Chiếc USB dung lượng thấp đã 'hết thời'?

Với việc kích thước tập tin ngày càng lớn, người dùng cần nhiều không gian lưu trữ hơn. Mặc dù một chiếc USB dung lượng thấp như 4 GB có thể không đáp ứng đủ nhu cầu lưu trữ như trước, không có nghĩa là chúng trở nên vô dụng. Trong thực tế, có những nhiệm vụ mà chỉ ổ USB dung lượng thấp như vậy mới có thể thực hiện, điều mà các ổ lớn hơn không thể làm.

'Độ chế' máy chơi game Xbox

Một ví dụ điển hình là việc độ lại chiếc Xbox đời đầu. Khi cảm thấy chán với Xbox Series X, nhiều người có thể tính chuyện quay lại với Xbox cũ. Tuy nhiên, Xbox Live không còn hỗ trợ phần cứng này, điều đó buộc người dùng phải cài đặt phần mềm thay thế do người hâm mộ phát triển mang tên Insignia.

Nhiều công việc hiện nay chỉ cần đến USB dung lượng thấp là được ẢNH: chụp màn hình

Để cài đặt Insignia, người dùng chỉ cần một chiếc USB có dung lượng nhỏ như 1 GB hoàn toàn có thể. Đây được xem là một minh chứng cho việc ổ USB nhỏ hoàn toàn có thể thực hiện những nhiệm vụ mà các ổ lớn không thể.

Lưu trữ tập tin nhỏ

Nếu không có nhu cầu lưu trữ nhiều nhạc và ảnh, một chiếc USB 4 GB hoàn toàn có thể là lựa chọn lý tưởng. Trong thời đại mà phần lớn mọi người sử dụng dịch vụ phát trực tuyến, việc quay lại với cách lưu trữ truyền thống là hoàn toàn hợp lý.

Việc sao chép nhạc vào USB để sử dụng ngoại tuyến là một ý tưởng tuyệt vời vì các tập tin MP3 chỉ chiếm vài megabyte, cho phép người dùng lưu trữ nhiều bài hát trên một chiếc USB nhỏ. Tương tự, một chiếc USB chứa đầy ảnh gia đình có thể trở thành món quà ý nghĩa cho người thân.

Giá bán rẻ

Trong bối cảnh giá cả tăng cao, việc tìm kiếm giải pháp tiết kiệm là điều dễ hiểu. Một chiếc USB dung lượng thấp có giá khá rẻ, chỉ vài chục nghìn đồng, trở nên thú vị hơn nhiều. Với mức giá này, người dùng sẽ không cảm thấy hối hận quá nhiều, ngay cả khi sản phẩm đó không đến từ thương hiệu nổi tiếng. Nếu làm mất một chiếc USB giá vài chục nghìn đồng, ắt hẳn sẽ ít tiếc nuối hơn so với chiếc dung lượng cao hơn có giá hàng trăm nghìn đồng, hoặc thậm chí hơn 1 triệu đồng.

Tóm lại, mặc dù công nghệ ngày càng phát triển, những chiếc USB dung lượng nhỏ vẫn giữ được giá trị của chúng trong nhiều tình huống khác nhau. Chúng không chỉ hữu ích cho việc lưu trữ tập tin nhỏ mà còn là giải pháp tiết kiệm cho những ai cần không gian lưu trữ mà không muốn chi quá nhiều tiền.