Những dấu hiệu nhỏ nhưng nguy hiểm với ổ cứng gắn ngoài

Dù là loại nào, người dùng cần chú ý đến những dấu hiệu hỏng hóc trên ổ cứng gắn ngoài, như tiếng ồn lạ, tập tin không thể truy cập hoặc bị hỏng, hiệu suất hoạt động chậm chạp… Khi ổ cứng gắn ngoài gặp sự cố, việc tự sửa chữa thường không khả thi, ngoại trừ một số biện pháp phần mềm tạm thời. Do đó, việc bảo vệ dữ liệu là rất quan trọng.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu hỏng hóc của ổ cứng gắn ngoài ẢNH: DIGITALTRENDS

Tiếp tục sử dụng ổ cứng khi có dấu hiệu hỏng hóc có thể dẫn đến mất dữ liệu vĩnh viễn. Chính vì vậy, nắm bắt những thông tin này sẽ giúp người dùng chủ động hơn trong việc đưa ra quyết định trong việc sao lưu dữ liệu.

Nhận diện sớm lỗi ổ cứng gắn ngoài

Tiếng ồn lạ: Ổ cứng có nhiều bộ phận chuyển động nên dễ bị hỏng hóc. Nếu nghe thấy tiếng lách cách, tiếng cào xước hay tiếng gõ, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề vật lý. Nguyên nhân có thể do va đập mạnh hoặc độ ẩm quá mức. Hãy luôn xử lý ổ cứng một cách cẩn thận, đặc biệt nếu nó chứa dữ liệu quan trọng.

Tập tin bị hỏng hoặc thiếu: Nếu phát hiện nhiều tập tin trên ổ cứng bị hỏng hoặc biến mất, đây có thể là dấu hiệu của sự cố sắp xảy ra. Trước tiên, hãy kiểm tra xem máy tính có bị nhiễm phần mềm độc hại hay không. Nếu không, có thể các sector của ổ cứng đã trở nên không thể đọc được. Các sector lỗi có thể do hao mòn tự nhiên hoặc hư hỏng do va đập.

Hiệu suất chậm chạp: Trong trường hợp ổ cứng hoạt động chậm, hãy kiểm tra các nguyên nhân như dung lượng ổ đĩa thấp, phần mềm độc hại hoặc lỗi hệ thống tập tin. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn và đi kèm với tiếng ồn lạ hoặc số lượng tập tin bị hỏng tăng lên, có thể ổ cứng đang gặp sự cố nghiêm trọng.

Quá trình truyền tập tin gián đoạn ngẫu nhiên: Đây là một dấu hiệu cho thấy ổ cứng có thể bị lỗi. Lúc này, người dùng nên chuyển dữ liệu sang ổ cứng khác hoặc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây. Nếu gặp khó khăn trong việc khôi phục dữ liệu, hãy tìm đến các chuyên gia phục hồi dữ liệu, tránh tự ý mở ổ cứng để kiểm tra vì điều này có thể gây thêm hư hỏng.

Để bảo vệ dữ liệu, người dùng nên thường xuyên kiểm tra tình trạng ổ cứng và xem xét việc thay thế khi cần thiết. Việc sử dụng phần mềm như CrystalDiskInfo có thể giúp theo dõi số lượng sector lỗi và tình trạng tổng thể của ổ cứng để đưa ra hành động kịp thời, tránh mất dữ liệu quý giá.