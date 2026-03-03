Vì sao nên hạn chế lưu trữ dữ liệu trên ổ flash USB?

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng việc sử dụng ổ flash USB như một giải pháp sao lưu cục bộ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù sử dụng công nghệ bộ nhớ flash để lưu trữ dữ liệu giống như ổ SSD, nhưng có sự khác biệt lớn về hiệu suất và độ bền.

Nhiều vấn đề khiến ổ flash USB không phù hợp cho việc lưu trữ dữ liệu ẢNH: K. VĂN

Cụ thể, trong khi ổ SSD có khả năng ghi dữ liệu nhiều hơn và cân bằng độ mòn tốt hơn thì ổ USB thường thiếu các biện pháp bảo vệ này, đặc biệt là ở những sản phẩm giá rẻ. Điều đó khiến ổ USB không phải là lựa chọn đáng tin cậy cho việc sao lưu dữ liệu quan trọng.

Thực tế, ổ USB không được thiết kế để lưu trữ lâu dài. Mặc dù một số có thể hoạt động hơn một thập kỷ, nhưng khả năng hỏng hóc sớm vẫn luôn hiện hữu. Tuổi thọ trung bình của một ổ USB thường từ 5 đến 10 năm, và không có gì đảm bảo rằng ổ USB mà người dùng sở hữu cũng kéo dài lâu như vậy. Khi ổ USB hỏng mà không có dấu hiệu cảnh báo, việc khôi phục dữ liệu trở nên khó khăn.

Lựa chọn nào thay thế cho ổ flash USB?

Ngoài vấn đề độ tin cậy, người dùng cũng cần cân nhắc đến quyền riêng tư và bảo mật. Với kích thước nhỏ gọn, ổ USB dễ bị mất. Nếu không có mật khẩu bảo vệ hoặc mã hóa, bất kỳ ai tìm thấy ổ USB đều có thể truy cập vào dữ liệu của người dùng. Hơn nữa, ổ USB cũng dễ bị nhiễm virus hoặc phần mềm độc hại khi kết nối với các hệ thống không an toàn.

Hiện nay, có nhiều giải pháp sao lưu cục bộ tốt hơn so với ổ USB. Mặc dù có giá thành cao hơn nhưng các ổ cứng lưu trữ ngoài, bao gồm HDD và SSD, cung cấp hiệu suất và độ bền tốt hơn. Đặc biệt, lưu trữ đám mây như Google Drive không chỉ bảo mật hơn mà còn cho phép truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau.

Nhìn chung, mặc dù ổ USB vẫn có thể được sử dụng cho việc truyền dữ liệu giữa các hệ thống hoặc làm trình cài đặt hệ điều hành, nhưng người dùng không nên xem chúng là giải pháp sao lưu chính. Việc lựa chọn các phương án lưu trữ an toàn và đáng tin cậy hơn là điều cần thiết để bảo vệ dữ liệu quan trọng.