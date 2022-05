Những điểm nhấn của máy in Epson EcoTank L1250

Hiện nay, việc in ấn trong đời sống gia đình và các văn phòng nhỏ không chỉ dừng lại ở các tài liệu văn bản đơn giản mà còn cả những bức hình chụp các khoảnh khắc hằng ngày. Trên thị trường có một số mẫu máy in màu có thể đáp ứng các yêu cầu này.

Tuy nhiên, để hội tụ đủ các công nghệ đảm bảo chất lượng bản in tốt, đồng thời đảm bảo chi phí in ấn tiết kiệm nhất sẽ không nhiều. Trong số này, mẫu máy in màu EcoTank L1250 (giá bán 4,188 triệu đồng) của Epson là một trong những cái tên đáng chú ý.

Nhờ trang bị công nghệ “in không nhiệt” (Heat-Free), L1250 không cần nhiệt trong quá trình phun mực, điều đó mang lại tốc độ in nhanh với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn đáng kể, giúp các gia đình và văn phòng nhỏ tiết kiệm chi phí. Hệ thống bình mực in dung tích lớn có thể giúp cung cấp năng suất cực cao lên tới 4.500 trang trắng đen và 7.500 trang màu.

Máy in cũng hỗ trợ tính năng in ảnh tràn viền (lên đến 10 x 15 cm, hay 4R), với tốc độ in 10 trang/phút giúp người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ một cách dễ dàng từ in tài liệu học tập cho đến làm việc. Thậm chí, ngay cả khi in nhanh những bức ảnh để tặng bạn bè hoặc người thân mà không mất nhiều thời gian chờ đợi, chất lượng bản in đến từ L1250 vẫn sắc nét nhờ chế độ in nhanh Draft Vivid Mode.

Bên cạnh đó, với những cải tiến lớn về chất lượng in ảnh, máy in EcoTank L1250 có thể tạo ra màu đen sâu hơn với độ tương phản cao để có hình ảnh sống động và chân thực. Thiết kế máy khá hiện đại với tông màu đen, cùng các họa tiết “grid” sang trọng để phù hợp với không gian làm việc của gia đình và doanh nghiệp nhỏ.





Đặc biệt, với những bình mực giá hợp lý có đầu phun được chỉ định, giờ đây người dùng có thể nạp mực dễ dàng với L1250. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tiện dụng hơn nhiều so với việc thay thế và nạp mực thông thường. Với những lợi thế này, các đầu phun của máy in cũng được nâng cao độ bền và giảm chi phí bảo trì máy móc.

Bên cạnh đó, khay nạp giấy lên đến 100 tờ khổ A4 góp phần giúp người dùng an tâm in ấn hàng ngày. Việc sử dụng sản phẩm tiện dụng khi bất kỳ ai ở nhà cũng có thể dùng máy in, không chỉ in tài liệu mà còn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình qua những bản in đẹp để bổ sung vào album ảnh.

Ngoài ra, với khả năng kết nối không dây Wi-Fi và Wi-Fi Direct, người dùng có thể in tài liệu hoặc ảnh trên EcoTank L1250 từ các thiết bị một cách tiện lợi. Điều này có thể được thực hiện trực tiếp từ máy tính hoặc thông qua ứng dụng thông minh Epson Smart Panel, nơi người dùng dễ dàng quản lý các chức năng in và thiết lập máy in hoặc khắc phục lỗi từ smartphone hay tablet…