Công nghệ Tin tức công nghệ

Trung tâm khôi phục dữ liệu chuẩn quốc tế đầu tiên ra mắt tại Việt Nam

Anh Quân
Anh Quân
05/11/2025 20:10 GMT+7

Trung tâm Khôi phục và Bảo vệ dữ liệu FSI DDS chính thức ra mắt, được giới thiệu là đơn vị chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các giải pháp toàn diện về dữ liệu theo chuẩn quốc tế.

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024 ghi nhận hơn 659.000 vụ tấn công mạng, trong đó thiệt hại từ mã độc tống tiền (ransomware) và rò rỉ dữ liệu là "đặc biệt nghiêm trọng". Các khảo sát cũng chỉ ra 64% người dùng từng bị mất dữ liệu, với 29% sự cố bắt nguồn từ thao tác sai lầm của chính người dùng như xóa nhầm hay định dạng sai.

Các chuyên gia cảnh báo khi xảy ra sự cố, việc người dùng tự ý khắc phục bằng các phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng dịch vụ không đạt chuẩn có thể khiến dữ liệu bị mất vĩnh viễn, hoặc lộ lọt, bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Trung tâm khôi phục dữ liệu chuẩn quốc tế đầu tiên ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thị trường khôi phục và bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng nhanh so với thế giới

Ảnh: Anh Quân

Để giải quyết bài toán này, trung tâm FSI DDS được thành lập, cung cấp một hệ sinh thái khép kín 5 nhóm giải pháp chuyên biệt: khôi phục dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, xóa dữ liệu triệt để, pháp y kỹ thuật số (Digital Forensics) và tư vấn chống đánh cắp dữ liệu.

Theo bà Đỗ Thu Thủy, CEO của FSI DDS, các dịch vụ này được vận hành trên nền tảng công nghệ chuyển giao trực tiếp từ DDS (Nhật Bản). Trung tâm sở hữu hệ thống phòng lab tiêu chuẩn quốc tế, cùng các thiết bị chuyên dụng nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức và phần mềm độc quyền do DDS phát triển, giúp đạt tỷ lệ phục hồi dữ liệu thành công lên đến 91,5%.

Các kỹ sư từ Nhật Bản cũng tham gia trực tiếp và làm việc tại Việt Nam để giám sát và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ trong nước.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chủ tịch HĐQT FSI DDS, nhận định việc chủ động bảo vệ và khôi phục dữ liệu đang trở thành một phần thiết yếu của văn hóa an toàn số. Theo ông, thị trường khôi phục và bảo vệ dữ liệu chuyên nghiệp tại Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới, khi các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn về giá trị tài sản dữ liệu của mình.

