử dụng phần mềm như CrystalDiskInfo có thể giúp theo dõi số lượng sector lỗi và tình trạng tổng thể của ổ cứng để đưa ra hành động kịp thời, tránh mất dữ liệu quý giá.

Có nên sử dụng ổ cứng gắn ngoài hoặc đám mây công cộng để lưu dữ liệu?

Trong những năm gần đây ngành công nghệ đã có bước tiến vượt bậc về xử lý ảnh, âm thanh, streaming video và cả thiết bị lưu trữ. Để đáp ứng tiêu chuẩn như vậy đòi hỏi file lưu trữ thông tin rất lớn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận