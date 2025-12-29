Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Giải mã thuật ngữ 'EPR' trên cổng USB-C

Phong Đỗ
Phong Đỗ
29/12/2025 10:52 GMT+7

Thuật ngữ 'EPR' trên cổng USB-C là gì mà khiến các cục sạc laptop lớn sắp 'tuyệt chủng'?

Nếu nghĩ cổng USB-C chỉ dùng để sạc điện thoại hay laptop văn phòng mỏng nhẹ thì bạn đã nhầm. Với sự xuất hiện của tiêu chuẩn 'EPR', cổng kết nối nhỏ bé này giờ đây mang sức mạnh lên tới 240W, đủ sức sạc cho cả laptop gaming hạng nặng và thậm chí là xe đạp điện.

EPR là gì và tại sao nó quan trọng?

Trong thế giới công nghệ đầy rẫy các thuật ngữ viết tắt như USB-C, USB PD (Power Delivery), cái tên EPR (Extended Power Range - dải công suất mở rộng) đang nổi lên như một cuộc cách mạng.

Giải mã thuật ngữ 'EPR' trên cổng USB-C - Ảnh 1.

Cổng USB-C ngày càng hiện đại, công suất 'khủng'

ẢNH: HP

Được giới thiệu trong chuẩn USB PD 3.1, EPR là bản nâng cấp vượt bậc so với chuẩn cũ SPR (Standard Power Range - vốn chỉ giới hạn ở 100W). EPR cho phép công suất sạc dao động từ 101W lên đến 240W, đồng nghĩa với việc người dùng sắp có thể vứt bỏ những cục sạc 'gạch thẻ' to nặng chuyên dùng cho laptop gaming hay các thiết bị điện tử công suất lớn.

Cách thức hoạt động

Để đạt được con số 240W khủng mà không làm nóng chảy dây dẫn, EPR giữ nguyên cường độ dòng điện ở mức an toàn 5A nhưng tăng điện áp lên các mức mới là 28V (140W), 36V (180W) và 48V (240W). Không những thế, EPR còn thông minh hơn nhờ tính năng AVS (Adjustable Voltage Supply). Thay vì các mức điện áp cố định cứng nhắc, AVS cho phép thiết bị điều chỉnh điện áp chi tiết (từng bước 100mV) trong khoảng từ 15 - 48V để tối ưu hiệu suất sạc.

Hiện tại, các thiết bị tiên phong như MacBook Pro 16 inch (các đời từ năm 2021), Framework Laptop 16, HP Omen Transcend 14 hay pin dự phòng Anker Prime đã bắt đầu ứng dụng công nghệ này.

An toàn tuyệt đối với cơ chế 'Keep Alive'

Nhiều người lo ngại dòng điện 240W đi qua cổng USB nhỏ sẽ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, EPR được thiết kế với các tầng bảo vệ nghiêm ngặt:

  • Đồng bộ hóa: Cả củ sạc, dây cáp và thiết bị nhận đều phải hỗ trợ chuẩn EPR. Nếu bạn dùng một sợi cáp kém chất lượng, hệ thống sẽ từ chối cấp điện áp cao.
  • Cơ chế Keep Alive: Đây là tính năng an toàn cốt lõi. Thiết bị đang sạc phải gửi tín hiệu Keep Alive (duy trì hoạt động) đến củ sạc mỗi vài mili-giây. Nếu tín hiệu này bị ngắt (do lỏng cáp hoặc lỗi), nguồn điện sẽ lập tức hạ xuống mức an toàn 20V để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ.

Sự xuất hiện của EPR hứa hẹn một tương lai nơi chúng ta chỉ cần sợi cáp USB-C duy nhất cho mọi thiết bị, từ chiếc tai nghe nhỏ bé đến những cỗ máy trạm hiệu năng cao.

Tin liên quan

Những quy tắc USB-C cần tuân thủ để đạt tốc độ sạc tối đa

Những quy tắc USB-C cần tuân thủ để đạt tốc độ sạc tối đa

Người dùng điện thoại có thể từng cảm thấy khó chịu khi cắm sạc và nhận thông báo "sạc chậm" ngay cả khi việc sạc được thực hiện qua cổng USB-C.

Khám phá thêm chủ đề

USB-C EPR Sạc pin laptop smartphone cục sạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận