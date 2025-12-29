Giải mã thuật ngữ 'EPR' trên cổng USB-C

Nếu nghĩ cổng USB-C chỉ dùng để sạc điện thoại hay laptop văn phòng mỏng nhẹ thì bạn đã nhầm. Với sự xuất hiện của tiêu chuẩn 'EPR', cổng kết nối nhỏ bé này giờ đây mang sức mạnh lên tới 240W, đủ sức sạc cho cả laptop gaming hạng nặng và thậm chí là xe đạp điện.

EPR là gì và tại sao nó quan trọng?

Trong thế giới công nghệ đầy rẫy các thuật ngữ viết tắt như USB-C, USB PD (Power Delivery), cái tên EPR (Extended Power Range - dải công suất mở rộng) đang nổi lên như một cuộc cách mạng.

Cổng USB-C ngày càng hiện đại, công suất 'khủng' ẢNH: HP

Được giới thiệu trong chuẩn USB PD 3.1, EPR là bản nâng cấp vượt bậc so với chuẩn cũ SPR (Standard Power Range - vốn chỉ giới hạn ở 100W). EPR cho phép công suất sạc dao động từ 101W lên đến 240W, đồng nghĩa với việc người dùng sắp có thể vứt bỏ những cục sạc 'gạch thẻ' to nặng chuyên dùng cho laptop gaming hay các thiết bị điện tử công suất lớn.

Cách thức hoạt động

Để đạt được con số 240W khủng mà không làm nóng chảy dây dẫn, EPR giữ nguyên cường độ dòng điện ở mức an toàn 5A nhưng tăng điện áp lên các mức mới là 28V (140W), 36V (180W) và 48V (240W). Không những thế, EPR còn thông minh hơn nhờ tính năng AVS (Adjustable Voltage Supply). Thay vì các mức điện áp cố định cứng nhắc, AVS cho phép thiết bị điều chỉnh điện áp chi tiết (từng bước 100mV) trong khoảng từ 15 - 48V để tối ưu hiệu suất sạc.

Hiện tại, các thiết bị tiên phong như MacBook Pro 16 inch (các đời từ năm 2021), Framework Laptop 16, HP Omen Transcend 14 hay pin dự phòng Anker Prime đã bắt đầu ứng dụng công nghệ này.

An toàn tuyệt đối với cơ chế 'Keep Alive'

Nhiều người lo ngại dòng điện 240W đi qua cổng USB nhỏ sẽ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, EPR được thiết kế với các tầng bảo vệ nghiêm ngặt:

Đồng bộ hóa : Cả củ sạc, dây cáp và thiết bị nhận đều phải hỗ trợ chuẩn EPR. Nếu bạn dùng một sợi cáp kém chất lượng, hệ thống sẽ từ chối cấp điện áp cao.

: Cả củ sạc, dây cáp và thiết bị nhận đều phải hỗ trợ chuẩn EPR. Nếu bạn dùng một sợi cáp kém chất lượng, hệ thống sẽ từ chối cấp điện áp cao. Cơ chế Keep Alive: Đây là tính năng an toàn cốt lõi. Thiết bị đang sạc phải gửi tín hiệu Keep Alive (duy trì hoạt động) đến củ sạc mỗi vài mili-giây. Nếu tín hiệu này bị ngắt (do lỏng cáp hoặc lỗi), nguồn điện sẽ lập tức hạ xuống mức an toàn 20V để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ.

Sự xuất hiện của EPR hứa hẹn một tương lai nơi chúng ta chỉ cần sợi cáp USB-C duy nhất cho mọi thiết bị, từ chiếc tai nghe nhỏ bé đến những cỗ máy trạm hiệu năng cao.