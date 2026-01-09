Nhiệt độ 12 tỉnh, thành phố dưới 10 độ C, miền Bắc rét 9 ngày nữa

Dự báo thời tiết hôm nay 9.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục có rét đậm, rét hại nhưng ở trạng thái "rét khô". Ban ngày, trời nắng hanh.

Thời tiết hôm nay ở miền Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, rét hại ẢNH: ĐÌNH HUY

Cập nhật nhiệt độ lúc 5 giờ 30 sáng nay, ở nhiều trạm đo tại 12 tỉnh, thành phố có mức nhiệt dưới 10 độ C.

Trong đó, tại Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 4,9 độ C. Tại Sơn La, nhiệt độ đo tại khu vực TP.Sơn La cũ là 6,6 độ C; tại Mộc Châu 5,6 độ C. Tại Phú Thọ, nhiệt độ ở Tam Đảo là 6,3 độ C, còn tại Hòa Bình 8,6 độ C.

Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ ghi nhận nhiệt độ giảm sâu xuống mức rét đậm, rét hại. Cụ thể, tại Hà Nội là 9,5 độ C; Bắc Giang (Bắc Ninh) 9,9 độ C; khu vực Cúc Phương (Ninh Bình) 7,1 độ C.

So với ngày hôm qua 8.1, nhiệt độ khu vực Bắc Trung bộ tiếp tục giảm sâu hơn, phổ biến từ 11 - 12 độ C.

Nhận định thời tiết từ nay đến ngày 18.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đó, từ ngày 10 - 13.1, vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá, sương muối.

Dự báo thời tiết biển ngày 9.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm mai 10.1, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao từ 2 - 4 m.

Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 - 4 m.

Theo đó, toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong những vùng biển nói trên có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.