Từng là 'vật bất ly thân', ổ flash USB giờ ra sao?

Kiến Văn
Kiến Văn
02/03/2026 06:08 GMT+7

Trong quá khứ, ổ flash USB được xem là phương tiện phổ biến nhất để truyền tải dữ liệu giữa máy tính và các thiết bị khác.

Hầu như người dùng công nghệ nào cũng sở hữu một ổ flash USB nhằm lưu trữ, di chuyển hoặc sao lưu dữ liệu. Tuy nhiên, trong vài năm qua, sự phát triển của các giải pháp thay thế đã khiến ổ flash USB dần mất đi vị thế của mình. Hiện nay, người dùng chủ yếu chuyển sang sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây để truy cập tức thì trên nhiều thiết bị mà không cần phải chuyển dữ liệu thủ công.

Từng là 'vật bất ly thân', ổ flash USB giờ ra sao? - Ảnh 1.

Ổ flash USB không còn là lựa chọn mặc định cho lưu trữ dữ liệu

ẢNH: K. VĂN

Mặc dù ổ flash USB vẫn tồn tại, nhưng chúng gặp phải nhiều vấn đề chưa được giải quyết, như dung lượng lưu trữ hạn chế (thường từ 64 GB đến 128 GB) và tốc độ truyền tải chậm đối với các ổ có dung lượng lớn hơn (1 - 2 TB). Hơn nữa, sự chuyển mình của các nhà sản xuất máy tính từ cổng USB-A sang USB-C đã tạo ra những khó khăn về khả năng tương thích cho ổ flash USB.

Một trong những lý do chính khiến ổ flash USB không còn phổ biến là chúng không phù hợp với quy trình làm việc hiện đại. Khi các thiết bị ngày càng thông minh và tốc độ internet ngày càng nhanh, nhu cầu truy cập dữ liệu liền mạch trở nên cấp thiết. Các giải pháp lưu trữ đám mây không chỉ đáng tin cậy hơn mà còn cung cấp tính năng mã hóa dữ liệu, điều mà ổ flash USB không thể đảm bảo.

Ổ flash USB mất dần vị thế trong quy trình làm việc hiện đại

Dù vẫn có một số người ưa chuộng lưu trữ cục bộ, nhưng ngay cả với họ, ổ flash USB cũng không còn mang lại nhiều lợi ích. Các ổ SSD và HDD hiện đại có tốc độ truyền tải nhanh và dung lượng lớn hơn, mặc dù giá thành cao hơn. Đối với những người tìm kiếm giải pháp tiết kiệm, thẻ SD trở thành lựa chọn hợp lý nhờ giá thành thấp hơn và tính đa dụng cao hơn.

Tuy nhiên, ổ flash USB vẫn có những trường hợp sử dụng nhất định. Chúng vẫn là lựa chọn lý tưởng để tạo phương tiện cài đặt hệ điều hành hoặc cập nhật firmware. Đối với những người có kết nối internet không ổn định, việc sử dụng ổ flash USB để di chuyển dữ liệu giữa các máy tính vẫn là một giải pháp khả thi.

Xét cho cùng, mặc dù ổ flash USB chưa hoàn toàn biến mất, tầm quan trọng của chúng đang giảm dần khi người dùng ngày càng ưa chuộng các giải pháp lưu trữ hiện đại hơn.

