4 thói quen đang âm thầm gây hại cho ổ USB

Theo BGR, USB Flash Drive (thường gọi tắt là USB) từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong việc lưu trữ, chuyển dữ liệu hay thậm chí là cài đặt hệ điều hành. Với ưu điểm rẻ, gọn và dễ sử dụng, nhiều người mặc định rằng chỉ cần cắm vào là xong. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi đó là những quy tắc ngầm mà nếu bỏ qua, bạn không chỉ làm giảm tuổi thọ thiết bị mà còn đối mặt với nguy cơ mất trắng dữ liệu.

Nhiều người dùng có thói quen xấu khiến ổ USB hư hỏng và mất dữ liệu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Rút USB đột ngột

Nhiều người có thói quen rút phăng USB ra ngay sau khi thanh trạng thái báo hoàn thành. Đây là một sai lầm. Thực tế, hệ điều hành thường sử dụng cơ chế bộ nhớ đệm (cache) để tối ưu tốc độ. Khi màn hình báo đã chép xong, dữ liệu có thể vẫn đang được xử lý ngầm.

Việc rút đột ngột không qua thao tác 'Eject' (rút an toàn) sẽ gây ra lỗi định dạng hoặc tệ hơn là gây sốc điện khiến các linh kiện bán dẫn bên trong hư hỏng hoàn toàn.

Sai lầm từ việc 'mù màu' cổng kết nối

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao cùng một chiếc USB nhưng lúc chép phim mất 1 phút, lúc lại mất tới 10 phút? Câu trả lời nằm ở màu sắc của cổng cắm. Không phải mọi cổng USB-A đều giống nhau.

Nếu bạn cắm một chiếc USB 3.0 vào cổng có lõi nhựa màu đen (chuẩn 2.0), tốc độ sẽ bị bóp nghẹt chỉ còn 1/10 so với tiềm năng thực tế. Hãy ghi nhớ cổng màu xanh dương, cam hoặc đỏ mới là những 'đường cao tốc' thực sự cho dữ liệu của bạn.

Chiếc 'két sắt bỏ túi' không hề an toàn

Một sai lầm phổ biến khác là xem USB như một nơi lưu trữ vĩnh viễn cho những tài liệu quan trọng suốt nhiều năm. Các chuyên gia cảnh báo rằng bộ nhớ NAND flash bên trong USB giữ dữ liệu bằng điện tích. Nếu để USB trong ngăn kéo quá lâu mà không cắm điện, các điện tích này sẽ bị rò rỉ, dẫn đến việc dữ liệu tự biến mất.

Ngoài ra, mỗi chiếc USB đều có giới hạn số lần ghi chép. Vì vậy, USB chỉ nên đóng vai trò là 'người vận chuyển' hoặc lưu trữ tạm thời thay vì là một chiếc két sắt vĩnh cửu.

'Căn bệnh' lây nhiễm từ máy lạ

Cuối cùng là vấn đề an ninh. Việc cắm USB vào các máy tính công cộng hoặc thiết bị không tin tưởng giống như việc mở cửa cho virus xâm nhập. Mã độc không chỉ phá hủy dữ liệu trong USB mà còn biến nó thành cầu nối để lây nhiễm vào máy tính cá nhân của bạn ngay sau đó. Hãy luôn cảnh giác và quét virus cho USB trước khi mở bất kỳ thư mục nào.