Những 'dị nhân' bơi sông Hồng dưới giá rét 8 độ C

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 5 giờ 30 ngày 9.1, thời tiết tại Hà Nội rét 8 độ C nhưng tại khu vực ven bờ sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên, hàng chục người vẫn bơi lội, rèn luyện sức khoẻ.

Sông Hồng lúc 5 giờ sáng nay ẢNH: ĐÌNH HUY

Thuộc những người thường xuyên bơi lội dưới sông Hồng vào sáng sớm, anh Nguyễn Ngọc Khánh (38 tuổi) cùng con trai (12 tuổi) thức dậy từ 4 giờ 30 để có mặt tại khu vực bơi lội dưới chân cầu Long Biên lúc 5 giờ 30.

Trước khi xuống nước, hai bố con anh Khánh khởi động khoảng 20 phút để làm nóng cơ thể. Đặc biệt, vào những ngày thủ đô rét thấu xương, cần phải khởi động kỹ hơn, tập trung vào phần vai và hông.

Đối với nhiều người, trong thời tiết rét đậm, việc ra ngoài hoặc ngâm mình trong nước sẽ là một cực hình. Thế nhưng, với bố con anh Khánh thì bơi trong những ngày này lại "rất hưng phấn", họ tự coi mình là những "dị nhân" bởi họ làm được những điều mạo hiểm mà nhiều người không dám làm.

Anh Khánh bơi về bờ sau khi hoàn thành 1,3 km trong sáng nay ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Khánh chia sẻ, từ năm 2018, sau một lần chết đuối hụt, anh bắt đầu làm quen với việc bơi trên sông Hồng.

"Tôi học bơi từ lúc hơn 30 tuổi nên cũng khá ngại, gia đình cũng khuyên ở tuổi này nếu không biết bơi thì cũng không nên ra sông nữa để giữ an toàn. Lúc đó, tâm trí tôi đấu tranh rất nhiều nhưng cuối cùng, tôi quyết định mình phải ra sông học bơi để vượt qua nỗi sợ. Giờ đây, tôi đã làm được", anh Khánh nói và cho hay, trong vòng 6 năm qua, ngoài việc tập luyện bơi ở sông Hồng mỗi ngày, anh còn vinh dự là một trong những người Việt đầu tiên bơi tại eo biển nước Anh (bơi từ nước Anh sang Pháp).

Theo anh Khánh, đứng trước sông Hồng mênh mông, để vượt qua được nỗi sợ của bản thân, mỗi người phải mất thời gian rất dài, có người mất khoảng vài tháng nhưng có người cũng mất vài năm. "Tôi là người đã trải qua hoàn cảnh đó nên trong khi bơi tại sông Hồng, tôi cũng giúp đỡ, hướng dẫn rất nhiều người", anh Khánh chia sẻ.

Sông Hồng nước chảy rất xiết, bơi ở đây vốn đã khó với phái mạnh nên đối với chị Lê Thị Thúy (46 tuổi) là một trải nghiệm đặc biệt. Dù mới học bơi từ tháng 10.2025 nhưng đến nay, chị vẫn thường xuyên tham gia bơi lội vào sáng sớm, bất kể nắng, mưa, gió rét.

Hà Nội sáng sớm nay rét 8 độ C ẢNH: ĐÌNH HUY

"Những ngày đầu ra bờ sông, nhìn sóng cao, gió mạnh, nước chảy xiết tôi chỉ dám bơi ở ven bờ bởi lúc nào cũng có cảm giác sẽ bị trôi mất. Nhưng tôi không bỏ cuộc, mỗi buổi tập, tôi sẽ hoàn thành thử thách mới. Bây giờ tôi không sợ nước nữa mà hòa hợp với nước, rất thích nước", chị Thúy nói, và cho hay, chính những người già và những em nhỏ bơi dưới sông Hồng là động lực để chị vượt qua khó khăn.

Theo chị Thúy, vật chị luôn mang theo bên mình khi bơi là chiếc phao nhỏ. Đây có thể coi là "bùa hộ mệnh" mỗi khi bản thân bị đuối sức hoặc sự cố. Trên chiếc phao đều ghi họ tên và số điện thoại của chị.

"Hà Nội hôm nay lạnh 8 độ C nhưng tôi thấy rất bình thường. Trước khi xuống nước tôi thấy lạnh một chút nhưng khi xuống nước thì cảm giác đó không còn nữa", chị Thúy nói.

Người phụ nữ hét to 2 tiếng rồi lao mình xuống nước lúc 5 giờ sáng. Thời điểm này, sông Hồng có một số người dân cũng đang bơi lội. ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Khánh cùng nhóm người bắt đầu bơi lội từ 6 giờ. Trước khi xuống sông, họ chỉnh lại quần, áo, mũ... ẢNH: ĐÌNH HUY

Chuẩn bị xong xuôi, họ bắt đầu xuống nước ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhóm của anh Khánh sẽ bơi dọc sông Hồng trong khoảng 30 phút đến 1 giờ ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhiều đoạn họ sẽ bơi ngược dòng ẢNH: ĐÌNH HUY

Trời rét 8 độ C nhưng đối với họ lại là một cảm giác thích thú mỗi khi xuống sông ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Nguyễn Thị Hương, 48 tuổi, thường xuyên bơi sông Hồng vào lúc sáng sớm ẢNH: ĐÌNH HUY

Cụ ông Trần Ngọc Đảm (86 tuổi) đạp xe 11 km đến chân cầu Long Biên để bơi sông Hồng ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân bơi gần khu vực cầu Long Biên ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo dự báo, rét đậm ở Hà Nội sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới ẢNH: ĐÌNH HUY



