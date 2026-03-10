Những việc tránh làm với ổ USB cũ

Nhằm bảo đảm sự an toàn, các chuyên gia khuyến cáo có những nhiệm vụ người dùng không nên thực hiện với ổ USB cũ như danh sách dưới đây.

Ngừng lưu trữ dữ liệu quan trọng

Theo khuyến cáo, người dùng nên tránh chỉ lưu trữ bản sao duy nhất của dữ liệu quan trọng bởi nguy cơ hỏng hóc tăng lên đáng kể khi ổ USB càng cũ. Các tệp quan trọng như album ảnh cưới hay tài liệu thuế không nên chỉ được lưu trữ trên một ổ USB, thay vào đó hãy đảm bảo người dùng có ít nhất một bản sao ở nơi khác.

Ổ USB cũ không phải là lựa chọn phù hợp để sao lưu dữ liệu ẢNH: K. VĂN

Không sử dụng cho lưu trữ lâu dài

Các ước tính cho thấy, tuổi thọ trung bình của ổ cứng (HDD) và thiết bị lưu trữ flash chỉ khoảng 3 đến 5 năm. Dữ liệu trên ổ USB có thể bị hỏng theo thời gian do hiện tượng "bit rot", khiến cho việc truy cập dữ liệu trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được.

Nếu vẫn quyết định sử dụng ổ USB cũ, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của nó và thay thế ít nhất 3 năm một lần. Hoạt động này sẽ giúp người dùng bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi nguy cơ mất mát có thể xảy ra.

Không khởi động hệ điều hành

Một trong những công dụng phổ biến của ổ USB là làm công cụ khởi động hệ điều hành, tuy nhiên đây là ý tưởng không tốt nếu sử dụng thông qua một ổ USB cũ. Nguyên nhân vì các ổ USB cũ dễ bị lỗi dữ liệu, có thể dẫn đến việc hỏng toàn bộ hệ điều hành mà không có cảnh báo.

Ổ USB từng rất phổ biến để khởi động vào hệ điều hành ẢNH: USB TYPE B

Hơn nữa, tốc độ truyền dữ liệu của nhiều ổ USB cũ thường thấp, dẫn đến hiện tượng gây nghẽn cổ chai khi khởi động trên phần cứng mới. Để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho việc khởi động hệ điều hành, người dùng nên sử dụng ổ USB-C hoặc SSD mới.

Tránh chỉnh sửa tập tin trực tiếp

Nhiều người dùng hiện nay có thói quen chỉnh sửa trực tiếp các video trên ổ USB do khó khăn khi lưu trữ các tệp lớn trên ổ cứng máy tính. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa tập tin trực tiếp từ ổ USB có thể nhanh chóng làm hỏng ổ đĩa. Mặc dù một vài chỉnh sửa nhỏ có thể không gây hại ngay lập tức, nhưng rủi ro sẽ tích lũy theo thời gian và nguy hiểm với những ổ USB cũ.

Không dùng để lưu trữ dữ liệu máy chơi game hoặc máy tính

Việc tận dụng ổ USB cũ làm không gian lưu trữ dự phòng cho máy tính hoặc máy chơi game có thể gây ra nhiều vấn đề. Các ổ USB cũ dễ bị hỏng và thường sử dụng chuẩn cũ vốn chậm hơn và gây tắc nghẽn trong quy trình làm việc. Hơn nữa, việc sử dụng chúng có thể dẫn đến các vấn đề về điện áp và quá nhiệt, đặc biệt khi ổ USB đã quá cũ.

Việc sao lưu dữ liệu với SSD cũ cũng là một vấn đề ẢNH: NAG MAGAZINE

Lưu ý rằng, các ổ SSD thế hệ mới hiện nay, đặc biệt là những ổ sử dụng chuẩn USB 3.2 Gen 2, có thể cung cấp tốc độ truyền tải nhanh chóng và đáng tin cậy cho các tác vụ nặng. Trong trường hợp cần sử dụng ổ SSD cũ để lưu trữ các dữ liệu này, hãy kiểm tra hiệu năng trước khi sử dụng và đảm bảo bộ tản nhiệt còn hoạt động tốt.

Nhìn chung, việc sử dụng ổ USB cũ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro không đáng có cho người sử dụng. Để bảo vệ dữ liệu quan trọng, tốt hơn hết hãy cân nhắc đầu tư vào các thiết bị lưu trữ mới có tốc độ nhanh và đáng tin cậy hơn.